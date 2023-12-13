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Няни и сиделки
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Няни и сиделки в Витебской области

Договорная

сиделка

Витебская, Орша

Договорная

Няня

Витебск

Договорная

Оформлюсь сиделкой

Витебск

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Бесплатно

Сиделка

Витебск

Договорная

Услуги няни, сиделки

Витебская, Новополоцк

Договорная

Услуги няни

Витебская, Орша

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7 р.

Няня

Витебск

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ПредлАгаю услуги сиделки

Договорная

ПредлАгаю услуги сиделки

Витебск

6 р.

Няня, помощница по дому

Витебск

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Договорная

Услуги сиделки

Витебская, Новополоцк

Договорная

Няня для Вашего малыша

Витебск

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Няня на час/воспитатель

10 р.

Няня на час/воспитатель

Витебск

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Договорная

Сиделка

Витебская, Орша

Няня

Договорная

Няня

Витебск

Договорная

Няня

Витебск

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Няня

Договорная

Няня

Витебская, Орша

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4 р.

сиделка

Витебская, Орша

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Договорная

Сиделка

Витебская, Полоцк

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5 р.

няня

Витебск

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Бесплатно

Сиделка

Витебск

1 р.

Услуги сиделки

Витебская, Орша

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15 р.

Няня

Витебск

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Договорная

Сиделка

Витебск

Договорная

Услуги сиделки

Витебская, Орша

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Няня

20 р.

Няня

Витебск

Бесплатно

Услуги няни, сопровождающей

Витебск

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Договорная

Няня

Витебск

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Договорная

Сиделка

Витебск

Договорная

Сиделка

Витебск

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Договорная

Работа ( уход за больным)

Витебск

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Договорная

Сиделка ищет работу

Витебск

Няня для ребенка

8 р.

Няня для ребенка

Витебск

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Бесплатно

Сиделка с опытом работы

Витебская, Полоцк

Няня/сиделка/домработница

Договорная

Няня/сиделка/домработница

Витебская, Орша

Договорная

Сиделка

Витебск

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Договорная

Нянька

Витебская, Глубокое

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Договорная

Сиделка, уход за пожилыми людьми

Витебская, Полоцк

Договорная

Предлагаю услуги няни,сиделки

Витебская, Орша

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Договорная

Сиделка

Витебская, Сенно

Договорная

Услуги сиделки

Витебская, Орша

360 р.

Работа

Витебская, Новополоцк

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Радио няня

40 р.

Радио няня

Витебск

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Договорная

Ищу работу Сиделки,с оплатой каждый день.

Витебск

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