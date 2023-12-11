Производство и энергетика в Витебске
Договорная
Электрик, электромонтаж
Витебск
Договорная
Токарь
Витебск
Договорная
Швея/портной
Витебск
Договорная
Ищу работу
Витебск
Договорная
Электрик, энергетик
Витебск
Договорная
Рамщик
Витебск
Договорная
Ищу работу и подработку , связанную с электрикой.
Витебск
Договорная
Наладчик КИПиА ищет работу
Витебск
Договорная
Нужна работа на дому
Витебск
Договорная
Электрик
Витебск
Договорная
сварщик ищет подработку
Витебск
Договорная
Электрик
Витебск
Договорная
Ищу работу
Брестская, Барановичи
Договорная
Мужчина 40л ищу работу, подработку
Могилев
Договорная
Электрик Гомель. Замена проводки. Электромонтаж.
Гомель
Договорная
Электрик
Минск, Первомайский
Договорная
Ищу подработку
Брест
Договорная
Электрик - Электромонтер
Минск, Московский
Договорная
ЭФИ. Ответственный за электрохозяйство.
Минская, Дзержинск
Договорная
Ищу работу водитель вилочного погрузчика
Гродненская, Лида
Договорная
Ищу работу швеей
Брест
Договорная
Ищу работу.
Гомельская, Мозырь
Договорная
Ищу работу
Могилев
Договорная
Электрик
Минская, Молодечно
Договорная
Обслуживание приборов учёта тепла
Минск, Центральный
Договорная
Электрик
Минская, Молодечно
Договорная
Ищу работу
Гомель
Договорная
Ищу подработку
Гомельская, Речица
Договорная
Печатник флексографской печати , шелкограф
Гродно
Договорная
Ищу работу в г. Вилейка.
Минская, Вилейка
Договорная
Работа по электрике
Минск, Московский
Договорная
Ищу работу по сборке НКУ
Гомель
Договорная
Сварщик-аргонщик
Минск, Первомайский
Договорная
Ищу
Витебская, Барань
Договорная
Ищу работу
Минск, Ленинский
Договорная
Ищу работу официальное трудоустройство
Брест
Договорная
Ищу работу
Брестская, Пинск
Договорная
Зоотехник преддипломная практика
Минская, Борисов
Договорная
Программы для станков
Минская, Молодечно
Договорная
Электромонтёр ( электрик)
Гродно
Договорная
Ищем электромонтера сутки через- 3 и.
Минск, Советский
Договорная
Ищу работу
Гродно
Договорная
Водитель автопогрузчика 4 разряда
Могилев
Договорная
Монтаж РЭАиП (ИП)
Минск, Заводской
Договорная
Ищу постоянную подработку
Брестская, Барановичи
Договорная
Электрик - Электромонтер
Минск, Московский
Договорная
Тракторист
Брестская, Другие города
Договорная
Инженер энергетик свободный график
Гомель
Договорная
Ищу
Минская, Молодечно
Договорная
Ищу работу слесаря
Минская, Узда
Договорная
Работник выходного дня,вечера будних дней
Минская, Борисов
Договорная
Электрик
Минская, Жодино
Договорная
Ищу работу электрогазосварщика
Гомель
Договорная
Ищу работу
Брестская, Барановичи