logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Окна и двери
Окна
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройкаОкна и двери

Окна в Витебске

Решетки металлические

50 р.

Решетки металлические

Витебск

РАСПРОДАЖА. Готовые конструкции со склада и под заказ. Срок 5 дней.

Договорная

РАСПРОДАЖА. Готовые конструкции со склада и под заказ. Срок 5 дней.

Витебск

Доставка
Рассрочка
ОКНА ПВХ ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ РАССРОЧКА

278 р.

ОКНА ПВХ ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ РАССРОЧКА

Витебск

Доставка
Рассрочка
Окна ПВХ, двери, балконная рама

Договорная

Окна ПВХ, двери, балконная рама

Витебск

Доставка
Рассрочка
ОКНА ПВХ КАЧЕСТВЕННО. РАССРОЧКА 10 МЕСЯЦЕВ

Договорная

ОКНА ПВХ КАЧЕСТВЕННО. РАССРОЧКА 10 МЕСЯЦЕВ

Витебск

Доставка
Рассрочка
ОКНА ПВХ. ''ПЛАСТИКА-плюс''.

Договорная

ОКНА ПВХ. ''ПЛАСТИКА-плюс''.

Витебск

Доставка
Окна

Договорная

Окна

Витебск

ОКНА И БАЛКОНЫ ПВХ за 5 ДНЕЙ. Выгодные условия рассрочки.

Договорная

ОКНА И БАЛКОНЫ ПВХ за 5 ДНЕЙ. Выгодные условия рассрочки.

Витебск

Доставка
Рассрочка
Окна ПВХ Rehau/Brusbox за 5 дней. РАССРОЧКА от компании.

Договорная

Окна ПВХ Rehau/Brusbox за 5 дней. РАССРОЧКА от компании.

Витебск

Доставка
Рассрочка
Деревянный оконный балконный блок. Цена за все

150 р.

Деревянный оконный балконный блок. Цена за все

Витебск

ОКНА ПВХ И БАЛКОНЫ. ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН

Договорная

ОКНА ПВХ И БАЛКОНЫ. ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН

Витебск

Доставка
Рассрочка
ОКНА/БАЛКОНЫ. Собственное производство. ЦЕНЫ от производителя. Рассрочка. Гарантия.

Договорная

ОКНА/БАЛКОНЫ. Собственное производство. ЦЕНЫ от производителя. Рассрочка. Гарантия.

Витебск

Доставка
Рассрочка
ОКНА ПВХ/Городок, Шумилино, Сенно, Лиозно и др. СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. ГАРАНТИЯ

Договорная

ОКНА ПВХ/Городок, Шумилино, Сенно, Лиозно и др. СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. ГАРАНТИЯ

Витебск

ОКНО ПВХ для Вашего дома. СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ. РАССРОЧКА

Договорная

ОКНО ПВХ для Вашего дома. СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ. РАССРОЧКА

Витебск

Доставка
Рассрочка
ОКНА ПВХ. Собственное производство. Сертифицированный монтаж. Рассрочка компании без переплат

Договорная

ОКНА ПВХ. Собственное производство. Сертифицированный монтаж. Рассрочка компании без переплат

Витебск

Доставка
Рассрочка
Глухое окно 800-1200

150 р.

Глухое окно 800-1200

Витебск

Новое окно

330 р.

Новое окно

Витебск

Двери из ПВХ в Витебске и Орше от завода производителя.

Договорная

Двери из ПВХ в Витебске и Орше от завода производителя.

Витебск

Окна ''под ключ''. Видео установки.

Договорная

Окна ''под ключ''. Видео установки.

Витебск

Доставка
ОКНА ПВХ. КАЧЕСТВЕННО и НЕДОРОГО.

Договорная

ОКНА ПВХ. КАЧЕСТВЕННО и НЕДОРОГО.

Витебск

ГОТОВЫЕ ОКНА ПВХ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (в ассортименте)

100 р.

