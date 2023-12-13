Строительство и ремонт в Витебске
Договорная
Сварщик(аргон)
Витебск
Договорная
Ищу работу подработку
Витебск
Договорная
Монтаж кровли. Утепление. Кровельщик.
Витебск
Договорная
Ищу работу.
Витебск
Договорная
Каменьщик, бетонщик
Витебск
Договорная
Сантехник
Витебск
Договорная
Ищу объекты по штукатурке,декоративке,шпатлевке,ут
Витебск
Договорная
Плиточник
Витебск
Договорная
Ищу работу по монтажу сайдинга
Витебск
Договорная
Ищу подработку Электриком
Витебск
Договорная
Мужчина 29 лет. Ищу работу
Витебск
Договорная
сварщик сантехник ищет работу
Витебск
Договорная
Помогу в строительстве
Витебск
Договорная
Сантехник ищу подработку
Витебск
Договорная
Отделочник
Витебск
Договорная
Электрик. Все предложения.
Витебск
Договорная
Рамщик ишет подработку
Витебск
Договорная
Ищу работу подсобником,грузчиком
Витебск
Договорная
Ищу подработку сварщик / водитель
Витебск
Договорная
Кровельщик
Витебск
Договорная
Сантехник
Витебск
Договорная
Каменщик -Бетонщик
Витебск
Договорная
Ищу работу по строительству
Витебск
Договорная
Электрик. Ищу подработку.
Витебск
Договорная
Ищу работу
Витебск
Договорная
Ищу подработку
Витебск
Договорная
Ищу работу кровля,ремонт.
Витебск
Договорная
Сантехник ищет работу или приработок
Витебск
Договорная
Ищу работу укладка плитки
Витебск
Договорная
Укладка ЛАМИНАТА винила
Витебск
Договорная
Ищу подработку
Витебск
Договорная
Строительство ремонт
Витебск
Договорная
Крыша,плотник
Витебск
Договорная
Ищу работу
Витебск
Договорная
Ищу
Витебск
Договорная
Опытный электрик
Витебск
Договорная
Шлифовка/покраска
Витебск
Договорная
Кровельщик, каменщик,плотник, отделочник
Витебск
Договорная
строительство
Витебск
Договорная
Ищу работу
Витебск
Договорная
Нужна работа, все со строительством, кроме кровли.
Витебск
Договорная
Сантехник ищу работу
Витебск
Договорная
Ищу(ищем) работу, все виды строительных работ
Витебск