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УслугиСтроительные работы

Буровые, земляные работы в Витебске

бурение свай, гидромолот, аренда экскаватора

Договорная

бурение свай, гидромолот, аренда экскаватора

Витебск

Мини-экскаватор аренда(3 тонны)

Договорная

Мини-экскаватор аренда(3 тонны)

Витебск

Экскаватор

Договорная

Экскаватор

Витебск

Аренда экскаватора-погрузчика

Договорная

Аренда экскаватора-погрузчика

Витебск

Аренда услуги экскаватор-погрузчик

Договорная

Аренда услуги экскаватор-погрузчик

Витебск

Аренда мини эксковатора.ГИДРОМОЛОТ,ГИДРОБУР.

70 р.

Аренда мини эксковатора.ГИДРОМОЛОТ,ГИДРОБУР.

Витебск

Аренда экскаватора погрузчика, автогрейдера

80 р.

Аренда экскаватора погрузчика, автогрейдера

Витебск

Бурение скважин Витебская область

Договорная

Бурение скважин Витебская область

Витебск

Рассрочка
Монтаж автономной канализации и септиков

Договорная

Монтаж автономной канализации и септиков

Витебск

Бурение скважин на воду с последующим вводом в дом

Договорная

Бурение скважин на воду с последующим вводом в дом

Витебск

Чистка снега.

65 р.

Чистка снега.

Витебск

Копка колодцев, канализации. Чистка колодцев.

Договорная

Копка колодцев, канализации. Чистка колодцев.

Витебск

Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

100 р.

Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Аренда(услуги) экскаватора,мини-экскаватора

Договорная

Аренда(услуги) экскаватора,мини-экскаватора

Витебск

БУРЕНИЕ ПОД СВАИ ОТ 6 РУБ.

6 р.

БУРЕНИЕ ПОД СВАИ ОТ 6 РУБ.

Витебск

БУРЕНИЙ СВАЙ, ЯМОБУР, Мини-экскаватор аренда

6 р.

БУРЕНИЙ СВАЙ, ЯМОБУР, Мини-экскаватор аренда

Витебск

Аренда экскаватора

80 р.

Аренда экскаватора

Витебск

Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Витебск

Миниэкскаватор,мини-экскаватор,экскаватор,гидробур

Договорная

Миниэкскаватор,мини-экскаватор,экскаватор,гидробур

Витебск

Услуги полноповоротного гусеничного экскаватора

100 р.

Услуги полноповоротного гусеничного экскаватора

Витебск

Миниэкскаватор, мини-экскаватор, экскаватор

45 р.

Миниэкскаватор, мини-экскаватор, экскаватор

Витебск

60 р.

Мини-экскаватор

Витебск

Копка колодцев, ищем воду, и др. подобные работы

100 р.

Копка колодцев, ищем воду, и др. подобные работы

Витебск

Копка канализации

Договорная

Копка канализации

Витебск

Бурение скважин

Договорная

Бурение скважин

Витебск

Рассрочка
Выкопать колодец-это к нам. Копка,рытье колодцев.

Договорная

Выкопать колодец-это к нам. Копка,рытье колодцев.

Витебск

Аренда молота тора

120 р.

Аренда молота тора

Витебск

Аренда мини-экскаватора

55 р.

Аренда мини-экскаватора

Витебск

Бурение свай (мини- экскаватор)

6 р.

Бурение свай (мини- экскаватор)

Витебск

Аренда мини-экскаватора

50 р.

Аренда мини-экскаватора

Витебск

Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Витебск

Копка колодцев, строительство септиков

Договорная

Копка колодцев, строительство септиков

Витебск

Поиск воды на участке

Договорная

Поиск воды на участке

Витебск

Копка септиков

Договорная

Копка септиков

Витебск

Копка колодцев, канализации

Договорная

Копка колодцев, канализации

Витебск

Аренда погрузчика Амкодор

90 р.

Аренда погрузчика Амкодор

Витебск

Водопровод и канализация под ключ.

Договорная

Водопровод и канализация под ключ.

Витебск

Аренда погрузчика в Витебске

70 р.

Аренда погрузчика в Витебске

Витебск

Колодец копка, чистка, ремонт

Договорная

Колодец копка, чистка, ремонт

Витебск

Колодец, траншеи, канализации и прочие земляные ра

Договорная

Колодец, траншеи, канализации и прочие земляные ра

Витебск

Бурение мотобуром до 600мм под столбы,фундамент.

Договорная

Бурение мотобуром до 600мм под столбы,фундамент.

Витебск

Канализация под ключ.Автономная канализация.

Договорная

Канализация под ключ.Автономная канализация.

Витебск

экскаватор погрузчик аренда

75 р.

экскаватор погрузчик аренда

Витебск

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Бурение и обустройство скважин на воду под ключ

Договорная

Бурение и обустройство скважин на воду под ключ

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Устройство канализации для дома и дачи

Договорная

Устройство канализации для дома и дачи

Брестская, Пружаны

Услуга с выездом в регионы
Копаем колодцы по Беларуси

170 р.

Копаем колодцы по Беларуси

Минская, Вилейка

Услуга с выездом в регионы
Колодец под ключ

170 р.

Колодец под ключ

Витебская, Поставы

Услуга с выездом в регионы
Копка колодца Дзержинск

170 р.

Копка колодца Дзержинск

Минская, Дзержинск

Услуга с выездом в регионы
Копка колодца Пуховичи

170 р.

Копка колодца Пуховичи

Минская, Червень

Услуга с выездом в регионы
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