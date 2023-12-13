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Товары от Куфар Маркета

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ПрочееПродукты питания

Овощи в Витебске

Картофель домашний с доставкой

0.44 р.

Картофель домашний с доставкой

Витебск

Картофель Королева Анна 21 руб.

21 р.

Картофель Королева Анна 21 руб.

Витебск

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Закатки огурцы, лечо и др. Излишки

3 р.

Закатки огурцы, лечо и др. Излишки

Витебск

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Икра и солянка

3 р.

Икра и солянка

Витебск

Тыква

2 р.

Тыква

Витебск

Кабачки

1.50 р.

Кабачки

Витебск

Чеснок

10 р.

Чеснок

Витебск

Патиссоны

1.50 р.

Патиссоны

Витебск

Картошка Скарб,Мадейра

0.44 р.

Картошка Скарб,Мадейра

Витебск

Борщ, грибы,

5 р.

Борщ, грибы,

Витебск

адборная бульба(картофель)/лепшыя гатункі#

20 р.

адборная бульба(картофель)/лепшыя гатункі#

Витебск

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Картошка Скарб

14 р.

Картошка Скарб

Витебск

Картофель домашний

12 р.

Картофель домашний

Витебск

КАРТОФЕЛЬ ДОМАШНИЙ 2023 #ВЫБОР ПО СОРТАМ#ПРИВЕЗУ

20 р.

КАРТОФЕЛЬ ДОМАШНИЙ 2023 #ВЫБОР ПО СОРТАМ#ПРИВЕЗУ

Витебск

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Тыква отдам за шоколадку

Бесплатно

Тыква отдам за шоколадку

Витебск

Картофель ДОМАШНИЙ ЛАСУНОК, СКАРБ, ВЕКТОР ОВОЩИ

0.60 р.

Картофель ДОМАШНИЙ ЛАСУНОК, СКАРБ, ВЕКТОР ОВОЩИ

Витебск

Доставка
Картофель

0.80 р.

Картофель

Витебск

Картофель

20 р.

Картофель

Витебск

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0.80 р.

Домашний картофель с доставкой до квартиры

Витебск

Чеснок, крупная головка по 1р,среднии - по 80к

0.80 р.

Чеснок, крупная головка по 1р,среднии - по 80к

Витебск

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Тыква

1 р.

Тыква

Витебск

Чеснок

9 р.

Чеснок

Витебск

Картофель крупный домашний 2023

20 р.

Картофель крупный домашний 2023

Витебск

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Чеснок

8 р.

Чеснок

Витебск

Продам домашние заготовки

3.50 р.

Продам домашние заготовки

Витебск

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Хрен

6 р.

Хрен

Витебск

Домашний чеснок продукты питания

1 р.

Домашний чеснок продукты питания

Витебск

Картофель

6 р.

Картофель

Витебск

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Картофель

7 р.

Картофель

Витебск

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Картофель сорт БРИЗ,САРБ,доставка до подъезда

25 р.

Картофель сорт БРИЗ,САРБ,доставка до подъезда

Витебск

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Картофель. Скарб с Доставкой

20 р.

Картофель. Скарб с Доставкой

Витебск

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Солёные огурцы

3.50 р.

Солёные огурцы

Витебск

тыквы

Договорная

тыквы

Витебск

Картофель, картошка, бульба домашняя

40 р.

Картофель, картошка, бульба домашняя

Витебск

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Чеснок зимний

1 р.

Чеснок зимний

Витебск

Икра из тыквы

4 р.

Икра из тыквы

Витебск

Закатки

4 р.

Закатки

Витебск

Картофель домашний

25 р.

Картофель домашний

Витебск

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Томатный сок

4 р.

Томатный сок

Витебск

Щавель

3 р.

Щавель

Витебск

Картофель с доставкой

0.48 р.

Картофель с доставкой

Витебск

Картофель Скарб,Мадейра

0.40 р.

Картофель Скарб,Мадейра

Витебск

Бульба без химии не мороженная с доставкой

6 р.

Бульба без химии не мороженная с доставкой

Витебск

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Товары и услуги от компаний

Картофель с доставкой.

0.50 р.

Картофель с доставкой.

Могилев

Доставка по Беларуси
Картофель с доставкой, бульба

Договорная

Картофель с доставкой, бульба

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

0.10 р.

Картофель не сортированный , Гала, Королева Анна

Брестская, Лунинец

Доставка по Беларуси
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