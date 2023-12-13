Товары от Куфар Маркета
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Прочая техника для уборки в Витебске
150 р.
Продам паровую швабру Kit fort
Витебск
89 р.
Редмонт робот-пылесос щетки боковые фильтры салфет
Витебск
85 р.
Ручной отпариватель Vitek
Витебск
250 р.
Паровая швабра 250р
Витебск
120 р.
Стеклоочистит Керхер vw1
Витебск
20 р.
Лоток для порошка
Витебск
12 р.
Электрическая щетка-пылесос
Витебск
300 р.
Продаю электрошвабру Karcher FC 3
Витебск
8 р.
Сила угля
Витебск
7 р.
Пипидастр (для уборки пыли)
Витебск
Договорная
Мешок для пылесоса универсальны
Витебск
180 р.
Робот мойщик окон
Витебск
35 р.
Щетки для пылесоса Редмонд
Витебск
10 р.
Настольный пылесос
Витебск
400 р.
Мойка высокого давления PARKSAID
Витебск
130 р.
Стеклоочиститель Karcher KWI 1 PLUS
Витебск
45 р.
Электрический веник KITFORT
Витебск
100 р.
Стеклоочиститель
Витебск
90 р.
Грязевая фреза для Karcher
Витебск
8 р.
Насадка для швабры
Витебск
99 р.
Щётка механическая
Витебск
15 р.
Щетка турбо для пылесоса универсальная.
Витебск
10 р.
Фильтр для пылесоса
Витебск
80 р.
Пылесос
Витебск
45 р.
Эл.двигатель от пылесоса.
Витебск
80 р.
Приспособление для мойки окон на магнитах.
Витебск
30 р.
Двигатель к с/м Мини-Вятка
Витебск
600 р.
Продам
Витебск
220 р.
Отпариватель
Витебск
20 р.
Платы для пылесосов самсунг 88 серии.
Витебск
Договорная
Прокат, аренда керхер, мойка высокого давления
Витебск
50 р.
Щетка karcher
Витебск
30 р.
двигатель для ручного пылесоса BBK.водяной насос.
Витебск
10 р.
Щётка
Витебск
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
45.58 р.
Насадка Bort Steam mop 93411669
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
42.90 р.
Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
28.30 р.
Насадка Bort Floor scrub brush 93413007
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 990 р.
Электровеники Stiga SWP 577
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
735.62 р.
Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
48.30 р.
Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10
Минск, Центральный
329 р.
Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке
Минск, Партизанский
Онлайн-заказ
326.80 р.
Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029
Минск, Центральный