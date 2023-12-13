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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Прочие инструменты в Витебске

Фреза по металлу

10 р.

Фреза по металлу

Витебск

Диск профессиональный

20 р.

Диск профессиональный

Витебск

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Стамеска для токарного и ручной

10 р.

Стамеска для токарного и ручной

Витебск

Сверло перьевое

45 р.

Сверло перьевое

Витебск

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Насадки (dexell,stanley)

20 р.

Насадки (dexell,stanley)

Витебск

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Нож строительный

7 р.

Нож строительный

Витебск

универсальный инструмент 7 в 1 РАССРОЧКА 05

Договорная

универсальный инструмент 7 в 1 РАССРОЧКА 05

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Аккумулятор для инструмента dewalt

450 р.

Аккумулятор для инструмента dewalt

Витебск

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Прокат/Аренда бензобура(мотобура).

20 р.

Прокат/Аренда бензобура(мотобура).

Витебск

Тепловизор Bosch 400C( пирометр)

8 р.

Тепловизор Bosch 400C( пирометр)

Витебск

Фреза

6 р.

Фреза

Витебск

пика

9 р.

пика

Витебск

Крюк для вязки арматуры.

15 р.

Крюк для вязки арматуры.

Витебск

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Штроборез - бороздодел

Договорная

Штроборез - бороздодел

Витебск

Договорная

Рабочий

Витебск

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Заклепочник Wurth HNG 26 N

600 р.

Заклепочник Wurth HNG 26 N

Витебск

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Пики для пневмо молотка

Договорная

Пики для пневмо молотка

Витебск

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Развёртки( метчики) СССР

Договорная

Развёртки( метчики) СССР

Витебск

Пила по дереву

15 р.

Пила по дереву

Витебск

Каток садовый

250 р.

Каток садовый

Витебск

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Двухручная пила

20 р.

Двухручная пила

Витебск

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Метчики, шлямбур, кольцо калибров.

1 р.

Метчики, шлямбур, кольцо калибров.

Витебск

Напильник времен СССР

1 р.

Напильник времен СССР

Витебск

Электроугольные щетки (большой ассортимент)

6 р.

Электроугольные щетки (большой ассортимент)

Витебск

Доставка
Трубогиб

90 р.

Трубогиб

Витебск

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Зубило Metabo sds-plus

Договорная

Зубило Metabo sds-plus

Витебск

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Молоток -гвоздодер

25 р.

Молоток -гвоздодер

Витебск

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Напильник. Трехгранный. Круглый.

5 р.

Напильник. Трехгранный. Круглый.

Витебск

Круг алмазный формы 12А2 с углом 45

80 р.

Круг алмазный формы 12А2 с углом 45

Витебск

Прокат/аренда Мотопомпа, водяной насос и м.д.

8 р.

Прокат/аренда Мотопомпа, водяной насос и м.д.

Витебск

Прокат/аренда Газовой пушки,гарелки с газ.бал-ми

8 р.

Прокат/аренда Газовой пушки,гарелки с газ.бал-ми

Витебск

Ножовка пила

25 р.

Ножовка пила

Витебск

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Диск пильный

80 р.

Диск пильный

Витебск

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Кочедык, старинный инструмент Латунь/бронза

15 р.

Кочедык, старинный инструмент Латунь/бронза

Витебск

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Угольник лекальный 100*60 и 1000*600

Договорная

Угольник лекальный 100*60 и 1000*600

Витебск

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Диски по бетону

Договорная

Диски по бетону

Витебск

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Щипцы для системы выравнивания плитки

50 р.

Щипцы для системы выравнивания плитки

Витебск

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Нож строительный

Договорная

Нож строительный

Витебск

Торцовочная пила с протяжкой - АРЕНДА

Договорная

Торцовочная пила с протяжкой - АРЕНДА

Витебск

Маятниковая пила лобзик СССР

35 р.

Маятниковая пила лобзик СССР

Витебск

Штангенрейсмас

Договорная

Штангенрейсмас

Витебск

Цанговый патрон с комплектом цанг

Договорная

Цанговый патрон с комплектом цанг

Витебск

Цанговый набор

Договорная

Цанговый набор

Витебск

Товары с доставкой от магазинов

Бороздодел Фиолент Б2-30

Онлайн-заказ

372.50 р.

Бороздодел Фиолент Б2-30

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛК 21-504 тип 21 500x400

Онлайн-заказ

104.13 р.

Радиатор Лидея ЛК 21-504 тип 21 500x400

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор отверточный Hama 00053052

Онлайн-заказ

46.16 р.

Набор отверточный Hama 00053052

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Rommer Plus Bm 200 (6 секций)

Онлайн-заказ

157.51 р.

Радиатор Rommer Plus Bm 200 (6 секций)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500

Онлайн-заказ

129.65 р.

Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)

Онлайн-заказ

58.59 р.

Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бур Milwaukee 4932344296

Онлайн-заказ

24.56 р.

Бур Milwaukee 4932344296

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400

Онлайн-заказ

65.42 р.

Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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