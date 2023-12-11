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Сад и огородСадовый инвентарь

Прочее из садового инвентаря в Витебске

Для болгарки, ушм насадка пила цепная

45 р.

Для болгарки, ушм насадка пила цепная

Витебск

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Окучник

35 р.

Окучник

Витебск

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Fiskars x11 новый

150 р.

Fiskars x11 новый

Витебск

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15 р.

Лопата снеговая пласт 35х35 с черенком

Витебск

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Подвязчик растений

50 р.

Подвязчик растений

Витебск

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Колун

69 р.

Колун

Витебск

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Лопата

25 р.

Лопата

Витебск

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КОЛУН

90 р.

КОЛУН

Витебск

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Опрыскиватель помповый 1,5л

10 р.

Опрыскиватель помповый 1,5л

Витебск

Лопата снеговая ( движок) 800х450

70 р.

Лопата снеговая ( движок) 800х450

Витебск

Лопата стальная, особо прочная

30 р.

Лопата стальная, особо прочная

Витебск

Лопата для уборки снега пластик.

35 р.

Лопата для уборки снега пластик.

Витебск

Ведро латунное 17-18 литров

180 р.

Ведро латунное 17-18 литров

Витебск

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плуг конный

50 р.

плуг конный

Витебск

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Соковыжималка пресс для сока промышленный

960 р.

Соковыжималка пресс для сока промышленный

Витебск

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Ремень наплечный

45 р.

Ремень наплечный

Витебск

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Цепь 15'' 0,325'' 1.3 мм S35G X-Cut Husqvarna

45 р.

Цепь 15'' 0,325'' 1.3 мм S35G X-Cut Husqvarna

Витебск

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Таз, миска

75 р.

Таз, миска

Витебск

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плуг+окучник ручной

50 р.

плуг+окучник ручной

Витебск

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Серп

20 р.

Серп

Витебск

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Ящики 40х30х15см.

1.50 р.

Ящики 40х30х15см.

Витебск

Корзины

20 р.

Корзины

Витебск

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Косилка СЕГМЕНТЫ от КН-1

30 р.

Косилка СЕГМЕНТЫ от КН-1

Витебск

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Фонарь керосиновый ветроустойчивый.

40 р.

Фонарь керосиновый ветроустойчивый.

Витебск

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Комбайн,плодосборник для черники,клюквы. Крупной

30 р.

Комбайн,плодосборник для черники,клюквы. Крупной

Витебск

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Корзина (кошик)

20 р.

Корзина (кошик)

Витебск

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30 р.

Садовый инвентарь

Витебск

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Котелки

Договорная

Котелки

Витебск

Борона

70 р.

Борона

Витебск

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Комбайны для сбора ягод

Договорная

Комбайны для сбора ягод

Витебск

Корзины

15 р.

Корзины

Витебск

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Полотно для ножовки

4 р.

Полотно для ножовки

Витебск

Опрыскиватель

15 р.

Опрыскиватель

Витебск

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Грядки

5 р.

Грядки

Витебск

Топор ручной работы. ''Луна в горах'')))

300 р.

Топор ручной работы. ''Луна в горах'')))

Витебск

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250 р.

Бочки металлические

Витебск

Товары с доставкой от магазинов

Опрыскиватель Жук ОП-205М15 1,5 л

Онлайн-заказ

20.53 р.

Опрыскиватель Жук ОП-205М15 1,5 л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель PATRIOT PT-2Li-104R 755302604

Онлайн-заказ

69 р.

Опрыскиватель PATRIOT PT-2Li-104R 755302604

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-12

110 р.

Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-12

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-10

108 р.

Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель Жук ОП-220 (7 л)

Онлайн-заказ

49.92 р.

Опрыскиватель Жук ОП-220 (7 л)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель Жук ОП-220 5 л

Онлайн-заказ

48.57 р.

Опрыскиватель Жук ОП-220 5 л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель ЖУК ОП-207 10 л

Онлайн-заказ

70.02 р.

Опрыскиватель ЖУК ОП-207 10 л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель MAROLEX Master ergo 1000 (S011.101)

Онлайн-заказ

55.50 р.

Опрыскиватель MAROLEX Master ergo 1000 (S011.101)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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