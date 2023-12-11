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Фото и видеосъемка в Витебской области

Фотограф, видеооператор (фотосъёмка, видеограф)

Договорная

Фотограф, видеооператор (фотосъёмка, видеограф)

Витебская, Орша

Фотограф, видеооператор (фотосъёмка, видеограф)

Договорная

Фотограф, видеооператор (фотосъёмка, видеограф)

Витебская, Новополоцк

Фотограф, видеооператор (фотосъёмка, видеограф)

Договорная

Фотограф, видеооператор (фотосъёмка, видеограф)

Витебск

презентации на заказ

10 р.

презентации на заказ

Витебск

Фотограф

Договорная

Фотограф

Витебск

Видеосъемка новогодних утренников

150 р.

Видеосъемка новогодних утренников

Витебск

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Свадебный, семейный фотограф. Орша / РБ

Договорная

Свадебный, семейный фотограф. Орша / РБ

Витебская, Орша

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фотограф

10 р.

фотограф

Витебск

Фотосъёмка/ фотограф

100 р.

Фотосъёмка/ фотограф

Витебск

Видео фотосъемка. Оцифровка видеокассет.

Договорная

Видео фотосъемка. Оцифровка видеокассет.

Витебск

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Загородный домик для новогодних фотосессий

Договорная

Загородный домик для новогодних фотосессий

Витебск

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Фотограф Витебск

60 р.

Фотограф Витебск

Витебск

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Услуги фотографа

150 р.

Услуги фотографа

Витебск

Договорная

Обработка фотографий

Витебск

Новогодние фотосессии

100 р.

Новогодние фотосессии

Витебск

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Услуги фотографа/Новогодняя фотосессия

30 р.

Услуги фотографа/Новогодняя фотосессия

Витебская, Орша

Бесплатно

Ищу моделей на мобильную фотосъёмку

Витебск

Фотограф Витебск

70 р.

Фотограф Витебск

Витебск

5 р.

Транскрибация

Витебск

Свадебный видеограф Витебск

Договорная

Свадебный видеограф Витебск

Витебск

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Фотограф семейный индивидуальный контент

90 р.

Фотограф семейный индивидуальный контент

Витебская, Орша

Оцифровка видеокассет

Договорная

Оцифровка видеокассет

Витебская, Орша

Фотограф на все случаи.

Договорная

Фотограф на все случаи.

Витебская, Новополоцк

ДЕКОР для интерьера или фотозоны

10 р.

ДЕКОР для интерьера или фотозоны

Витебск

Фотосессия в Полоцке. Новополоцке. Витебске.

40 р.

Фотосессия в Полоцке. Новополоцке. Витебске.

Витебская, Новополоцк

Новогодняя фотосессия. Подарок на Новый год.

35 р.

Новогодняя фотосессия. Подарок на Новый год.

Витебская, Новополоцк

Мобильная фотосъемка

10 р.

Мобильная фотосъемка

Витебск

Новогодняя фотосессия

60 р.

Новогодняя фотосессия

Витебск

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Фотограф

50 р.

Фотограф

Витебск

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Съёмка love story

50 р.

Съёмка love story

Витебская, Новополоцк

Обработка фото

15 р.

Обработка фото

Витебская, Орша

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Фотограф

Бесплатно

Фотограф

Витебск

Новогодняя фотосессия полоцк новополоцк

100 р.

Новогодняя фотосессия полоцк новополоцк

Витебская, Полоцк

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Фотограф

Договорная

Фотограф

Витебская, Орша

Фотограф

50 р.

Фотограф

Витебск

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Фотосъемка. Фотосессия. Фотограф в Витебске

45 р.

Фотосъемка. Фотосессия. Фотограф в Витебске

Витебск

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Гоупро

200 р.

Гоупро

Витебская, Полоцк

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Свадебная фотосессия/фотосъёмка Витебск

80 р.

Свадебная фотосессия/фотосъёмка Витебск

Витебск

Фотограф/фотосессия/фотосъёмка Витебск

40 р.

Фотограф/фотосессия/фотосъёмка Витебск

Витебск

Фотосъемка Фотограф Свадьба Банкет Юбилей и другое

45 р.

Фотосъемка Фотограф Свадьба Банкет Юбилей и другое

Витебск

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Фото и видеосъемка.

Договорная

Фото и видеосъемка.

Витебская, Орша

Видеокассеты с фильмами

60 р.

Видеокассеты с фильмами

Витебск

Видеокассеты vhsc

40 р.

Видеокассеты vhsc

Витебская, Новополоцк

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Услуги из других регионов

Костюмированная фотосъемка в детском саду, выпускные альбомы для детского сада

20 р.

Костюмированная фотосъемка в детском саду, выпускные альбомы для детского сада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотопечать

0.60 р.

Фотопечать

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотосъемка детских альбомов 1-4класс

25 р.

Фотосъемка детских альбомов 1-4класс

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Самые современные фотоальбомы для детского сада

25 р.

Самые современные фотоальбомы для детского сада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотосъемка выпускных альбомов 9-11 классов

20 р.

Фотосъемка выпускных альбомов 9-11 классов

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотокниги

25 р.

Фотокниги

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Видеорегистратор DDPAi Z40

Онлайн-заказ

297.90 р.
269.90 р.-9%

Видеорегистратор DDPAi Z40

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Видеорегистратор DDPAi mola A2

Онлайн-заказ

159.90 р.

Видеорегистратор DDPAi mola A2

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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