logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииКомпьютерная техника
Комплектующие
Блоки питания, аккумуляторы
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Компьютерная техникаКомплектующие

Блоки питания, аккумуляторы в Витебске

ОРИГИНАЛЬНЫЕ зарядные устройства для ноутбуков Sony,Samsung,Huawei,Toshiba

50 р.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ зарядные устройства для ноутбуков Sony,Samsung,Huawei,Toshiba

Витебск

Оригинальные Зарядные устройства для ноутбуков Lenovo

50 р.

Оригинальные Зарядные устройства для ноутбуков Lenovo

Витебск

Оригинальные Зарядные устройства для ноутбуков Asus

50 р.

Оригинальные Зарядные устройства для ноутбуков Asus

Витебск

Оригинальные Зарядные устройства для ноутбуков Acer

50 р.

Оригинальные Зарядные устройства для ноутбуков Acer

Витебск

Оригинальные Зарядные устройства для ноутбуков HP

50 р.

Оригинальные Зарядные устройства для ноутбуков HP

Витебск

Блок питания be quiet Pure Power 11 700W CM

299 р.

Блок питания be quiet Pure Power 11 700W CM

Витебск

Доставка по Беларуси
Блок питания Cougar GEX850, 1000

250 р.

Блок питания Cougar GEX850, 1000

Витебск

Доставка по Беларуси
Блок питания DeepCool PK650D, 550, 750,800 bronze

156 р.

Блок питания DeepCool PK650D, 550, 750,800 bronze

Витебск

Доставка по Беларуси
Зарядка для ноутбука нетбука

35 р.

Зарядка для ноутбука нетбука

Витебск

Блок питания DeepCool DQ750ST [DP-GD-DQ750ST]

209 р.

Блок питания DeepCool DQ750ST [DP-GD-DQ750ST]

Витебск

Доставка по Беларуси
Блок питания DeepCool PQ1000M

380 р.

Блок питания DeepCool PQ1000M

Витебск

Доставка по Беларуси
Зарядное для Ноутбука

50 р.

Зарядное для Ноутбука

Витебск

Зарядное для ноутбука

55 р.

Зарядное для ноутбука

Витебск

НОВЫЙ Блок питания Xilence 700W

145 р.

НОВЫЙ Блок питания Xilence 700W

Витебск

Зарядные устройства для ноутбуков/нетбуков

55 р.

Зарядные устройства для ноутбуков/нетбуков

Витебск

блок питания для компьютера Делюкс 500 ватт

20 р.

блок питания для компьютера Делюкс 500 ватт

Витебск

badge-icon
Блок питания делл

10 р.

Блок питания делл

Витебск

Блок питания hp

30 р.

Блок питания hp

Витебск

badge-icon
badge-icon
Блок питания Chieftec Proton BDF-600S 80bronze

150 р.

Блок питания Chieftec Proton BDF-600S 80bronze

Витебск

badge-icon
badge-icon
Xilence 500в

40 р.

Xilence 500в

Витебск

Блок питания

400 р.

Блок питания

Витебск

badge-icon
badge-icon
НОВЫЙ Блок питания Xilence 600W

135 р.

НОВЫЙ Блок питания Xilence 600W

Витебск

НОВЫЙ Блок питания Xilence 500W

110 р.

НОВЫЙ Блок питания Xilence 500W

Витебск

НОВЫЙ Блок питания Cougar 600W

155 р.

НОВЫЙ Блок питания Cougar 600W

Витебск

блок питания chieftec ctg-500-80p 500w

65 р.

блок питания chieftec ctg-500-80p 500w

Витебск

badge-icon
badge-icon
Блок питания

20 р.

Блок питания

Витебск

badge-icon
блоки питания для компьютера 420-450w

20 р.

блоки питания для компьютера 420-450w

Витебск

badge-icon
badge-icon
Блок питания

Договорная

Блок питания

Витебск

badge-icon
Блок питания 450W

40 р.

Блок питания 450W

Витебск

badge-icon
badge-icon
Блок питания 420W

20 р.

Блок питания 420W

Витебск

badge-icon
badge-icon
Corsair CX850M

240 р.

Corsair CX850M

Витебск

badge-icon
Блок питания Powerman

20 р.

Блок питания Powerman

Витебск

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Блок питания 500W

35 р.

Блок питания 500W

Витебск

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Зарядка для ноутбука

20 р.

Зарядка для ноутбука

Витебск

badge-icon
badge-icon
Блоки питания + автоштекер для ноутбуков и других устойств, универсальный с различными штекерами

58 р.

Блоки питания + автоштекер для ноутбуков и других устойств, универсальный с различными штекерами

Витебск

DELUX

25 р.

DELUX

Витебск

badge-icon
badge-icon
блок питания

35 р.

блок питания

Витебск

badge-icon
badge-icon
Блоки питания 500W,450W

20 р.

Блоки питания 500W,450W

Витебск

Кабель питания DEXP черный

3 р.

Кабель питания DEXP черный

Витебск

Зарядное для ноутбука СЗУ 230w, 150w,125w,120w,105

Договорная

Зарядное для ноутбука СЗУ 230w, 150w,125w,120w,105

Витебск

Батареи для ноутбука

25 р.

Батареи для ноутбука

Витебск

Аккумулятор к ноутбуку HP

25 р.

Аккумулятор к ноутбуку HP

Витебск

badge-icon
badge-icon
dell inspiron 3585

40 р.

dell inspiron 3585

Витебск

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Блок питания 700w GOLD Enermax

150 р.

Блок питания 700w GOLD Enermax

Гомель

Доставка по Беларуси
Зарядные ACER ASUS MSI HP DELL SAMSUNG SONY

30 р.

Зарядные ACER ASUS MSI HP DELL SAMSUNG SONY

Гродно

Доставка по Беларуси
Блоки питания be quiet Dark Power Pro 12 1500W BN312

Онлайн-заказ

1 656.71 р.

Блоки питания be quiet Dark Power Pro 12 1500W BN312

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зарядка для ноутбука с Гарантией и Доставкой

40 р.

Зарядка для ноутбука с Гарантией и Доставкой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блок питания be quiet Pure Power 11 700W CM

299 р.

Блок питания be quiet Pure Power 11 700W CM

Витебск

Доставка по Беларуси
Блок питания Cougar GEX850, 1000

250 р.

Блок питания Cougar GEX850, 1000

Витебск

Доставка по Беларуси
Блок питания DeepCool PK650D, 550, 750,800 bronze

156 р.

Блок питания DeepCool PK650D, 550, 750,800 bronze

Витебск

Доставка по Беларуси
Блок питания DeepCool DQ750ST [DP-GD-DQ750ST]

209 р.

Блок питания DeepCool DQ750ST [DP-GD-DQ750ST]

Витебск

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Ноутбуки
Компьютеры / системные блокиКомпьютерыМикрокомпьютерыМоноблоки
Мониторы
КомплектующиеSSDБлоки питания, аккумуляторыВидеокартыЖесткие дискиЗвуковые картыКорпусаКулерыМатеринские платыНоутбуки на запчастиОперативная памятьОптические приводыПроцессорыПрочие компьютерные комплектующие
ОргтехникаМФУПринтерыСканерыУничтожители бумагФаксыФотопринтеры3D принтерыПрочая оргтехникаКомплектующие, расходники
Периферия и аксессуарыIP-камерыUSB FlashUSB-хабыБоксы для жестких дисковВеб-камерыВнешние жесткие дискиИсточники бесперебойного питанияКабели и переходникиКарт-ридерыКлавиатурыМультимедиа акустикаМышиКоврикиПодставки для ноутбуковРюкзаки и сумки для ноутбуковСетевые фильтрыЧехлы для ноутбуковПрочие компьютерные аксессуары
Сетевое оборудованиеМаршрутизаторыМодемыСетевые адаптерыСетевые кабели и принадлежностиПрочее сетевое оборудование
Прочие компьютерные товары