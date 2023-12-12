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Сад и огород

Прочее для сада и огорода в Витебске

Поликарбонат прозрачный цветной для теплиц навесов

100 р.

Поликарбонат прозрачный цветной для теплиц навесов

Витебск

Обрезки пиломатериалов, дрова, древесные обрезки

40 р.

Обрезки пиломатериалов, дрова, древесные обрезки

Витебск

Доставка
Расходники к пиле Stihl Ms-180

30 р.

Расходники к пиле Stihl Ms-180

Витебск

Светодиодный светильник для растений

20 р.

Светодиодный светильник для растений

Витебск

опилки

Договорная

опилки

Витебск

Колёса поворотные

20 р.

Колёса поворотные

Витебск

Ёмкость алюминиевая

300 р.

Ёмкость алюминиевая

Витебск

Опилки доставка от 10 мешков

2.50 р.

Опилки доставка от 10 мешков

Витебск

Мешки бытовые

0.70 р.

Мешки бытовые

Витебск

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Шпогат

3 р.

Шпогат

Витебск

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Скважина абиссинская

600 р.

Скважина абиссинская

Витебск

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Кормушка для птиц

35 р.

Кормушка для птиц

Витебск

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Арка садовая для роз.

60 р.

Арка садовая для роз.

Витебск

Ящики пластиковые для урожая.

1 р.

Ящики пластиковые для урожая.

Витебск

Продам грибы вешенки

8 р.

Продам грибы вешенки

Витебск

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Бочка пластиковая 227 л

20 р.

Бочка пластиковая 227 л

Витебск

Таблички ключница вешалка стальные

15 р.

Таблички ключница вешалка стальные

Витебск

Балон для воды

70 р.

Балон для воды

Витебск

Емкость с ручками

17 р.

Емкость с ручками

Витебск

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тележка

250 р.

тележка

Витебск

Банки стеклянные

1 р.

Банки стеклянные

Витебск

Шланг поливочный НОВЫЙ

15 р.

Шланг поливочный НОВЫЙ

Витебск

Шланг поливочный Celifast plus новый

10 р.

Шланг поливочный Celifast plus новый

Витебск

Домики для птичек- скворечник

30 р.

Домики для птичек- скворечник

Витебск

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Опилки

0.50 р.

Опилки

Витебск

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Благоустройство территории

Договорная

Благоустройство территории

Витебск

На кладбище убрать дерево

Бесплатно

На кладбище убрать дерево

Витебск

Табличка 38*12

35 р.

Табличка 38*12

Витебск

Клейкая лента (Скотч) намотка 66 метров

2.20 р.

Клейкая лента (Скотч) намотка 66 метров

Витебск

Табличка деревянная 12*48

40 р.

Табличка деревянная 12*48

Витебск

Кормушки для птиц

Договорная

Кормушки для птиц

Витебск

Подставка для зонтов

45 р.

Подставка для зонтов

Витебск

борона

50 р.

борона

Витебск

домик колодец

200 р.

домик колодец

Витебск

Катушка-цилиндр от ниток

20 р.

Катушка-цилиндр от ниток

Витебск

PARKSIDE РН-метр с автоматической температурной ко

40 р.

PARKSIDE РН-метр с автоматической температурной ко

Витебск

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Домик для колодца.

Договорная

Домик для колодца.

Витебск

Яблоки

2 р.

Яблоки

Витебск

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Новогодний Олень

Договорная

Новогодний Олень

Витебск

Латунное кольцо, накладка с отверстием

25 р.

Латунное кольцо, накладка с отверстием

Витебск

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Журналы Приусадебное хозяйство

Договорная

Журналы Приусадебное хозяйство

Витебск

Кнопка тревожная Астра-РИ-М РПДК

40 р.

Кнопка тревожная Астра-РИ-М РПДК

Витебск

Печная латунная вьюшка

28 р.

Печная латунная вьюшка

Витебск

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Товары с доставкой от магазинов

Агроткань

164 р.

Агроткань

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор печь усиленная с дымоходом + казан

140 р.

Набор печь усиленная с дымоходом + казан

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Печи для казанов в ассортименте

100 р.

Печи для казанов в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка

Договорная

Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)

Онлайн-заказ

7.98 р.

Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011

Онлайн-заказ

16.49 р.

Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028

Онлайн-заказ

17.87 р.

Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A

Онлайн-заказ

120.90 р.

Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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