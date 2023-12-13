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Ремонт и стройкаОкна и двери

Прочее в Витебске

БЕЗ ПРОБЛЕМ. Окна, балконы, двери ПВХ. Без посредников. Без переплат.

Договорная

БЕЗ ПРОБЛЕМ. Окна, балконы, двери ПВХ. Без посредников. Без переплат.

Витебск

Доставка
Рассрочка
Роллет

250 р.

Роллет

Витебск

Стёкла узорчатые и дверные ручки

Договорная

Стёкла узорчатые и дверные ручки

Витебск

Договорная

Стекла обычные оконные или под рамку тонкие г2,5мм

Витебск

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Окно

Бесплатно

Окно

Витебск

Сетка москитная 124.5 х 61.5 см

20 р.

Сетка москитная 124.5 х 61.5 см

Витебск

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Витраж

Договорная

Витраж

Витебск

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Решетки на окнах были

Договорная

Решетки на окнах были

Витебск

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Остекление и отделка Балконов. Цены -30%

500 р.

Остекление и отделка Балконов. Цены -30%

Витебск

Доставка
Рассрочка
Замок врезной

23 р.

Замок врезной

Витебск

Ручки

2 р.

Ручки

Витебск

Ручка-скоба

0.50 р.

Ручка-скоба

Витебск

Ворота гаражные распашные мощные на проём 3,2м-2,2

800 р.

Ворота гаражные распашные мощные на проём 3,2м-2,2

Витебск

Отлив оцинкованный

15 р.

Отлив оцинкованный

Витебск

Обсада.

Договорная

Обсада.

Витебск

Сантехнический роллет

Договорная

Сантехнический роллет

Витебск

Отливы і козырек для окна наружного

20 р.

Отливы і козырек для окна наружного

Витебск

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Петли приварные (разные)

Договорная

Петли приварные (разные)

Витебск

Дверь тамдурная

300 р.

Дверь тамдурная

Витебск

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Договорная

Раздвижной алюминиевый блок

Витебск

Уплотнитель для окон и дверей

30 р.

Уплотнитель для окон и дверей

Витебск

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Москитные сетки любых размеров

Договорная

Москитные сетки любых размеров

Витебск

Порог дверной

10 р.

Порог дверной

Витебск

Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Витебск

Проветриватель оконный

18 р.

Проветриватель оконный

Витебск

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Замок электромагнитный

130 р.

Замок электромагнитный

Витебск

Дверной доводчик

20 р.

Дверной доводчик

Витебск

Упор для дверей

13 р.

Упор для дверей

Витебск

Пирамида

500 р.

Пирамида

Витебск

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Замок реечный

50 р.

Замок реечный

Витебск

Стекло оконное

3 р.

Стекло оконное

Витебск

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Дверь металлическая без коробки

120 р.

Дверь металлическая без коробки

Витебск

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Решетка оконная

50 р.

Решетка оконная

Витебск

Свареные рамы из 25 уголка

15 р.

Свареные рамы из 25 уголка

Витебск

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Козырёк входной

100 р.

Козырёк входной

Витебск

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Наличник деревянный окрашенный белый цена за метр

2 р.

Наличник деревянный окрашенный белый цена за метр

Витебск

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Замок для окон

7 р.

Замок для окон

Витебск

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Стеклопакет

40 р.

Стеклопакет

Витебск

Договорная

Стекло оконное

Витебск

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РАСПРОДАЖА-50% Статус-15 П-35 (Шимо темный) ПО

128 р.

РАСПРОДАЖА-50% Статус-15 П-35 (Шимо темный) ПО

Витебск

Накладка дверная

25 р.

Накладка дверная

Витебск

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Стекло зеркало-сатин

20 р.

Стекло зеркало-сатин

Витебск

Дверки топочные для печей (3 шт.)

20 р.

Дверки топочные для печей (3 шт.)

Витебск

Товары с доставкой от магазинов

Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Брестская, Столин

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Брестская, Лунинец

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Брестская, Белоозёрск

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минская, Молодечно

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минская, Солигорск

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минская, Копыль

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

20 р.

Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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