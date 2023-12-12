Сервис и быт в Витебске
Договорная
Очистка кровли от снега и наледи
Витебск
Договорная
Ищу подработку
Витебск
Договорная
Электрик
Витебск
Договорная
работа сиделкой
Витебск
Договорная
Ищу Подработку. Девушка, 30 лет.
Витебск
Договорная
Почищу снег.
Витебск
Договорная
Ищу работу, подработку.
Витебск
Договорная
Грузчик *Звоните,'' Помогу во всём*''
Витебск
Договорная
Уборка квартир, помощница по хозяйству, няня
Витебск
Договорная
Мастер по перетяжке рулей ( Мастер по рулям, швея,
Витебск
Договорная
Ищу подработки в сфере погрузочно-разгрузочных раб
Витебск
Договорная
Няня
Витебск
Договорная
Помощница по хозяйству
Витебск
Договорная
Разнорабочий
Витебск
Договорная
Работа
Витебск
Договорная
Ищу подработку уборщицы
Витебск
Договорная
Ищу работу по ремонту дверей
Витебск
Договорная
Сиделка
Витебск
Договорная
Спрос
Витебск
Договорная
Ищу работу ,подработку.
Витебск
Договорная
Ищу работу по ремонту и обслуживанию кондиционеров
Витебск
Договорная
Ищу работу электрика
Витебск
Договорная
Ищу подработку
Витебск
Договорная
Сиделка
Витебск
Договорная
Уберу квартиру, подъезд недорого
Витебск