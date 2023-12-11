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Готовый бизнес и оборудованиеОборудование для бизнеса

Оборудование для салонов красоты в Витебске

Косметологическая кушетка

200 р.

Косметологическая кушетка

Витебск

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Мойка для волос

200 р.

Мойка для волос

Витебск

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Кушетка

1 164 р.

Кушетка

Витебск

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Кушетка

150 р.

Кушетка

Витебск

Сушуар для парикмахерской

Договорная

Сушуар для парикмахерской

Витебск

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Зеркало гримерное

100 р.

Зеркало гримерное

Витебск

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Стул мастера

80 р.

Стул мастера

Витебск

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Полка для материалов

40 р.

Полка для материалов

Витебск

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Продам стол маникюрный со встроенной вытяжкой

200 р.

Продам стол маникюрный со встроенной вытяжкой

Витебск

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Кушетка

130 р.

Кушетка

Витебск

Стол маникюрный

220 р.

Стол маникюрный

Витебск

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Стол для маникюра

70 р.

Стол для маникюра

Витебск

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Стойка для гель лака.лака

50 р.

Стойка для гель лака.лака

Витебск

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Стол для массажа , тату , депиляции и тд.

2 100 р.

Стол для массажа , тату , депиляции и тд.

Витебск

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Парикмахерский стол (зеркало)

Договорная

Парикмахерский стол (зеркало)

Витебск

Массажёр для груди и ягодиц

425 р.

Массажёр для груди и ягодиц

Витебск

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Аппарат для прессотерапии

1 900 р.

Аппарат для прессотерапии

Витебск

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Стул мастера, стул для мастера

95 р.

Стул мастера, стул для мастера

Витебск

Аппарат B-flexy

6 500 р.

Аппарат B-flexy

Витебск

Мебель для магазина

1 000 р.

Мебель для магазина

Витебск

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Климазон

700 р.

Климазон

Витебск

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Массажный стол/косметологическая кушетка

150 р.

Массажный стол/косметологическая кушетка

Витебск

Лампа маникюрная

30 р.

Лампа маникюрная

Витебск

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Оборудование для бизнеса

1 900 р.

Оборудование для бизнеса

Витебск

Кушетка косметологическая

130 р.

Кушетка косметологическая

Витебск

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Маникюрный столик

100 р.

Маникюрный столик

Витебск

Стол маникюрный

210 р.

Стол маникюрный

Витебск

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Зеркало со столом

360 р.

Зеркало со столом

Витебск

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Кушетка косметологическая без выреза для лица

150 р.

Кушетка косметологическая без выреза для лица

Витебск

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Мебель для парикмахерской

350 р.

Мебель для парикмахерской

Витебск

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кушетка

130 р.

кушетка

Витебск

Кресло парикмахера

400 р.

Кресло парикмахера

Витебск

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Гримерный стол

450 р.

Гримерный стол

Витебск

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Святящаяся машинка

700 р.

Святящаяся машинка

Витебск

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Ресепшен

500 р.

Ресепшен

Витебск

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Кресло для педикюра

500 р.

Кресло для педикюра

Витебск

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Набор для маникюра

850 р.

Набор для маникюра

Витебск

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Стол гримерный

200 р.

Стол гримерный

Витебск

Тележки парикмахерские

100 р.

Тележки парикмахерские

Витебск

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Стулья для мастера по маникюру

80 р.

Стулья для мастера по маникюру

Витебск

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Маникюрный стол

150 р.

Маникюрный стол

Витебск

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Лазерный диодный аппарат Soprano

7 500 р.

Лазерный диодный аппарат Soprano

Витебск

Зеркало на 2 рабочих места

750 р.

Зеркало на 2 рабочих места

Витебск

Товары с доставкой от магазинов

Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Онлайн-заказ

400 р.

Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Столик для маникюра 1200*500*750

280 р.

Столик для маникюра 1200*500*750

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

1 300 р.

Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

330 р.

Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Косметологические кушетки и массажные столы

170 р.

Косметологические кушетки и массажные столы

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Столы для маникюра

150 р.

Столы для маникюра

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М4

90 р.

Стол маникюрный М4

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

145 р.

Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
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