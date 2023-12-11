Услуги по благоустройству в саду в Витебской области
8 р.
ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ.УБОРКА УЧАСТКА.
Витебск
Договорная
Попилю дрова, спилю дерево
Витебская, Орша
Договорная
поколю дрова и другие работы
Витебская, Полоцк
50 р.
Бактерии для Септика и Выгребных ЯМ
Витебская, Орша
Договорная
РАСПИЛЮ ДРОВА,И ДЕРЕВЬЯ В САДУ.И ПОКОЛЮ ДРОВА НЕ Д
Витебская, Орша
Договорная
Оказываем услуги по раскрежовке, валке, вырубке
Витебск
Договорная
Порублю дрова
Витебская, Новополоцк
Договорная
Уборка Снега
Витебск
Договорная
Услуги Населению
Витебская, Верхнедвинск
Договорная
Удаление (спил) аварийных и опасных деревьев
Витебская, Новополоцк
20 р.
Работа
Витебская, Орша
Договорная
Требуется Промышленные альпинисты (арборист)
Витебск
50 р.
Дрова
Витебская, Полоцк
60 р.
Поколю дрова
Витебская, Полоцк
45 р.
Мини-экскаватор
Витебск
100 р.
Стол лавка стул мебель для бани беседки
Витебск
Договорная
Обрезка плодовых стрижка туй
Витебск
Договорная
Колка дров
Витебск
Договорная
Укладка тротуарной плитки
Витебск
Договорная
Дрова
Витебская, Полоцк
135 р.
Копаем колодцы,канализации,траншеи,дренаж
Витебская, Орша
Договорная
Копка колодца/септик/чистка колодца
Витебская, Орша
Договорная
Порежу ваше дерево на слэбы и спилы
Витебск
80 р.
Аренда баня бочка сауна
Витебская, Полоцк
Договорная
Почвообработка ,культивация японским мотоблоком
Витебская, Полоцк
1 р.
Уборка листвы, спил деревьев культивация огорода
Витебск
350 р.
Ландшафтный дизайн участка. Дендроплан
Витебск
Договорная
Расчистка участка любой сложности спиливание
Витебск
Договорная
Заборы . Работа и материалы в рублях и по старым ценам.
Витебск
6 р.
Обработка почвы.
Витебск
24 р.
Спилить яблоню и грушу, подрезать ветки, омоложени
Витебск
179 р.
Спилить дерево на приусадебном участке, даче
Витебск
Договорная
Сборка мебели и ремонт теплиц.
Витебск
Договорная
Покос травы, обслуживание участка
Витебск
15 р.
Вспашка земли, культивация вашего участка
Витебск
Договорная
Колодец питьевой копка чистка,ремонт, углубление
Витебск
Договорная
Покос травы
Витебская, Полоцк
Договорная
Домик на колодец и другое
Витебск
Договорная
Поколю дрова
Витебская, Полоцк
Договорная
Стрижка хвойных, создание топиарных форм
Витебск
Договорная
Планировка участка, озеленение, водоемы
Витебская, Орша
Договорная
Покос травы, спил ветхих деревьев.
Витебская, Полоцк
Договорная
Колодец, земляные работы
Витебск
Услуги из других регионов
14 р.
Благоустройство Укладка тротуарной плитки Ливневка
Минск, Центральный
25 р.
Бурение скважин «под ключ»
Брестская, Дрогичин
Договорная
Уборка снега
Минская, Борисов
300 р.
Замывка скважин
Брест
29 р.
Забор, 3d(д) ограждения. Ворота. Монтаж.
Минск, Московский
Договорная
Бурение скважин byrovik.by
Гродненская, Ивье
Договорная
Геотекстиль
Брест
2.50 р.
Борт газонный, бордюр.
Гродно