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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в других городах Витебской области

0.50 р.

Разные журналы СССР

Витебская, Другие города

50 рублей 1992 года

4.50 р.

50 рублей 1992 года

Витебская, Другие города

500 рублей 1992 года.

5 р.

500 рублей 1992 года.

Витебская, Другие города

Продам сервиз

40 р.

Продам сервиз

Витебская, Другие города

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Антиквариат и коллекции.

Договорная

Антиквариат и коллекции.

Витебская, Другие города

Настенная тарелка

20 р.

Настенная тарелка

Витебская, Другие города

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Продам мех. часы.

1 р.

Продам мех. часы.

Витебская, Другие города

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Антиквариат и коллекции.

Договорная

Антиквариат и коллекции.

Витебская, Другие города

100 рублей 1991 года.

2.50 р.

100 рублей 1991 года.

Витебская, Другие города

200 рублей 1992 года

8 р.

200 рублей 1992 года

Витебская, Другие города

Продам

50 р.

Продам

Витебская, Другие города

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Рюмка ,,лафитник,, старинная.

Договорная

Рюмка ,,лафитник,, старинная.

Витебская, Другие города

Антиквариат и коллекции.

Договорная

Антиквариат и коллекции.

Витебская, Другие города

Антиквариат и коллекции

Договорная

Антиквариат и коллекции

Витебская, Другие города

Авиационный термометр

110 р.

Авиационный термометр

Витебская, Другие города

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Стакан Наркомовская норма

10 р.

Стакан Наркомовская норма

Витебская, Другие города

ROSENTHAL ГЕРМАНИЯ фарфор

130 р.

ROSENTHAL ГЕРМАНИЯ фарфор

Витебская, Другие города

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Конфетница на ножке хрустальная

40 р.

Конфетница на ножке хрустальная

Витебская, Другие города

Ваза на ножке конфетница красное стекло

25 р.

Ваза на ножке конфетница красное стекло

Витебская, Другие города

Картонаж ,ёлочная игрушка

25 р.

Картонаж ,ёлочная игрушка

Витебская, Другие города

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Картонаж ,ёлочные игрушки

20 р.

Картонаж ,ёлочные игрушки

Витебская, Другие города

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Картонаж ,ёлочные игрушки

10 р.

Картонаж ,ёлочные игрушки

Витебская, Другие города

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Картонаж ,ёлочные игрушки лотом

30 р.

Картонаж ,ёлочные игрушки лотом

Витебская, Другие города

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Картонаж ,ёлочные игрушки

35 р.

Картонаж ,ёлочные игрушки

Витебская, Другие города

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Фонарик ,ёлочная игрушка

45 р.

Фонарик ,ёлочная игрушка

Витебская, Другие города

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Конфети

10 р.

Конфети

Витебская, Другие города

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Картонаж до революционный, ёлочная игрушка редкая

100 р.

Картонаж до революционный, ёлочная игрушка редкая

Витебская, Другие города

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Бокалы для коллекции

7 р.

Бокалы для коллекции

Витебская, Другие города

Ваза стекло

14 р.

Ваза стекло

Витебская, Другие города

Колкий пластик ,ёлочные игрушки

65 р.

Колкий пластик ,ёлочные игрушки

Витебская, Другие города

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Монета 10 коп

90 р.

Монета 10 коп

Витебская, Другие города

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Старый помазок и две мыльницы

12 р.

Старый помазок и две мыльницы

Витебская, Другие города

CARL TILSCH, Германия

50 р.

CARL TILSCH, Германия

Витебская, Другие города

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SCHUMANN, фарфор, Германия

130 р.

SCHUMANN, фарфор, Германия

Витебская, Другие города

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Фотоувеличитель ссср

Договорная

Фотоувеличитель ссср

Витебская, Другие города

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Ёлочные игрушки ссср

Договорная

Ёлочные игрушки ссср

Витебская, Другие города

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Ложки мельхиор и конфетница мельхиор

Договорная

Ложки мельхиор и конфетница мельхиор

Витебская, Другие города

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Часы Маяк

15 р.

Часы Маяк

Витебская, Другие города

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Антиквариат и коллекции

Договорная

Антиквариат и коллекции

Витебская, Другие города

Антиквариат и коллекции

Договорная

Антиквариат и коллекции

Витебская, Другие города

Антиквариат и коллекции

Договорная

Антиквариат и коллекции

Витебская, Другие города

Антиквариат и коллекции

Договорная

Антиквариат и коллекции

Витебская, Другие города

Антиквариат и коллекции

Договорная

Антиквариат и коллекции

Витебская, Другие города

Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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