ГОТОВЫЕ ОКНА ПВХ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (в ассортименте)

Витебск

Доставка
Рассрочка
БАЛКОНЫ. КАЧЕСТВЕННО. РАССРОЧКА БЕЗ БАНКА ДО 10 МЕСЯЦЕВ

Договорная

БАЛКОНЫ. КАЧЕСТВЕННО. РАССРОЧКА БЕЗ БАНКА ДО 10 МЕСЯЦЕВ

Витебск

Доставка
Рассрочка
Окна ПВХ. ВИДЕО установки в частный дом.

Договорная

Окна ПВХ. ВИДЕО установки в частный дом.

Витебск

Доставка
Стеклопакеты

40 р.

Стеклопакеты

Витебск

badge-icon
ОКНО ПВХ 1200-1200

310 р.

ОКНО ПВХ 1200-1200

Витебск

Окна пвх (глухие)

170 р.

Окна пвх (глухие)

Витебск

badge-icon
ДВЕРИ ПВХ для бани и сауны. Собственное производство. Рассрочка без%. Гарантия.

Договорная

ДВЕРИ ПВХ для бани и сауны. Собственное производство. Рассрочка без%. Гарантия.

Витебск

Доставка
Рассрочка
ОКНА ПВХ ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ РАССРОЧКА

236 р.

ОКНА ПВХ ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ РАССРОЧКА

Витебск

Доставка
Рассрочка
Окна пвх

230 р.

Окна пвх

Витебск

Окна пвх

280 р.

Окна пвх

Витебск

Окна пвх

280 р.

Окна пвх

Витебск

окна пвх rehau

650 р.

окна пвх rehau

Витебск

badge-icon
Алюминиевая рама балкона с створками

250 р.

Алюминиевая рама балкона с створками

Витебск

badge-icon
Окна, балконные рамы ПВХ от производителя

Договорная

Окна, балконные рамы ПВХ от производителя

Витебск

Доставка
Рассрочка
Окна

1.50 р.

Окна

Витебск

badge-icon
Двери ПВХ, низкие цены

Договорная

Двери ПВХ, низкие цены

Витебск

Доставка
Рассрочка
Окна ПВХ от производителя.

Договорная

Окна ПВХ от производителя.

Витебск

Доставка
ОКНА ПВХ ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ РАССРОЧКА

220 р.

ОКНА ПВХ ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ РАССРОЧКА

Витебск

Доставка
Рассрочка
ОКНО ПВХ для частных домов. ВИДЕО

Договорная

ОКНО ПВХ для частных домов. ВИДЕО

Витебск

Доставка
Ламинация в подарок при заказе окон в коттедж

Договорная

Ламинация в подарок при заказе окон в коттедж

Витебск

Доставка
Рассрочка
Окна ПВХ. Витебск

Договорная

Окна ПВХ. Витебск

Витебск

Доставка
Рассрочка
Балконы под ключ. Витебск

Договорная

Балконы под ключ. Витебск

Витебск

Окно

150 р.

Окно

Витебск

Товары с доставкой от магазинов

Окна ПВХ, Рамы с установкой и без. Распродажа

200 р.

Окна ПВХ, Рамы с установкой и без. Распродажа

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Балконная рама ПВХ

710 р.

Балконная рама ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Балконный блок ПВХ

510 р.

Балконный блок ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Балконные блоки ПВХ

Договорная

Балконные блоки ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Окна ПВХ скидки

Договорная

Окна ПВХ скидки

Гомель

Доставка по Беларуси
Балконные рамы ПВХ

Договорная

Балконные рамы ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Окно 1500*1500 ( НЕ ПОКУПАЙТЕ )

Договорная

Окно 1500*1500 ( НЕ ПОКУПАЙТЕ )

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Москитные сетки восстановление ремонт

18 р.

Москитные сетки восстановление ремонт

Гомельская, Речица

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки