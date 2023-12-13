Бытовые услуги, ремонт в Витебской области
Договорная
Уборка помещений. Уборка квартир.
Витебская, Новополоцк
25 р.
Откачка канализации
Витебск
120 р.
Дрова
Витебск
60 р.
Уборка снега
Витебск
Договорная
Уборка квартир
Витебск
60 р.
Уборка снега японским снегоуборщиком
Витебская, Новополоцк
30 р.
Сборка и установка мебели.
Витебск
10 р.
Уборка квартир-домов ,клининг
Витебск
Бесплатно
Вывоз чугунной ванны .Бесплатно
Витебск
Договорная
Химчистка мягкой мебели
Витебская, Новополоцк
Договорная
Клининговые услуги
Витебская, Новополоцк
Договорная
Клининговые услуги
Витебская, Полоцк
Договорная
Уборка квартиры ( после летальных исходов).
Витебск
Договорная
Сборка разборка и ремонт мебели.
Витебск
25 р.
Сборка Ами мебель
Витебская, Орша
Договорная
Сборка мебели
Витебск
Договорная
Уборка квартир
Витебск
Договорная
Чистка снега
Витебская, Орша
Договорная
Напилю и наколю дрова
Витебская, Орша
16 р.
БОЛЬШАЯ стирка
Витебская, Орша
Договорная
Услуги ассенизатора.
Витебск
40 р.
Химчистка мебели, матраса, дивана, ковра. Чистка.
Витебск
Договорная
Уборка снега и льда.
Витебск
1 р.
Уборка квартир.Химчистка дивана. Дезинфекция.
Витебск
1 р.
Дезинфекция. Дезинсекция. Борьба с грызунами.
Витебск
20 р.
химчистка дивана, ковра, матраса
Витебск
Договорная
Сборка мебели
Витебск
Договорная
Уборка квартир, помещений Полоцке, Новополоцке
Витебская, Полоцк
Договорная
Ремонт и сборка мебели
Витебск
40 р.
Уборка снега
Витебск
Договорная
Сборка мебели
Витебская, Орша
Договорная
Услуги
Витебская, Новополоцк
Договорная
Уборка квартир, и тд
Витебск
Договорная
Уборка, клининг
Витебск
60 р.
Уборка снега трактором Витебск
Витебск
Договорная
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс
Витебск
7 р.
Уборка и вынос старого хлама (разберу и вынесу)
Витебск
10 р.
Сборка мебели бытовые услуги
Витебская, Полоцк
Договорная
Сборка мебели
Витебск
Договорная
Качественная уборка
Витебская, Полоцк
Договорная
Откачка канализаций в Витебске
Витебск
20 р.
Сборка и ремонт мебели
Витебская, Орша
10 р.
Клининг, уборка любой сложности
Витебск
Услуги из других регионов
5 р.
Электрик
Минск, Фрунзенский
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Гомель
450 р.
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ
Минск, Центральный
Договорная
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс
Витебск
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Могилев
Договорная
Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели
Гродненская, Лида
40 р.
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сборка мебели. Мастер на час
Гомель