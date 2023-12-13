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Бытовая техникаТехника для уборки

Прочая техника для уборки в Витебске

Продам паровую швабру Kit fort

150 р.

Продам паровую швабру Kit fort

Витебск

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Редмонт робот-пылесос щетки боковые фильтры салфет

89 р.

Редмонт робот-пылесос щетки боковые фильтры салфет

Витебск

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Ручной отпариватель Vitek

85 р.

Ручной отпариватель Vitek

Витебск

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Паровая швабра 250р

250 р.

Паровая швабра 250р

Витебск

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Стеклоочистит Керхер vw1

120 р.

Стеклоочистит Керхер vw1

Витебск

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Лоток для порошка

20 р.

Лоток для порошка

Витебск

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Электрическая щетка-пылесос

12 р.

Электрическая щетка-пылесос

Витебск

Продаю электрошвабру Karcher FC 3

300 р.

Продаю электрошвабру Karcher FC 3

Витебск

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Сила угля

8 р.

Сила угля

Витебск

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Пипидастр (для уборки пыли)

7 р.

Пипидастр (для уборки пыли)

Витебск

Мешок для пылесоса универсальны

Договорная

Мешок для пылесоса универсальны

Витебск

Робот мойщик окон

180 р.

Робот мойщик окон

Витебск

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Щетки для пылесоса Редмонд

35 р.

Щетки для пылесоса Редмонд

Витебск

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Настольный пылесос

10 р.

Настольный пылесос

Витебск

Мойка высокого давления PARKSAID

400 р.

Мойка высокого давления PARKSAID

Витебск

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Стеклоочиститель Karcher KWI 1 PLUS

130 р.

Стеклоочиститель Karcher KWI 1 PLUS

Витебск

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Электрический веник KITFORT

45 р.

Электрический веник KITFORT

Витебск

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Стеклоочиститель

100 р.

Стеклоочиститель

Витебск

Грязевая фреза для Karcher

90 р.

Грязевая фреза для Karcher

Витебск

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Насадка для швабры

8 р.

Насадка для швабры

Витебск

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Щётка механическая

99 р.

Щётка механическая

Витебск

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Щетка турбо для пылесоса универсальная.

15 р.

Щетка турбо для пылесоса универсальная.

Витебск

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Фильтр для пылесоса

10 р.

Фильтр для пылесоса

Витебск

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Пылесос

80 р.

Пылесос

Витебск

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Эл.двигатель от пылесоса.

45 р.

Эл.двигатель от пылесоса.

Витебск

Приспособление для мойки окон на магнитах.

80 р.

Приспособление для мойки окон на магнитах.

Витебск

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Двигатель к с/м Мини-Вятка

30 р.

Двигатель к с/м Мини-Вятка

Витебск

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Продам

600 р.

Продам

Витебск

Отпариватель

220 р.

Отпариватель

Витебск

Платы для пылесосов самсунг 88 серии.

20 р.

Платы для пылесосов самсунг 88 серии.

Витебск

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Прокат, аренда керхер, мойка высокого давления

Договорная

Прокат, аренда керхер, мойка высокого давления

Витебск

Щетка karcher

50 р.

Щетка karcher

Витебск

двигатель для ручного пылесоса BBK.водяной насос.

30 р.

двигатель для ручного пылесоса BBK.водяной насос.

Витебск

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Щётка

10 р.

Щётка

Витебск

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Товары с доставкой от магазинов

Насадка Bort Steam mop 93411669

Онлайн-заказ

45.58 р.

Насадка Bort Steam mop 93411669

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444

Онлайн-заказ

42.90 р.

Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Насадка Bort Floor scrub brush 93413007

Онлайн-заказ

28.30 р.

Насадка Bort Floor scrub brush 93413007

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электровеники Stiga SWP 577

Онлайн-заказ

1 990 р.

Электровеники Stiga SWP 577

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057

Онлайн-заказ

735.62 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10

Онлайн-заказ

48.30 р.

Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке

329 р.

Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029

Онлайн-заказ

326.80 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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