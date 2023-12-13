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Строительство и ремонт в Витебске

Сварщик(аргон)

Договорная

Сварщик(аргон)

Витебск

Договорная

Ищу работу подработку

Витебск

Монтаж кровли. Утепление. Кровельщик.

Договорная

Монтаж кровли. Утепление. Кровельщик.

Витебск

Ищу работу.

Договорная

Ищу работу.

Витебск

Каменьщик, бетонщик

Договорная

Каменьщик, бетонщик

Витебск

Сантехник

Договорная

Сантехник

Витебск

Ищу объекты по штукатурке,декоративке,шпатлевке,ут

Договорная

Ищу объекты по штукатурке,декоративке,шпатлевке,ут

Витебск

Плиточник

Договорная

Плиточник

Витебск

Ищу работу по монтажу сайдинга

Договорная

Ищу работу по монтажу сайдинга

Витебск

Ищу подработку Электриком

Договорная

Ищу подработку Электриком

Витебск

Договорная

Мужчина 29 лет. Ищу работу

Витебск

Договорная

сварщик сантехник ищет работу

Витебск

Договорная

Помогу в строительстве

Витебск

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Сантехник ищу подработку

Договорная

Сантехник ищу подработку

Витебск

Отделочник

Договорная

Отделочник

Витебск

Электрик. Все предложения.

Договорная

Электрик. Все предложения.

Витебск

Договорная

Рамщик ишет подработку

Витебск

Договорная

Ищу работу подсобником,грузчиком

Витебск

Договорная

Ищу подработку сварщик / водитель

Витебск

Кровельщик

Договорная

Кровельщик

Витебск

Сантехник

Договорная

Сантехник

Витебск

Каменщик -Бетонщик

Договорная

Каменщик -Бетонщик

Витебск

Ищу работу по строительству

Договорная

Ищу работу по строительству

Витебск

Электрик. Ищу подработку.

Договорная

Электрик. Ищу подработку.

Витебск

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Витебск

Ищу подработку

Договорная

Ищу подработку

Витебск

Ищу работу кровля,ремонт.

Договорная

Ищу работу кровля,ремонт.

Витебск

Сантехник ищет работу или приработок

Договорная

Сантехник ищет работу или приработок

Витебск

Ищу работу укладка плитки

Договорная

Ищу работу укладка плитки

Витебск

Укладка ЛАМИНАТА винила

Договорная

Укладка ЛАМИНАТА винила

Витебск

Ищу подработку

Договорная

Ищу подработку

Витебск

Строительство ремонт

Договорная

Строительство ремонт

Витебск

Крыша,плотник

Договорная

Крыша,плотник

Витебск

Договорная

Ищу работу

Витебск

Договорная

Ищу

Витебск

Опытный электрик

Договорная

Опытный электрик

Витебск

Шлифовка/покраска

Договорная

Шлифовка/покраска

Витебск

Кровельщик, каменщик,плотник, отделочник

Договорная

Кровельщик, каменщик,плотник, отделочник

Витебск

строительство

Договорная

строительство

Витебск

Договорная

Ищу работу

Витебск

Договорная

Нужна работа, все со строительством, кроме кровли.

Витебск

Сантехник ищу работу

Договорная

Сантехник ищу работу

Витебск

Ищу(ищем) работу, все виды строительных работ

Договорная

Ищу(ищем) работу, все виды строительных работ

Витебск

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