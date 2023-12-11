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Услуги по благоустройству в саду в Витебской области

ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ.УБОРКА УЧАСТКА.

8 р.

ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ.УБОРКА УЧАСТКА.

Витебск

Попилю дрова, спилю дерево

Договорная

Попилю дрова, спилю дерево

Витебская, Орша

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Договорная

поколю дрова и другие работы

Витебская, Полоцк

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Бактерии для Септика и Выгребных ЯМ

50 р.

Бактерии для Септика и Выгребных ЯМ

Витебская, Орша

РАСПИЛЮ ДРОВА,И ДЕРЕВЬЯ В САДУ.И ПОКОЛЮ ДРОВА НЕ Д

Договорная

РАСПИЛЮ ДРОВА,И ДЕРЕВЬЯ В САДУ.И ПОКОЛЮ ДРОВА НЕ Д

Витебская, Орша

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Оказываем услуги по раскрежовке, валке, вырубке

Договорная

Оказываем услуги по раскрежовке, валке, вырубке

Витебск

Порублю дрова

Договорная

Порублю дрова

Витебская, Новополоцк

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Договорная

Уборка Снега

Витебск

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Услуги Населению

Договорная

Услуги Населению

Витебская, Верхнедвинск

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Удаление (спил) аварийных и опасных деревьев

Договорная

Удаление (спил) аварийных и опасных деревьев

Витебская, Новополоцк

20 р.

Работа

Витебская, Орша

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Требуется Промышленные альпинисты (арборист)

Договорная

Требуется Промышленные альпинисты (арборист)

Витебск

50 р.

Дрова

Витебская, Полоцк

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Поколю дрова

60 р.

Поколю дрова

Витебская, Полоцк

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Мини-экскаватор

45 р.

Мини-экскаватор

Витебск

Стол лавка стул мебель для бани беседки

100 р.

Стол лавка стул мебель для бани беседки

Витебск

Обрезка плодовых стрижка туй

Договорная

Обрезка плодовых стрижка туй

Витебск

Договорная

Колка дров

Витебск

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Укладка тротуарной плитки

Договорная

Укладка тротуарной плитки

Витебск

Договорная

Дрова

Витебская, Полоцк

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Копаем колодцы,канализации,траншеи,дренаж

135 р.

Копаем колодцы,канализации,траншеи,дренаж

Витебская, Орша

Копка колодца/септик/чистка колодца

Договорная

Копка колодца/септик/чистка колодца

Витебская, Орша

Порежу ваше дерево на слэбы и спилы

Договорная

Порежу ваше дерево на слэбы и спилы

Витебск

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Аренда баня бочка сауна

80 р.

Аренда баня бочка сауна

Витебская, Полоцк

Почвообработка ,культивация японским мотоблоком

Договорная

Почвообработка ,культивация японским мотоблоком

Витебская, Полоцк

Уборка листвы, спил деревьев культивация огорода

1 р.

Уборка листвы, спил деревьев культивация огорода

Витебск

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Ландшафтный дизайн участка. Дендроплан

350 р.

Ландшафтный дизайн участка. Дендроплан

Витебск

Расчистка участка любой сложности спиливание

Договорная

Расчистка участка любой сложности спиливание

Витебск

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Заборы . Работа и материалы в рублях и по старым ценам.

Договорная

Заборы . Работа и материалы в рублях и по старым ценам.

Витебск

Обработка почвы.

6 р.

Обработка почвы.

Витебск

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Спилить яблоню и грушу, подрезать ветки, омоложени

24 р.

Спилить яблоню и грушу, подрезать ветки, омоложени

Витебск

Спилить дерево на приусадебном участке, даче

179 р.

Спилить дерево на приусадебном участке, даче

Витебск

Сборка мебели и ремонт теплиц.

Договорная

Сборка мебели и ремонт теплиц.

Витебск

Покос травы, обслуживание участка

Договорная

Покос травы, обслуживание участка

Витебск

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Вспашка земли, культивация вашего участка

15 р.

Вспашка земли, культивация вашего участка

Витебск

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Колодец питьевой копка чистка,ремонт, углубление

Договорная

Колодец питьевой копка чистка,ремонт, углубление

Витебск

Покос травы

Договорная

Покос травы

Витебская, Полоцк

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Домик на колодец и другое

Договорная

Домик на колодец и другое

Витебск

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Поколю дрова

Договорная

Поколю дрова

Витебская, Полоцк

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Стрижка хвойных, создание топиарных форм

Договорная

Стрижка хвойных, создание топиарных форм

Витебск

Планировка участка, озеленение, водоемы

Договорная

Планировка участка, озеленение, водоемы

Витебская, Орша

Покос травы, спил ветхих деревьев.

Договорная

Покос травы, спил ветхих деревьев.

Витебская, Полоцк

Колодец, земляные работы

Договорная

Колодец, земляные работы

Витебск

Услуги из других регионов

Благоустройство Укладка тротуарной плитки Ливневка

14 р.

Благоустройство Укладка тротуарной плитки Ливневка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин «под ключ»

25 р.

Бурение скважин «под ключ»

Брестская, Дрогичин

Услуга с выездом в регионы
Уборка снега

Договорная

Уборка снега

Минская, Борисов

Услуга с выездом в регионы
Замывка скважин

300 р.

Замывка скважин

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Забор, 3d(д) ограждения. Ворота. Монтаж.

29 р.

Забор, 3d(д) ограждения. Ворота. Монтаж.

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин byrovik.by

Договорная

Бурение скважин byrovik.by

Гродненская, Ивье

Услуга с выездом в регионы
Геотекстиль

Договорная

Геотекстиль

Брест

Услуга с выездом в регионы
Борт газонный, бордюр.

2.50 р.

Борт газонный, бордюр.

Гродно

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