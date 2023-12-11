Оборудование для салонов красоты в Витебске
200 р.
Косметологическая кушетка
Витебск
200 р.
Мойка для волос
Витебск
1 164 р.
Кушетка
Витебск
150 р.
Кушетка
Витебск
Договорная
Сушуар для парикмахерской
Витебск
100 р.
Зеркало гримерное
Витебск
80 р.
Стул мастера
Витебск
40 р.
Полка для материалов
Витебск
200 р.
Продам стол маникюрный со встроенной вытяжкой
Витебск
130 р.
Кушетка
Витебск
220 р.
Стол маникюрный
Витебск
70 р.
Стол для маникюра
Витебск
50 р.
Стойка для гель лака.лака
Витебск
2 100 р.
Стол для массажа , тату , депиляции и тд.
Витебск
Договорная
Парикмахерский стол (зеркало)
Витебск
425 р.
Массажёр для груди и ягодиц
Витебск
1 900 р.
Аппарат для прессотерапии
Витебск
95 р.
Стул мастера, стул для мастера
Витебск
6 500 р.
Аппарат B-flexy
Витебск
1 000 р.
Мебель для магазина
Витебск
700 р.
Климазон
Витебск
150 р.
Массажный стол/косметологическая кушетка
Витебск
30 р.
Лампа маникюрная
Витебск
1 900 р.
Оборудование для бизнеса
Витебск
130 р.
Кушетка косметологическая
Витебск
100 р.
Маникюрный столик
Витебск
210 р.
Стол маникюрный
Витебск
360 р.
Зеркало со столом
Витебск
150 р.
Кушетка косметологическая без выреза для лица
Витебск
350 р.
Мебель для парикмахерской
Витебск
130 р.
кушетка
Витебск
400 р.
Кресло парикмахера
Витебск
450 р.
Гримерный стол
Витебск
700 р.
Святящаяся машинка
Витебск
500 р.
Ресепшен
Витебск
500 р.
Кресло для педикюра
Витебск
850 р.
Набор для маникюра
Витебск
200 р.
Стол гримерный
Витебск
100 р.
Тележки парикмахерские
Витебск
80 р.
Стулья для мастера по маникюру
Витебск
150 р.
Маникюрный стол
Витебск
7 500 р.
Лазерный диодный аппарат Soprano
Витебск
750 р.
Зеркало на 2 рабочих места
Витебск
Товары с доставкой от магазинов
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400 р.
Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)
Минск, Центральный
280 р.
Столик для маникюра 1200*500*750
Минск, Советский
1 300 р.
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)
Минск, Московский
330 р.
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант
Минск, Октябрьский
170 р.
Косметологические кушетки и массажные столы
Минск, Московский
150 р.
Столы для маникюра
Минск, Ленинский
90 р.
Стол маникюрный М4
Минск, Ленинский
145 р.
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков
Минск, Ленинский