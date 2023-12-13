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Требуется бухгалтер
vip

1 500 р.

Требуется бухгалтер

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Рабочие на деревообрабатывающее предприятие
vip

3 200 р.

Рабочие на деревообрабатывающее предприятие

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Водите-экспедитор С, СЕ
vip

7 500 р.

Водите-экспедитор С, СЕ

Витебская, Полоцк

Вакансия в другом регионе
Бухгалтер (первичная документация)

1 500 р.

Бухгалтер (первичная документация)

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Отделочник (Бригада)

Могилев

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик/упаковщик на склад

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на склад

Могилев

Вакансия в другом регионе

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
Требуется швея.

1 500 р.

Требуется швея.

Минск, Фрунзенский

Вакансия в другом регионе
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Договорная

ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Гомельская, Жлобин

Вакансия в другом регионе
Требуется водитель категории С

1 500 р.

Требуется водитель категории С

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется машинист экскаватора CAT

Договорная

Требуется машинист экскаватора CAT

Могилев

Вакансия в другом регионе
Рабочие на деревообрабатывающее предприятие
vip

3 200 р.

Рабочие на деревообрабатывающее предприятие

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе

Договорная

Работа продавец

Гродно

Вакансия в другом регионе
Фасовщики. Вахта

2 500 р.

Фасовщики. Вахта

Гомель

Вакансия в другом регионе
Фасовщики. Вахта

2 500 р.

Фасовщики. Вахта

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов

1 500 р.

Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе
Фермеры. Вахта.

2 500 р.

Фермеры. Вахта.

Могилев

Вакансия в другом регионе
Фермеры. Вахта.

2 500 р.

Фермеры. Вахта.

Витебск

Вакансия в другом регионе
Сотрудники на рыбное производство. Вахта

3 000 р.

Сотрудники на рыбное производство. Вахта

Могилев

Вакансия в другом регионе
Фермеры. Вахта.

2 500 р.

Фермеры. Вахта.

Гомель

Вакансия в другом регионе
Водитель лесовоза с манипулятором (кат. ''СЕ'')

3 000 р.

Водитель лесовоза с манипулятором (кат. ''СЕ'')

Брестская, Барановичи

Вакансия в другом регионе
Тракторист-механизатор

2 500 р.

Тракторист-механизатор

Витебск

Вакансия в другом регионе
Сотрудники на рыбное производство. Вахта

3 000 р.

Сотрудники на рыбное производство. Вахта

Витебск

Вакансия в другом регионе
Работник склада. Вахта

3 000 р.

Работник склада. Вахта

Гомель

Вакансия в другом регионе
Ведущий инженер-сметчик

4 850 р.

Ведущий инженер-сметчик

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Кухонный рабочий

2 200 р.

Кухонный рабочий

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Руководитель отдела маркетинга

Договорная

Руководитель отдела маркетинга

Могилевская, Горки

Вакансия в другом регионе
Подсобный рабочий

900 р.

Подсобный рабочий

Витебск

Вакансия в другом регионе

Договорная

Столяр

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Требуется строители-универсалы

1 500 р.

Требуется строители-универсалы

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе
Оператор токарных станков ЧПУ
vip

Договорная

Оператор токарных станков ЧПУ

Брестская, Барановичи

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется каменщик

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется жестянщик

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 200 р.

Требуется подсобный рабочий

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется Плотник-бетонщик

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуются кровельщики (мягкая кровля, скатная)

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется электрогазосварщик, сварщик

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется электромонтажник

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется Слесарь-сантехник, монтажник инженерных систем

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется электрогазосварщик

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе
Требуется бухгалтер
vip

1 500 р.

Требуется бухгалтер

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Инженер-сметчик

4 200 р.

Инженер-сметчик

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе

1 800 р.

Рамщик / станочник на углопильный станок

Минская, Фаниполь

Вакансия в другом регионе
Монолитчики

3 500 р.

Монолитчики

Минск, Партизанский

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