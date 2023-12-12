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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Оснастка для сверления в Витебске

Бур по бетону 12

5 р.

Бур по бетону 12

Витебск

Буры по бетону

5 р.

Буры по бетону

Витебск

Круг отрезной 125 мм

0.80 р.

Круг отрезной 125 мм

Витебск

Аккумуляторы Bosch на 18 вольт

110 р.

Аккумуляторы Bosch на 18 вольт

Витебск

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Набор

20 р.

Набор

Витебск

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Трос и полиспас

30 р.

Трос и полиспас

Витебск

Круги отрезные 230х1,6

1.40 р.

Круги отрезные 230х1,6

Витебск

Отрезные круги Makita 355x25.4×3 B-14510

35 р.

Отрезные круги Makita 355x25.4×3 B-14510

Витебск

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Круг алмазный

20 р.

Круг алмазный

Витебск

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Валики для отделки

10 р.

Валики для отделки

Витебск

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Ножи (резцы) к торцевой фрезе

Договорная

Ножи (резцы) к торцевой фрезе

Витебск

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фрезы дисковые по металлу, ссср

Договорная

фрезы дисковые по металлу, ссср

Витебск

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Алмазные диски

20 р.

Алмазные диски

Витебск

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Фрезы, СССР

Договорная

Фрезы, СССР

Витебск

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Сверла по металлу, ссср

60 р.

Сверла по металлу, ссср

Витебск

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Фрезы по металлу с цилиндрическим хвостовиком СССР

Договорная

Фрезы по металлу с цилиндрическим хвостовиком СССР

Витебск

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Фрезы, СССР

85 р.

Фрезы, СССР

Витебск

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Фрезерные оправки, конуса, СССР

Договорная

Фрезерные оправки, конуса, СССР

Витебск

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2 пильных сегментированных диска 88 мм

30 р.

2 пильных сегментированных диска 88 мм

Витебск

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Фрезы по дереву с твердосплавными напайками

60 р.

Фрезы по дереву с твердосплавными напайками

Витебск

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Бур по бетону RAFTOOL

60 р.

Бур по бетону RAFTOOL

Витебск

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Пила

Договорная

Пила

Витебск

Диски

25 р.

Диски

Витебск

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Диски отрезные

Договорная

Диски отрезные

Витебск

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Диски

25 р.

Диски

Витебск

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Диск пильный 165мм

60 р.

Диск пильный 165мм

Витебск

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Сверла

Договорная

Сверла

Витебск

Круги отрезные 230мм

25 р.

Круги отрезные 230мм

Витебск

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Набор коронок, фрез по металлу

55 р.

Набор коронок, фрез по металлу

Витебск

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Круг отрезной125x1,2x22,2mm

9 р.

Круг отрезной125x1,2x22,2mm

Витебск

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Корщетка-насадка для УШМ тип ''чашка'' М14, D75мм,

8 р.

Корщетка-насадка для УШМ тип ''чашка'' М14, D75мм,

Витебск

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Диск Алмазный шлифовальный

20 р.

Диск Алмазный шлифовальный

Витебск

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Отрезные круги по металлу

1 р.

Отрезные круги по металлу

Витебск

Сегодн диск

25 р.

Сегодн диск

Витебск

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Пилки для электролобзика

15 р.

Пилки для электролобзика

Витебск

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Новые сверла по металу диаметром 19,5 25,5 40

Договорная

Новые сверла по металу диаметром 19,5 25,5 40

Витебск

Диск отрезной по дереву

35 р.

Диск отрезной по дереву

Витебск

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Круги лепестковые 125

2 р.

Круги лепестковые 125

Витебск

Зубило, лопатка SDS-max

Договорная

Зубило, лопатка SDS-max

Витебск

Зарядное хилти Hilti

100 р.

Зарядное хилти Hilti

Витебск

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Пилы дисковые 360 мм для станка.

20 р.

Пилы дисковые 360 мм для станка.

Витебск

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Диск по бетону 350мм.

75 р.

Диск по бетону 350мм.

Витебск

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Бур, сверло, Сверло перовое

1 р.

Бур, сверло, Сверло перовое

Витебск

Товары с доставкой от магазинов

Коронки Bosch 2.608.601.741

Онлайн-заказ

387.35 р.

Коронки Bosch 2.608.601.741

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.601.362

Онлайн-заказ

368.62 р.

Коронки Bosch 2.608.601.362

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.580.518

Онлайн-заказ

382.30 р.

Коронки Bosch 2.608.580.518

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811221

Онлайн-заказ

351.06 р.

Коронки Total TAC2811221

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Онлайн-заказ

240 р.

Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки AEG Powertools 4932373886

Онлайн-заказ

530.76 р.

Коронки AEG Powertools 4932373886

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.587.135

Онлайн-заказ

305.20 р.

Коронки Bosch 2.608.587.135

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811021

Онлайн-заказ

309.48 р.

Коронки Total TAC2811021

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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