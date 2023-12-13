Ремонтно-строительные работы в Витебске
Договорная
Строительные услуги
Витебск
Договорная
Отделка реставрация бани сауны
Витебск
Договорная
бурение свай, гидромолот, аренда экскаватора
Витебск
Договорная
Мини-экскаватор аренда(3 тонны)
Витебск
Договорная
Экскаватор
Витебск
Договорная
Аренда экскаватора-погрузчика
Витебск
Договорная
Изготовление и установка навесов и козырьков
Витебск
Договорная
Устройство гипсокартона
Витебск
Договорная
Демонтажные работы
Витебск
30 р.
Электрик на дом Витебск выезжаем и на район
Витебск
Договорная
Сруб бани
Витебск
Договорная
Ремонт, кладка печей ДЕШЕВО
Витебск
Договорная
Монтаж кровли
Витебск
Договорная
Кровельные работы
Витебск
30 р.
Строительство забора
Витебск
20 р.
Строительство кровли
Витебск
Договорная
Строительство бань,саун
Витебск
Договорная
строительство и ремонт
Витебск
17 р.
Натяжные потолки Евро Декор
Витебск
99 р.
Фундамент дом беседка дача огород крыша кровля терраса сваи ростверк баня каркас участок блок профил
Витебск
25 р.
Распил ЛДСП, МДФ. Фрезеровка. Оклейка кромкой.
Витебск
100 р.
Частная строительная бригада все виды работ
Витебск
8 р.
Аренда прокат строительного оборудования.
Витебск
110 р.
Аренда экскаватора гусеничный
Витебск
1 020 р.
Мебельная зашивка труб ,мебель под заказ
Витебск
Договорная
Укладка плитки, ремонт квартир
Витебск
90 р.
Бетононасос аренда Витебск
Витебск
Договорная
Механизированная штукатурка
Витебск
Договорная
Аренда услуги экскаватор-погрузчик
Витебск
70 р.
Аренда мини эксковатора.ГИДРОМОЛОТ,ГИДРОБУР.
Витебск
Договорная
Бетонно-монолитные работы,фундамент.
Витебск
100 р.
Фундамент СВАИ ДОМ БАНЯ БЕСЕДКА ТЕРРАСА ПИРС МЕТАЛЛ профиль АФРЕЙМ КАРКАСНЫЙ ДОМ НАВЕС ЗАБОР УЧАСТОК
Витебск
80 р.
Аренда экскаватора погрузчика, автогрейдера
Витебск
Договорная
Изготовим и установим лестницы и ограждения
Витебск
15 р.
Фундамент сваи под дом баню Пирс террасу беседка
Витебск
Договорная
Бурение скважин Витебская область
Витебск
Договорная
Устройство фундаментов
Витебск
Договорная
Монтаж автономной канализации и септиков
Витебск
Договорная
Бурение скважин на воду с последующим вводом в дом
Витебск
65 р.
Чистка снега.
Витебск
Договорная
Пирс причал фундамент сваи пристань
Витебск
50 000 р.
Дом 7х10. Фундамент, коробка, окна, двери, кровля
Витебск
100 р.
Фундамент на сваях монтаж
Витебск
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Ремонт наплавляемой кровли под ключ
Могилев
100 р.
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса
Гродно
100 р.
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка
Минск, Центральный
Договорная
Бурение скважин на воду
Брест
10 р.
Сантехника
Гомельская, Светлогорск
10 р.
Сантехника
Гомельская, Рогачев
350 р.
Монтаж кондиционеров любой сложности
Минск, Центральный