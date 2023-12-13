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Бытовые услуги, ремонт в Витебской области

Уборка помещений. Уборка квартир.

Договорная

Уборка помещений. Уборка квартир.

Витебская, Новополоцк

Откачка канализации

25 р.

Откачка канализации

Витебск

Дрова

120 р.

Дрова

Витебск

60 р.

Уборка снега

Витебск

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Уборка квартир

Договорная

Уборка квартир

Витебск

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Уборка снега японским снегоуборщиком

60 р.

Уборка снега японским снегоуборщиком

Витебская, Новополоцк

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Сборка и установка мебели.

30 р.

Сборка и установка мебели.

Витебск

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Уборка квартир-домов ,клининг

10 р.

Уборка квартир-домов ,клининг

Витебск

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Вывоз чугунной ванны .Бесплатно

Бесплатно

Вывоз чугунной ванны .Бесплатно

Витебск

Химчистка мягкой мебели

Договорная

Химчистка мягкой мебели

Витебская, Новополоцк

Клининговые услуги

Договорная

Клининговые услуги

Витебская, Новополоцк

Клининговые услуги

Договорная

Клининговые услуги

Витебская, Полоцк

Договорная

Уборка квартиры ( после летальных исходов).

Витебск

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Сборка разборка и ремонт мебели.

Договорная

Сборка разборка и ремонт мебели.

Витебск

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Сборка Ами мебель

25 р.

Сборка Ами мебель

Витебская, Орша

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Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Витебск

Уборка квартир

Договорная

Уборка квартир

Витебск

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Договорная

Чистка снега

Витебская, Орша

Напилю и наколю дрова

Договорная

Напилю и наколю дрова

Витебская, Орша

БОЛЬШАЯ стирка

16 р.

БОЛЬШАЯ стирка

Витебская, Орша

Услуги ассенизатора.

Договорная

Услуги ассенизатора.

Витебск

Химчистка мебели, матраса, дивана, ковра. Чистка.

40 р.

Химчистка мебели, матраса, дивана, ковра. Чистка.

Витебск

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Уборка снега и льда.

Договорная

Уборка снега и льда.

Витебск

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Уборка квартир.Химчистка дивана. Дезинфекция.

1 р.

Уборка квартир.Химчистка дивана. Дезинфекция.

Витебск

Дезинфекция. Дезинсекция. Борьба с грызунами.

1 р.

Дезинфекция. Дезинсекция. Борьба с грызунами.

Витебск

химчистка дивана, ковра, матраса

20 р.

химчистка дивана, ковра, матраса

Витебск

Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Витебск

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Уборка квартир, помещений Полоцке, Новополоцке

Договорная

Уборка квартир, помещений Полоцке, Новополоцке

Витебская, Полоцк

Ремонт и сборка мебели

Договорная

Ремонт и сборка мебели

Витебск

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40 р.

Уборка снега

Витебск

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Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Витебская, Орша

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Договорная

Услуги

Витебская, Новополоцк

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Уборка квартир, и тд

Договорная

Уборка квартир, и тд

Витебск

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Уборка, клининг

Договорная

Уборка, клининг

Витебск

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Уборка снега трактором Витебск

60 р.

Уборка снега трактором Витебск

Витебск

Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Договорная

Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Уборка и вынос старого хлама (разберу и вынесу)

7 р.

Уборка и вынос старого хлама (разберу и вынесу)

Витебск

Сборка мебели бытовые услуги

10 р.

Сборка мебели бытовые услуги

Витебская, Полоцк

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Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Витебск

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Качественная уборка

Договорная

Качественная уборка

Витебская, Полоцк

Откачка канализаций в Витебске

Договорная

Откачка канализаций в Витебске

Витебск

Сборка и ремонт мебели

20 р.

Сборка и ремонт мебели

Витебская, Орша

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Клининг, уборка любой сложности

10 р.

Клининг, уборка любой сложности

Витебск

Услуги из других регионов

Электрик

5 р.

Электрик

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Мастер на час, электрик, сантехник

Договорная

Мастер на час, электрик, сантехник

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

450 р.

Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Договорная

Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Мастер на час, электрик, сантехник

Договорная

Мастер на час, электрик, сантехник

Могилев

Услуга с выездом в регионы

Договорная

Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели

Гродненская, Лида

Услуга с выездом в регионы
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung

40 р.

Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung

Минск, Фрунзенский

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Сборка мебели. Мастер на час

Договорная

Сборка мебели. Мастер на час

Гомель

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