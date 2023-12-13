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Прочая работа в Витебске

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Ищем суррогатную маму до 39 лет
vip

67 000 р.

Ищем суррогатную маму до 39 лет

Витебск

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик/упаковщик на склад

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на склад

Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...

Могилев

Вакансия в другом регионе

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Договорная

ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Наш Сервис ищет мастера по ремонту техники. / Требования: Пунктуальность, ответственность, наличие опыта по ремонту смартфонов, ноутбуков, системных блоков. Очень хорошо если имеете опыт с ремонтом т...

Гомельская, Жлобин

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик/упаковщик на склад посылок СДЭК

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на склад посылок СДЭК

Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...

Брест

Вакансия в другом регионе
Работник склада Сберлогистика

140 000 р.

Работник склада Сберлогистика

Набираем комплектовщиков (можно без опыта) на склады СБЕР ЛОГИСТИКА в Московскую обл. Вахта 40 рабочих смен -Зарплата 140.000 (3.500 ₽/ смена) -Бесплатный обед в рабочую смену -Бесплатный организованн...

Минск, Октябрьский

Вакансия в другом регионе
Сотрудник на склад Озон. Вахта в РФ.

120 000 р.

Сотрудник на склад Озон. Вахта в РФ.

Новый склад «ОЗОН» Требуются комплектовщики на новый склады «ОЗОН» (Московская область, Бронницы). Условия: -Оплата труда 120.000 рос/ зарплата за вахту (3000 рос рублей смена, ставка фиксированная) -...

Гродно

Вакансия в другом регионе
Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.

120 000 р.

Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.

ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ЯНВАРЬ Приглашаем комплектовщиков и грузчиков на склады: М-Видео, Сберлогистика, Озон, Алиэкспресс. (Московская область, г.Чехов, г.Домодедово, г.Пушкино, г.Жуковский, г. Ногинск, Од...

Брест

Вакансия в другом регионе

Договорная

Демонтажники по оборудованию

Требуются люди со своим инструментом для демонтажа оборудования на Мозырском спиртоводочном заводе. Насосы, емкости и тд. Стоимость 200р/тонна. Масса насосов от 50кг, до 1500кг. Емкости от 1м3, до 30м...

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
Слесарь механосборочных работ

1 000 р.

Слесарь механосборочных работ

Наша компания RecyclePro является лидером рынка переработки электронных устройств и оборудования с содержанием драгметаллов и входит в состав холдинга 1АК-GROUP. Ищем в нашу команду Слесаря механосбор...

Брестская, Пинск

Вакансия в другом регионе
Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.

120 000 р.

Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.

ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ЯНВАРЬ Приглашаем комплектовщиков и грузчиков на склады: М-Видео, Сберлогистика, Озон, Алиэкспресс. (Московская область, г.Чехов, г.Домодедово, г.Пушкино, г.Жуковский, г. Ногинск, Од...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.

120 000 р.

Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.

ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ЯНВАРЬ Приглашаем комплектовщиков и грузчиков на склады: М-Видео, Сберлогистика, Озон, Алиэкспресс. (Московская область, г.Чехов, г.Домодедово, г.Пушкино, г.Жуковский, г. Ногинск, Од...

Могилевская, Бобруйск

Вакансия в другом регионе
Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.

120 000 р.

Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.

ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ЯНВАРЬ Приглашаем комплектовщиков и грузчиков на склады: М-Видео, Сберлогистика, Озон, Алиэкспресс. (Московская область, г.Чехов, г.Домодедово, г.Пушкино, г.Жуковский, г. Ногинск, Од...

Гродно

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик, упаковщик, грузчик на склад

3 800 р.

Комплектовщик, упаковщик, грузчик на склад

Приглашаем сотрудников (мужчины и женщины 18-55 лет) на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Приним...

Гомель

Вакансия в другом регионе

Договорная

подсобный рабочий на деревообрабатывающее предприя

Деревообрабатывающему предприятию требуются подсобные рабочие. График работы 2/2 с 8.00 до 20.00 Доставка транспортом предприятия к месту работу и обратно. Заработная плата сдельно-премиальная, достой...

Брестская, Барановичи

Вакансия в другом регионе
Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.

120 000 р.

Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.

ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ЯНВАРЬ Приглашаем комплектовщиков и грузчиков на склады: М-Видео, Сберлогистика, Озон, Алиэкспресс. (Московская область, г.Чехов, г.Домодедово, г.Пушкино, г.Жуковский, г. Ногинск, Од...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.

120 000 р.

Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.

ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ЯНВАРЬ Приглашаем комплектовщиков и грузчиков на склады: М-Видео, Сберлогистика, Озон, Алиэкспресс. (Московская область, г.Чехов, г.Домодедово, г.Пушкино, г.Жуковский, г. Ногинск, Од...

Минск, Фрунзенский

Вакансия в другом регионе
Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.

120 000 р.

Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.

ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ЯНВАРЬ Приглашаем комплектовщиков и грузчиков на склады: М-Видео, Сберлогистика, Озон, Алиэкспресс. (Московская область, г.Чехов, г.Домодедово, г.Пушкино, г.Жуковский, г. Ногинск, Од...

Гомель

Вакансия в другом регионе
ВАХТА - расфасовщик мясопродуктов

3 200 р.

ВАХТА - расфасовщик мясопродуктов

Птицефабрика ЗАО «Серволюкс Агро», торговая марка "Петруха" ОБУЧАЕМ ПРОФЕССИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ! РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ. Рабочее место: аг.Межисетки, Могилевский район, ул.Фабричная, 14 - 12-й километр...

Могилев

Вакансия в другом регионе
ВАХТА - обработчик птицы

3 200 р.

ВАХТА - обработчик птицы

Птицефабрика ЗАО «Серволюкс Агро», торговая марка "Петруха" ОБУЧАЕМ ПРОФЕССИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ! РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ. Рабочее место: аг.Межисетки, Могилевский район, ул.Фабричная, 14 - 12-й километр...

Могилев

Вакансия в другом регионе
ВАХТА - изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы

3 200 р.

ВАХТА - изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы

Птицефабрика ЗАО «Серволюкс Агро», торговая марка "Петруха" ОБУЧАЕМ ПРОФЕССИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ! РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ. Рабочее место: аг.Межисетки, Могилевский район, ул.Фабричная, 14 - 12-й километр...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Ищу швейное производство/цех для сотрудничества

Договорная

Ищу швейное производство/цех для сотрудничества

Ищу швейное производство или частный цех, работающий на договорной основе, с давальческим сырьем. Для отшива партий детской верхней одежды. (см примеры в объявлениях) Звоните, в сообщениях обсуждать н...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Электрики/сантехники/сварщики и каменщики в Европу

Договорная

Электрики/сантехники/сварщики и каменщики в Европу

Требуются Электрики /сантехники/сварщики и каменщики в Европу Требования: Опыт работы 3 года Производить работы согласно проектной документации и требования заказчика Чтение документации (проекта) К...

Гродно

Вакансия в другом регионе
Разнорабочий на производство и склады в Польшу

Договорная

Разнорабочий на производство и склады в Польшу

ВНИМАНИЕ!!! ПУНКТЫ ПРОПУСКА ОТКРЫТЫ И РАБОТАЮТ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ! Польша: Брест. Латвия: Григоровщина; Урбаны. Литва: Видзы; Котловка; Лоша; Каменный лог; Бенякони; Привалка. ----------------------- В отк...

Витебск

Вакансия в другом регионе
РАБОТНИК НА УПАКОВКУ СНИКЕРСОВ В ПОЛЬШУ

Договорная

РАБОТНИК НА УПАКОВКУ СНИКЕРСОВ В ПОЛЬШУ

Требуются работники на производство упаковки конфет в Польшу (34km до Варшава Заходня) Требования: -Женщины/семейные пары до 45 лет желание работать и зарабатывать стабильная и не тяжелая физически ра...

Гомель

Вакансия в другом регионе

900 р.

Курьер в Барановичах от 25 лет (для распространения рекламной продукции по почтовым ящикам)

ЗВОНИТЕ И ВСЕ УТОЧНЯЙТЕ!!Взрослый самостоятельный человек ,для штамповки конвертов и разноски их по почтовым ящикам с видеотчетом,

Брестская, Барановичи

Вакансия в другом регионе
Столяр-станочник полная/частичная занятость

1 000 р.

Столяр-станочник полная/частичная занятость

Предлагаем работу для столяра-станочника с опытом. * полная либо частичная занятость * заработная плата 1000 рублей в месяц при полной занятости либо сдельная * мастерская по адресу Лейтенанта Рябц...

Брест

Вакансия в другом регионе
Работник в столярный цех. Опыт не требуется

700 р.

Работник в столярный цех. Опыт не требуется

Предлагаем работу в столярном цеху. Опыт работы не требуется. * тип занятости договорной * заработная плата от 700 рублей * мастерская по адресу Лейтенанта Рябцева 44Е Если Вы пунктуальный и имеете...

Брест

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик на OZON (Московская область)

4 200 р.

