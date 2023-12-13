logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииУслуги
Ремонт мебели
Мягкая мебельСпальниКухниКорпусная мебельОфисная мебельПрочая мебель на заказ
Цена
Продавец
Услуги

Ремонт мебели в Витебской области

Перетяжка мебели

Договорная

Перетяжка мебели

Витебская, Орша

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА г.Дубровно

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА г.Дубровно

Витебская, Дубровно

Рассрочка
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.РАССРОЧКА г. Полоцк

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.РАССРОЧКА г. Полоцк

Витебская, Полоцк

Рассрочка
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ в РАССРОЧКУ на 12 МЕС г.Лепель

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ в РАССРОЧКУ на 12 МЕС г.Лепель

Витебская, Лепель

Рассрочка
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА г.Толочин

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА г.Толочин

Витебская, Толочин

Рассрочка
Лофт мебель

Договорная

Лофт мебель

Витебск

Изготовление мягкой мебели

Договорная

Изготовление мягкой мебели

Витебск

Изготовление мебели

Договорная

Изготовление мебели

Витебск

Перетяжка, ремонт мебели любой сложности.

Договорная

Перетяжка, ремонт мебели любой сложности.

Витебск

Перетяжка и ремонт мебели / РАССРОЧКА 12 мес

Договорная

Перетяжка и ремонт мебели / РАССРОЧКА 12 мес

Витебская, Орша

Рассрочка
Сборка и ремонт мебели

Договорная

Сборка и ремонт мебели

Витебск

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ г.Новополоцк

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ г.Новополоцк

Витебская, Новополоцк

Рассрочка
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА. г.Лиозно

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА. г.Лиозно

Витебская, Лиозно

Рассрочка
Перетяжка мебели.Собственная рассрочка.Бешенковичи

Договорная

Перетяжка мебели.Собственная рассрочка.Бешенковичи

Витебская, Бешенковичи

Рассрочка
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА. г.Сенно

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА. г.Сенно

Витебская, Сенно

Рассрочка
Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Витебская, Орша

Реставрация и перекраска кухонных фасадов.

140 р.

Реставрация и перекраска кухонных фасадов.

Витебская, Полоцк

Реставрация и покраска деревянных дверей.

167 р.

Реставрация и покраска деревянных дверей.

Витебская, Полоцк

Перетяжка и ремонт мягкой мебели.

Договорная

Перетяжка и ремонт мягкой мебели.

Витебск

Ремонт и доделка ,корпусная мебель на заказ

60 р.

Ремонт и доделка ,корпусная мебель на заказ

Витебск

Реставрация мебели

Договорная

Реставрация мебели

Витебск

Перетяжка, обивка ремонт стульев, комп. кресел

Договорная

Перетяжка, обивка ремонт стульев, комп. кресел

Витебск

Сборка и ремонт мебели

Договорная

Сборка и ремонт мебели

Витебск

badge-icon
Сборка,ремонт мебели

Договорная

Сборка,ремонт мебели

Витебск

badge-icon
Перетяжка и ремонт мягкой мебели на дому

Договорная

Перетяжка и ремонт мягкой мебели на дому

Витебск

Реставрация дверей, окон, мебели, покраска с выезд

25 р.

Реставрация дверей, окон, мебели, покраска с выезд

Витебск

badge-icon
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ В РАССРОЧКУ Чашники-Новолукомль

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ В РАССРОЧКУ Чашники-Новолукомль

Витебская, Чашники

Рассрочка
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА Шумилино

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА Шумилино

Витебская, Шумилино

Рассрочка
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА. г.Орша

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА. г.Орша

Витебская, Орша

Рассрочка
Ремонт и перетяжка мягкой мебели

Договорная

Ремонт и перетяжка мягкой мебели

Витебск

badge-icon
Перетяжка мебели

Договорная

Перетяжка мебели

Витебская, Новополоцк

Перетяжка и ремонт мягкой мебели

Договорная

Перетяжка и ремонт мягкой мебели

Витебск

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА г.Городок

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА г.Городок

Витебская, Городок

Рассрочка
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ в РАССРОЧКУ НА 12 МЕС г.Витебск

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ в РАССРОЧКУ НА 12 МЕС г.Витебск

Витебск

Рассрочка
Перетяжка мягкой мебели

Договорная

Перетяжка мягкой мебели

Витебская, Орша

Перетяжка и ремонт мягкой мебели

Договорная

Перетяжка и ремонт мягкой мебели

Витебск

Перетяжка, ремонт, изготовление мягкой мебели

Договорная

Перетяжка, ремонт, изготовление мягкой мебели

Витебск

Сборка,ремонт,мебели.Замена фасадов

Договорная

Сборка,ремонт,мебели.Замена фасадов

Витебск

Перетяжка и ремонт мягкой мебели

Договорная

Перетяжка и ремонт мягкой мебели

Витебск

badge-icon
Изготовление мягкой мебели

Договорная

Изготовление мягкой мебели

Витебская, Орша

Кухня под заказ

Договорная

Кухня под заказ

Витебск

Шкаф-купе под заказ

Договорная

Шкаф-купе под заказ

Витебск

Ремонт мебели

Договорная

Ремонт мебели

Витебская, Чашники

Услуги из других регионов

ЭКСПРЕСС - замена СТОЛЕШНИЦЫ

Договорная

ЭКСПРЕСС - замена СТОЛЕШНИЦЫ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
ЭКСПРЕСС - Замена мебельных фасадов

Договорная

ЭКСПРЕСС - Замена мебельных фасадов

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кресла, стула

10 р.

Ремонт кресла, стула

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Вся Беларусь.

Договорная

Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Вся Беларусь.

Витебская, Сенно

Услуга с выездом в регионы
Перетяжка, ремонт кресел и стульев

Договорная

Перетяжка, ремонт кресел и стульев

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Услуги для автоАвтосвет, ремонт фарРемонт электрикиРемонт кондиционераРемонт двигателяТюнинг и допоборудованиеРемонт тормозной системыАвтостеклаРемонт выхлопной системыРемонт топливной системыРемонт трансмиссииДиагностикаМойка и уход за автоРемонт ходовой частиКузовной ремонт и покраскаШиномонтаж
Бытовые услуги
Компьютерные услуги, интернет
Ремонт техники и электроникиРемонт планшетов, мобильных телефоновРемонт бытовой техникиРемонт компьютерной техникиРемонт аудио, видео, фототехникиРемонт электробензоинструментаРемонт другой техники
Красота и здоровьеКосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Няни и сиделки
Образовательные услугиКурсы, семинарыУслуги логопедаУслуги репетитораПрочие образовательные услуги
Услуги переводчика, секретаря
Перевозки пассажиров и грузовГрузоперевозкиПассажирские перевозкиУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Реклама, полиграфия
Строительные работыБуровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Ремонт квартиры, домаДемонтажные работыЗвукоизоляцияМалярные работыМонтаж гипсокартона, перегородокНапольные работыПоклейка обоевПотолкиРемонт "под ключ"Установка и ремонт дверейУстановка и ремонт оконФасадные работыШтукатурные работы и шпатлевкаСантехнические работыЭлектромонтаж, электрикаУкладка плиткиДомашний мастерДругой ремонт квартир, домов
Ремонт мебелиМягкая мебельСпальниКухниКорпусная мебельОфисная мебельПрочая мебель на заказ
Ремонт и пошив одежды
Сад, благоустройство
Услуги для животных
Услуги для торжеств
Фото и видеосъемка
Юридические услуги
Туристические услуги
Аренда бань и беседокБаня, cаунаБеседка
Прочие услуги