logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииСад и огород
Растения, рассада и семена
Прочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Вид
Продавец
new
Сад и огородРастения, рассада и семена

Прочее из растений, рассады и семян в Витебске

Туя в горшке

25 р.

Туя в горшке

Витебск

Картошка семенная

0.40 р.

Картошка семенная

Витебск

Картофель на посадку КОЛОМБО, ГАЛА, ЛАСУНОК

0.65 р.

Картофель на посадку КОЛОМБО, ГАЛА, ЛАСУНОК

Витебск

Доставка
Ёмкости Для рассады банки

10 р.

Ёмкости Для рассады банки

Витебск

badge-icon
Картофель на посадку

0.35 р.

Картофель на посадку

Витебск

Картофель мелкий

0.20 р.

Картофель мелкий

Витебск

Черемша,луковицы и зелень

5 р.

Черемша,луковицы и зелень

Витебск

badge-icon

20 р.

Семенной картофель

Витебск

badge-icon
badge-icon
Мята

5 р.

Мята

Витебск

Шалфей

4 р.

Шалфей

Витебск

Саженцы вишни и сливы и кусты крыжовника

5 р.

Саженцы вишни и сливы и кусты крыжовника

Витебск

badge-icon
Растение для пруда

Договорная

Растение для пруда

Витебск

Домик для полезных насекомых

35 р.

Домик для полезных насекомых

Витебск

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Семенной картофель

0.90 р.

Семенной картофель

Витебск

badge-icon
Бругмансия розовая

10 р.

Бругмансия розовая

Витебск

badge-icon
Сосна

345 р.

Сосна

Витебск

badge-icon
badge-icon
Срез петуний

1 р.

Срез петуний

Витебск

Ива

60 р.

Ива

Витебск

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Фасоль кустовая разные сорта

1 р.

Фасоль кустовая разные сорта

Витебск

Ромашка садовая

5 р.

Ромашка садовая

Витебск

Любисток

5 р.

Любисток

Витебск

badge-icon
Лук шалот 0.5кг

5 р.

Лук шалот 0.5кг

Витебск

badge-icon
Бруннера-незабудка

1.50 р.

Бруннера-незабудка

Витебск

Ирисы

5 р.

Ирисы

Витебск

badge-icon
Калла

5 р.

Калла

Витебск

Продам семенной картофель

0.80 р.

Продам семенной картофель

Витебск

badge-icon
Продам семенной и продовольственный картофель

Договорная

Продам семенной и продовольственный картофель

Витебск

Шелуха лука для окраски яиц к Пасхе

2 р.

Шелуха лука для окраски яиц к Пасхе

Витебск

Картофель сорт ''Северное сияние''.

7 р.

Картофель сорт ''Северное сияние''.

Витебск

badge-icon
Удобрение жидкое ,комплексное для розы

6 р.

Удобрение жидкое ,комплексное для розы

Витебск

Стаканы для рассады

0.25 р.

Стаканы для рассады

Витебск

Семенной картофель с доставкой

0.50 р.

Семенной картофель с доставкой

Витебск

badge-icon
Клумбы

95 р.

Клумбы

Витебск

badge-icon
badge-icon
Диппеаструм красноватый

10 р.

Диппеаструм красноватый

Витебск

28 р.

Семенной картофель

Витебск

badge-icon
badge-icon
Урожайный. Универсальный. С биогумусом. Грунт

4.50 р.

Урожайный. Универсальный. С биогумусом. Грунт

Витебск

badge-icon
Экосила. Биогумус 2,5 л

4.50 р.

Экосила. Биогумус 2,5 л

Витебск

badge-icon
Цвет липы . Трава чабреца.

4 р.

Цвет липы . Трава чабреца.

Витебск

ГОРТЕНЗИЯ древовидная

10 р.

ГОРТЕНЗИЯ древовидная

Витебск

Клубни георгин

3 р.

Клубни георгин

Витебск

Черенки плодовых для прививки

2.50 р.

Черенки плодовых для прививки

Витебск

badge-icon
Продам рассаду Эпомеи.

8 р.

Продам рассаду Эпомеи.

Витебск

badge-icon
Цветы

30 р.

Цветы

Витебск

badge-icon
badge-icon
badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

''Беларуские пальмы'' Плетеные деревья из Ивы.

35 р.

''Беларуские пальмы'' Плетеные деревья из Ивы.

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

10 р.

Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

Могилев

Доставка по Беларуси
Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

10 р.

Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Укрывной материал СУФ42 3,2 х 10 В ассортименте

14.35 р.

Укрывной материал СУФ42 3,2 х 10 В ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Кассеты для рассады в ассоритименте

1.37 р.

Кассеты для рассады в ассоритименте

Брест

Доставка по Беларуси
Грядки из Еврокубов

90 р.

Грядки из Еврокубов

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Тюльпаны 2024

Договорная

Тюльпаны 2024

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Тюльпаны 2024

Договорная

Тюльпаны 2024

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Недвижимость
Авто и запчасти
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Садовая мебель и бассейныБассейныБеседки, шатры, тентыДетские площадкиКачели садовыеМебель для садаСадовый интерьер и аксессуарыУличное освещениеПрочее
Мангалы, аксессуары, топливоМангалыКазаныКоптильниАксессуарыТопливо
Мотоблоки и культиваторыМотоблокиКультиваторыЗапчасти и сопутствующие товары
Садовая техникаЭлектро- и бензопилыГазонокосилкиИзмельчителиНасосыТриммерыЗапчасти и аксессуарыПрочее
Садовый инвентарьЕврокубы, баки и бочкиСадовый инструментТачки и тележкиШланги и поливПрочее
Теплицы и парники
Растения, рассада и семенаСаженцы, рассадаСемена, луковицыПрочее
Удобрения и агрохимияОрганические удобренияМинеральные удобренияКалийные удобренияСредства для защиты растений
Все для пчеловодаИнструменты и аксессуарыОдежда для защитыПчелы, пчелопакетыПродукты пчеловодстваУльиПрочее
Бани, хозблоки, санузлыБаниТуалеты и санузлыХозблокиПечи для баниАксессуары для баньПрочее
Прочее для сада и огорода