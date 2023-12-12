Товары от Куфар Маркета
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Прочее для сада и огорода в Витебске
100 р.
Поликарбонат прозрачный цветной для теплиц навесов
Витебск
40 р.
Обрезки пиломатериалов, дрова, древесные обрезки
Витебск
30 р.
Расходники к пиле Stihl Ms-180
Витебск
20 р.
Светодиодный светильник для растений
Витебск
Договорная
опилки
Витебск
20 р.
Колёса поворотные
Витебск
300 р.
Ёмкость алюминиевая
Витебск
2.50 р.
Опилки доставка от 10 мешков
Витебск
0.70 р.
Мешки бытовые
Витебск
3 р.
Шпогат
Витебск
600 р.
Скважина абиссинская
Витебск
35 р.
Кормушка для птиц
Витебск
60 р.
Арка садовая для роз.
Витебск
1 р.
Ящики пластиковые для урожая.
Витебск
8 р.
Продам грибы вешенки
Витебск
20 р.
Бочка пластиковая 227 л
Витебск
15 р.
Таблички ключница вешалка стальные
Витебск
70 р.
Балон для воды
Витебск
17 р.
Емкость с ручками
Витебск
250 р.
тележка
Витебск
1 р.
Банки стеклянные
Витебск
15 р.
Шланг поливочный НОВЫЙ
Витебск
10 р.
Шланг поливочный Celifast plus новый
Витебск
30 р.
Домики для птичек- скворечник
Витебск
0.50 р.
Опилки
Витебск
Договорная
Благоустройство территории
Витебск
Бесплатно
На кладбище убрать дерево
Витебск
35 р.
Табличка 38*12
Витебск
2.20 р.
Клейкая лента (Скотч) намотка 66 метров
Витебск
40 р.
Табличка деревянная 12*48
Витебск
Договорная
Кормушки для птиц
Витебск
45 р.
Подставка для зонтов
Витебск
50 р.
борона
Витебск
200 р.
домик колодец
Витебск
20 р.
Катушка-цилиндр от ниток
Витебск
40 р.
PARKSIDE РН-метр с автоматической температурной ко
Витебск
Договорная
Домик для колодца.
Витебск
2 р.
Яблоки
Витебск
Договорная
Новогодний Олень
Витебск
25 р.
Латунное кольцо, накладка с отверстием
Витебск
Договорная
Журналы Приусадебное хозяйство
Витебск
40 р.
Кнопка тревожная Астра-РИ-М РПДК
Витебск
28 р.
Печная латунная вьюшка
Витебск
Товары с доставкой от магазинов
164 р.
Агроткань
Минск, Центральный
140 р.
Набор печь усиленная с дымоходом + казан
Минск, Фрунзенский
100 р.
Печи для казанов в ассортименте
Минск, Фрунзенский
Договорная
Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
7.98 р.
Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
16.49 р.
Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
17.87 р.
Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
120.90 р.
Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A
Минск, Центральный