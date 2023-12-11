Ремонт и пошив одежды в Витебской области
Договорная
Ищу подработку по пошиву несложных изделий
Витебск
Договорная
Швейные услуги
Витебская, Орша
Договорная
Швея на дому
Витебская, Новополоцк
Договорная
Ремонт одежды
Витебская, Полоцк
Договорная
Ремонт одежды
Витебская, Новополоцк
Договорная
Ремонт и пошив одежды
Витебск
30 р.
Пошив одежды, перешью б/у в новую
Витебская, Полоцк
6 р.
Ремонт одежды, шуб, штопка джинсов.
Витебск
Договорная
Ремонт и пошив одежды
Витебск
Договорная
Пошив меховых изделий
Витебск
15 р.
Ремонт, чистка и отпаривание свадебных платьев
Витебск
7 р.
Принимаю заказ
Витебская, Миоры
20 р.
Подставка для ремонта обуви.
Витебск
Договорная
Пошив/перешив верхней одежды
Витебск
Договорная
Пошив женской одежды
Витебск
Договорная
Построчу полотенца, салфетки, платки и др.
Витебская, Орша
20 р.
Костюмы для танца, стрип,гоу,pole dance и др
Минск, Фрунзенский
10 р.
Ремонт одежды, установка кнопок, металлофурнитуры
Могилев
Договорная
Костюм для аниматоров от 2х недель
Минск, Центральный
Договорная
Пошив одежды оптом
Минск, Фрунзенский
Договорная
Пошив женской одежды
Минск, Московский
Договорная
Разработка лекал одежды
Минск, Ленинский
Договорная
Швейное ателье, пошив свадебных/вечерних нарядов
Минск, Фрунзенский
5 р.
Ремонт обуви сумок рюкзаков чемоданов ДОСТАВКА
Минск, Фрунзенский
Договорная
Вязание на заказ
Минск, Первомайский
Договорная
ПОШИВ И РЕМОНТ ОДЕЖДЫ СУМОК, РЮКЗАКОВ, ЧЕХЛОВ
Минская, Борисов
30 р.
Разработка лекал, пошив одежды, образцы и партии
Минск, Заводской
70 р.
Шью по вашим меркам, переделываю и обновляю вещи
Гродно
Договорная
Ремонт одежды различной степени сложности.
Брест
10 р.
Ремонт и перешив одежды, Южный м-р.
Брестская, Барановичи
28 р.
Нуждаемся в услугах по пошиву спецодежды оптом
Могилев
Договорная
Ремонт одежды в Гродно
Гродно
15 р.
Солдатская пряга СА
Минск, Октябрьский
Договорная
Изготовление одежды для х/г. и бал.-спорт. танцев
Минск, Партизанский
14 р.
Ремонт одежды любой сложности
Минск, Ленинский
85 р.
Срочный пошив и ремонт одежды
Минск, Заводской
75 р.
Пошив штор и покрывал
Минск, Заводской
Договорная
Ремонт и пошив одежды
Брест
30 р.
Пошив одежды и ремонт
Брестская, Барановичи
Договорная
Свяжу вещи /игрушки
Минск, Центральный
Договорная
Ремонт одежды
Минск, Заводской
Договорная
Салфетки, ланчматы любые цвета и размеры
Минск, Фрунзенский
135 р.
Оверлок, старинный
Брестская, Барановичи
200 р.
Купальники для художественной гимнастики, фигурное
Минск, Ленинский
Договорная
чистка краска поврежденных кроссовок
Гомель
Договорная
Починю, укорочу, подгоню ваше свадебное платье
Минск, Центральный
Договорная
Пошив тюли и штор.
Брестская, Пинск
Договорная
Швея,мелкий ремонт одежды,постельное белье
Минск, Советский
Договорная
ремонт одежды любой сложности,замена молний,шторы,
Минск, Московский
Договорная
Пошив, перешив шуб, дубленок.
Минск, Первомайский
Договорная
Пошив, перешив и подгонка одежды по фигуре.
Минск, Первомайский
Договорная
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ КАМЕННАЯ ГОРКА НЕМАНСКАЯ 34
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ремонт одежды. Пошив штор
Минск, Заводской
Договорная
Пошив и ремонт одежды
Брестская, Кобрин
Договорная
Пошив вечерних платьев
Гродно
Договорная
Пошив и ремонт одежды
Минск, Московский
Договорная
Праздник
Гродненская, Слоним
15 р.
Одежда
Брестская, Ганцевичи
Договорная
Пошив и ремонт одежды, сумок, штор
Минск, Ленинский