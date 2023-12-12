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Товары от Куфар Маркета
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Ортезы в Витебске
160 р.
Шина для нижней конечности
Витебск
Договорная
ANTAR AT53001 ОРТЕЗ КОЛЕННЫЙ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЁМО
Витебск
45 р.
Польша, Новый бандаж, ортез
Витебск
50 р.
Ортез для плечевого сустава по типу ''Дезо''
Витебск
45 р.
Бандаж на коленный сустав
Витебск
130 р.
Ортез на коленный сустав
Витебск
160 р.
Ортез коленный шарнирный регулируемый
Витебск
25 р.
Фиксатор суставов 1-го пальца стопы
Витебск
60 р.
Бандаж детский для коленного сустава XS
Витебск
100 р.
Ортез
Витебск
70 р.
Шейный ортез
Витебск
59 р.
ортез
Витебск
100 р.
Шейный ортез Германия новый
Витебск
20 р.
Ортез коленный Германия
Витебск
Договорная
Ортез коленный
Витебск
58 р.
Ортез на голеностопный сустав
Витебск
20 р.
Ортез, фиксатор локтевой Германия
Витебск
70 р.
Ортез SI-311,на ногу
Витебск
80 р.
Ортез на плечевой сустав и руку,SI-311
Витебск
35 р.
Ортез для кисти
Витебск
120 р.
Тутор(ортез, коленного с-ва)р-р S
Витебск
15 р.
Ортезы(наколенники)Otto Bock
Витебск
70 р.
Прокат ортезов
Витебск
Товары с доставкой от магазинов
125 р.
Башмак барука. Обувь послеоперационная.
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
82 р.
БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
265 р.
Ортез коленный с регулируемым диапазоном движения Antar JABa
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
140 р.
Ортез полной степени фиксации (тутор)
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
130 р.
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ (для разгрузки заднего отдела стопы)
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси