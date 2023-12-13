logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Отделочные материалы
Стены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Тип материалов
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройка

Отделочные материалы в Витебске

Ламинат Акция

17.90 р.

Ламинат Акция

Витебск

230 р.

Ламинат.

Витебск

badge-icon
Керамогранит 6 штук

35 р.

Керамогранит 6 штук

Витебск

Профиль оконный примыкающий с сеткой

7 р.

Профиль оконный примыкающий с сеткой

Витебск

badge-icon
Плитка, керамогранит

25 р.

Плитка, керамогранит

Витебск

Ламинат по низким ценам. Акции Скидки

14.70 р.

Ламинат по низким ценам. Акции Скидки

Витебск

Ламинат таркет немецкий 20м2 12.5р за 1м

12.50 р.

Ламинат таркет немецкий 20м2 12.5р за 1м

Витебск

Софит, сайдинг

Договорная

Софит, сайдинг

Витебск

badge-icon

19 р.

ЛАМИНАТ С БЕСПЛАТНОЙ УКЛАДКОЙ

Витебск

Керамогранит (ГРЭС) 60*60 скидка 50%

8.64 р.

Керамогранит (ГРЭС) 60*60 скидка 50%

Витебск

Водосток(водосточная система)пластик.

3.30 р.

Водосток(водосточная система)пластик.

Витебск

софит(софит pro) Ю-ПЛАСТ

16.50 р.

софит(софит pro) Ю-ПЛАСТ

Витебск

Доставка
Декоративный камень плитка гипсовая

10 р.

Декоративный камень плитка гипсовая

Витебск

Профиль для гипсокартона

4 р.

Профиль для гипсокартона

Витебск

Чёрная краска

10 р.

Чёрная краска

Витебск

Сайдинг с имитацией камня Docke ROCKY

15.93 р.

Сайдинг с имитацией камня Docke ROCKY

Витебск

Фасадная панель Döcke DUFOUR

22.62 р.

Фасадная панель Döcke DUFOUR

Витебск

Сайдинг Блок-Хаус Döcke PREMIUМ

15.23 р.

Сайдинг Блок-Хаус Döcke PREMIUМ

Витебск

Сайдинг Брус D6S Döcke LUX

26.64 р.

Сайдинг Брус D6S Döcke LUX

Витебск

Сайдинг Döcke LUX/ БлокХаус

16.95 р.

Сайдинг Döcke LUX/ БлокХаус

Витебск

Сайдинг под камень Döcke LUX BERGART

15.93 р.

Сайдинг под камень Döcke LUX BERGART

Витебск

Краска

60 р.

Краска

Витебск

badge-icon
Обои метровые

Договорная

Обои метровые

Витебск

badge-icon
Плитка

20 р.

Плитка

Витебск

badge-icon
Плитка керамическая остатки Kerama Marazzi

Договорная

Плитка керамическая остатки Kerama Marazzi

Витебск

badge-icon
Остаток плитки 60*60 Гринель

85 р.

Остаток плитки 60*60 Гринель

Витебск

Плитка керамическая

130 р.

Плитка керамическая

Витебск

badge-icon
Плитка керамическая 40/28 Очень красивая

50 р.

Плитка керамическая 40/28 Очень красивая

Витебск

badge-icon
Старфикс

12 р.

Старфикс

Витебск

badge-icon
Сайдинг Ю-Пласт корабельный брус

9.70 р.

Сайдинг Ю-Пласт корабельный брус

Витебск

Доставка
Рассрочка
Обои 1 трубка новая

56 р.

Обои 1 трубка новая

Витебск

Гипсовая штукатурка, 30кг Praktik

13.70 р.

Гипсовая штукатурка, 30кг Praktik

Витебск

Доставка
Рассрочка
ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ (ПЛИТКА) В НАЛИЧИИ

15.90 р.

ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ (ПЛИТКА) В НАЛИЧИИ

Витебск

Доставка
Ламинат венге б/у

3 р.

Ламинат венге б/у

Витебск

badge-icon
Одним лотом,новое

10 р.

Одним лотом,новое

Витебск

Краска для стен и потолков

120 р.

Краска для стен и потолков

Витебск

Бетон контакт Bergayf

10 р.

Бетон контакт Bergayf

Витебск

Краска молотковая Dali

75 р.

Краска молотковая Dali

Витебск

Плитка ,керамогранит 120×60

45 р.

Плитка ,керамогранит 120×60

Витебск

badge-icon
Ламинат

100 р.

Ламинат

Витебск

badge-icon
badge-icon
Скиналь

50 р.

Скиналь

Витебск

ламинат 32 класс .Немецкий.Остаток

10 р.

ламинат 32 класс .Немецкий.Остаток

Витебск

badge-icon
Краска

50 р.

Краска

Витебск

Товары с доставкой от магазинов

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

8.50 р.

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

6.50 р.

Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Договорная

Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

10.80 р.

Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

21 р.

KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Договорная

Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки