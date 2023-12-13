Товары от Куфар Маркета
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Прочие инструменты в Витебске
10 р.
Фреза по металлу
Витебск
20 р.
Диск профессиональный
Витебск
10 р.
Стамеска для токарного и ручной
Витебск
45 р.
Сверло перьевое
Витебск
20 р.
Насадки (dexell,stanley)
Витебск
7 р.
Нож строительный
Витебск
Договорная
универсальный инструмент 7 в 1 РАССРОЧКА 05
Витебск
450 р.
Аккумулятор для инструмента dewalt
Витебск
20 р.
Прокат/Аренда бензобура(мотобура).
Витебск
8 р.
Тепловизор Bosch 400C( пирометр)
Витебск
6 р.
Фреза
Витебск
9 р.
пика
Витебск
15 р.
Крюк для вязки арматуры.
Витебск
Договорная
Штроборез - бороздодел
Витебск
Договорная
Рабочий
Витебск
600 р.
Заклепочник Wurth HNG 26 N
Витебск
Договорная
Пики для пневмо молотка
Витебск
Договорная
Развёртки( метчики) СССР
Витебск
15 р.
Пила по дереву
Витебск
250 р.
Каток садовый
Витебск
20 р.
Двухручная пила
Витебск
1 р.
Метчики, шлямбур, кольцо калибров.
Витебск
1 р.
Напильник времен СССР
Витебск
6 р.
Электроугольные щетки (большой ассортимент)
Витебск
90 р.
Трубогиб
Витебск
Договорная
Зубило Metabo sds-plus
Витебск
25 р.
Молоток -гвоздодер
Витебск
5 р.
Напильник. Трехгранный. Круглый.
Витебск
80 р.
Круг алмазный формы 12А2 с углом 45
Витебск
8 р.
Прокат/аренда Мотопомпа, водяной насос и м.д.
Витебск
8 р.
Прокат/аренда Газовой пушки,гарелки с газ.бал-ми
Витебск
25 р.
Ножовка пила
Витебск
80 р.
Диск пильный
Витебск
15 р.
Кочедык, старинный инструмент Латунь/бронза
Витебск
Договорная
Угольник лекальный 100*60 и 1000*600
Витебск
Договорная
Диски по бетону
Витебск
50 р.
Щипцы для системы выравнивания плитки
Витебск
Договорная
Нож строительный
Витебск
Договорная
Торцовочная пила с протяжкой - АРЕНДА
Витебск
35 р.
Маятниковая пила лобзик СССР
Витебск
Договорная
Штангенрейсмас
Витебск
Договорная
Цанговый патрон с комплектом цанг
Витебск
Договорная
Цанговый набор
Витебск
Товары с доставкой от магазинов
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372.50 р.
Бороздодел Фиолент Б2-30
Минск, Центральный
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104.13 р.
Радиатор Лидея ЛК 21-504 тип 21 500x400
Минск, Центральный
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46.16 р.
Набор отверточный Hama 00053052
Минск, Центральный
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157.51 р.
Радиатор Rommer Plus Bm 200 (6 секций)
Минск, Центральный
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129.65 р.
Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500
Минск, Центральный
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58.59 р.
Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)
Минск, Центральный
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24.56 р.
Бур Milwaukee 4932344296
Минск, Центральный
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65.42 р.
Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400
Минск, Центральный