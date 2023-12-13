Буровые, земляные работы в Витебске
Договорная
бурение свай, гидромолот, аренда экскаватора
Витебск
Договорная
Мини-экскаватор аренда(3 тонны)
Витебск
Договорная
Экскаватор
Витебск
Договорная
Аренда экскаватора-погрузчика
Витебск
Договорная
Аренда услуги экскаватор-погрузчик
Витебск
70 р.
Аренда мини эксковатора.ГИДРОМОЛОТ,ГИДРОБУР.
Витебск
80 р.
Аренда экскаватора погрузчика, автогрейдера
Витебск
Договорная
Бурение скважин Витебская область
Витебск
Договорная
Монтаж автономной канализации и септиков
Витебск
Договорная
Бурение скважин на воду с последующим вводом в дом
Витебск
65 р.
Чистка снега.
Витебск
Договорная
Копка колодцев, канализации. Чистка колодцев.
Витебск
100 р.
Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ
Витебск
Договорная
Аренда(услуги) экскаватора,мини-экскаватора
Витебск
6 р.
БУРЕНИЕ ПОД СВАИ ОТ 6 РУБ.
Витебск
6 р.
БУРЕНИЙ СВАЙ, ЯМОБУР, Мини-экскаватор аренда
Витебск
80 р.
Аренда экскаватора
Витебск
Договорная
Бурение скважин на воду
Витебск
Договорная
Миниэкскаватор,мини-экскаватор,экскаватор,гидробур
Витебск
100 р.
Услуги полноповоротного гусеничного экскаватора
Витебск
45 р.
Миниэкскаватор, мини-экскаватор, экскаватор
Витебск
60 р.
Мини-экскаватор
Витебск
100 р.
Копка колодцев, ищем воду, и др. подобные работы
Витебск
Договорная
Копка канализации
Витебск
Договорная
Бурение скважин
Витебск
Договорная
Выкопать колодец-это к нам. Копка,рытье колодцев.
Витебск
120 р.
Аренда молота тора
Витебск
55 р.
Аренда мини-экскаватора
Витебск
6 р.
Бурение свай (мини- экскаватор)
Витебск
50 р.
Аренда мини-экскаватора
Витебск
Договорная
Бурение скважин на воду
Витебск
Договорная
Копка колодцев, строительство септиков
Витебск
Договорная
Поиск воды на участке
Витебск
Договорная
Копка септиков
Витебск
Договорная
Копка колодцев, канализации
Витебск
90 р.
Аренда погрузчика Амкодор
Витебск
Договорная
Водопровод и канализация под ключ.
Витебск
70 р.
Аренда погрузчика в Витебске
Витебск
Договорная
Колодец копка, чистка, ремонт
Витебск
Договорная
Колодец, траншеи, канализации и прочие земляные ра
Витебск
Договорная
Бурение мотобуром до 600мм под столбы,фундамент.
Витебск
Договорная
Канализация под ключ.Автономная канализация.
Витебск
75 р.
экскаватор погрузчик аренда
Витебск
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Бурение скважин на воду
Брест
Договорная
Бурение и обустройство скважин на воду под ключ
Брест
Договорная
Устройство канализации для дома и дачи
Брестская, Пружаны
170 р.
Копаем колодцы по Беларуси
Минская, Вилейка
170 р.
Колодец под ключ
Витебская, Поставы
170 р.
Копка колодца Дзержинск
Минская, Дзержинск
170 р.
Копка колодца Пуховичи
Минская, Червень