Комплектовщик на OZON (Московская область)

Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучение. Работа вахтой с бесплатным проживанием и комплексным обедом. Организовываем выезды! Мы...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Упаковщик на логистический склад

4 000 р.

Упаковщик на логистический склад

Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик на логистический склад

4 000 р.

Комплектовщик на логистический склад

Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...

Гродно

Вакансия в другом регионе
Работник склада Сберлогистика

140 000 р.

Работник склада Сберлогистика

Набираем комплектовщиков (можно без опыта) на склады СБЕР ЛОГИСТИКА в Московскую обл. Вахта 40 рабочих смен -Зарплата 140.000 (3.500 ₽/ смена) -Бесплатный обед в рабочую смену -Бесплатный организованн...

Брест

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик на склад Алиэкспресс. Вахта

120 000 р.

Комплектовщик на склад Алиэкспресс. Вахта

Склад Алиэкспресс набирает на работу комплектовщиков. Условия: - Работа в Московской обл. - Вахта 40 рабочих смен. - Зарплата 3.000 руб/смена. - Питание 1 разовое - бесплатно. - Проживание - бесплатно...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Сотрудник на склад Озон. Вахта в РФ.

120 000 р.

Сотрудник на склад Озон. Вахта в РФ.

Новый склад «ОЗОН» Требуются комплектовщики на новый склады «ОЗОН» (Московская область, Бронницы). Условия: -Оплата труда 120.000 рос/ зарплата за вахту (3000 рос рублей смена, ставка фиксированная) -...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Работник склада Сберлогистика

140 000 р.

Работник склада Сберлогистика

Набираем комплектовщиков (можно без опыта) на склады СБЕР ЛОГИСТИКА в Московскую обл. Вахта 40 рабочих смен -Зарплата 140.000 (3.500 ₽/ смена) -Бесплатный обед в рабочую смену -Бесплатный организованн...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик на склад Алиэкспресс. Вахта

120 000 р.

Комплектовщик на склад Алиэкспресс. Вахта

Склад Алиэкспресс набирает на работу комплектовщиков. Условия: - Работа в Московской обл. - Вахта 40 рабочих смен. - Зарплата 3.000 руб/смена. - Питание 1 разовое - бесплатно. - Проживание - бесплатно...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Упаковщик подарков. Вахта

3 500 р.

Упаковщик подарков. Вахта

На СКАЗОЧНОЕ производство требуются упаковщики Новогодних подарков. Прямой работодатель в поиске "эльфов" для подготовки к праздничным дням. От Вас: Упаковка и комплектовка подарков; Качественное выпо...

Гомель

Вакансия в другом регионе
Работник склада Сберлогистика

140 000 р.

Работник склада Сберлогистика

Набираем комплектовщиков (можно без опыта) на склады СБЕР ЛОГИСТИКА в Московскую обл. Вахта 40 рабочих смен -Зарплата 140.000 (3.500 ₽/ смена) -Бесплатный обед в рабочую смену -Бесплатный организованн...

Гродно

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик на склад Алиэкспресс. Вахта

120 000 р.

Комплектовщик на склад Алиэкспресс. Вахта

Склад Алиэкспресс набирает на работу комплектовщиков. Условия: - Работа в Московской обл. - Вахта 40 рабочих смен. - Зарплата 3.000 руб/смена. - Питание 1 разовое - бесплатно. - Проживание - бесплатно...

Минск, Ленинский

Вакансия в другом регионе
Сотрудник на склад Озон. Вахта в РФ.

120 000 р.

Сотрудник на склад Озон. Вахта в РФ.

Новый склад «ОЗОН» Требуются комплектовщики на новый склады «ОЗОН» (Московская область, Бронницы). Условия: -Оплата труда 120.000 рос/ зарплата за вахту (3000 рос рублей смена, ставка фиксированная) -...

Гомель

Вакансия в другом регионе
Сотрудник на склад Озон. Вахта в РФ.

120 000 р.

Сотрудник на склад Озон. Вахта в РФ.

Новый склад «ОЗОН» Требуются комплектовщики на новый склады «ОЗОН» (Московская область, Бронницы). Условия: -Оплата труда 120.000 рос/ зарплата за вахту (3000 рос рублей смена, ставка фиксированная) -...

Могилев

Вакансия в другом регионе

2 000 р.

Разнорабочий, сборщик деревянных конструкция

1 # 3 ноября 2023 18:13 Разнорабочие, сборщики деревянных конструкций. Место работы г. Дзержинск, 20км от Минска. Иногородним предоставляем жилье жилье. Работа в опаливаемом цеху. Производим бани-бо...

Минская, Дзержинск

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