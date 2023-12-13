logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Сантехника и отопление
Батареи, радиаторы
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройкаСантехника и отопление

Батареи, радиаторы в Витебске

ТЭНы воздушные и водяные

8 р.

ТЭНы воздушные и водяные

Витебск

Радиатор биметаллический BILUX plus 500 с межосевым расстоянием 500 мм

36.43 р.

Радиатор биметаллический BILUX plus 500 с межосевым расстоянием 500 мм

Витебск

Радиатор стальной Prado Classic тип 22

195 р.

Радиатор стальной Prado Classic тип 22

Витебск

Футорки на радиаторы

10 р.

Футорки на радиаторы

Витебск

Доставка

100 р.

Радиатор отопителя Лидея ЛУ22 506, ЛУ21 504, ЛУ11

Витебск

Радиатор

200 р.

Радиатор

Витебск

badge-icon
Батареи чугунные

6 р.

Батареи чугунные

Витебск

badge-icon
Регулятор температуры

30 р.

Регулятор температуры

Витебск

badge-icon
Продам термоголовки termorett trv 300 m30, новые

Договорная

Продам термоголовки termorett trv 300 m30, новые

Витебск

Чугунные радиаторы отопления

Договорная

Чугунные радиаторы отопления

Витебск

Экран для батареи 3 шт

15 р.

Экран для батареи 3 шт

Витебск

badge-icon
Радиатор Royal Thermo 10 секций

340 р.

Радиатор Royal Thermo 10 секций

Витебск

Доставка
Радиаторы отопления Royal Thermo Revolution 500.

390 р.

Радиаторы отопления Royal Thermo Revolution 500.

Витебск

Доставка
Радиатор алюминиевый 350 высота

240 р.

Радиатор алюминиевый 350 высота

Витебск

Доставка
Радиатор алюминиевый 500х96

240 р.

Радиатор алюминиевый 500х96

Витебск

Доставка
ТЭНы латунные 1 КW 220 В

19 р.

ТЭНы латунные 1 КW 220 В

Витебск

Тройники и отводы из новостройки

17 р.

Тройники и отводы из новостройки

Витебск

стальной радиатор отопления 40х50 см

100 р.

стальной радиатор отопления 40х50 см

Витебск

стальной радиатор отопления 60х50 см

120 р.

стальной радиатор отопления 60х50 см

Витебск

Экран на радиатор

7 р.

Экран на радиатор

Витебск

badge-icon
Радиатор масляный

85 р.

Радиатор масляный

Витебск

badge-icon
Радиатор

120 р.

Радиатор

Витебск

Футорки для радиатора

Договорная

Футорки для радиатора

Витебск

Радиатор - 11 класс , 500/400

100 р.

Радиатор - 11 класс , 500/400

Витебск

Радиатор

120 р.

Радиатор

Витебск

Узел подключения

20 р.

Узел подключения

Витебск

badge-icon
Радиаторы водяные промышленные медные с алюминиевыми сотами

800 р.

Радиаторы водяные промышленные медные с алюминиевыми сотами

Витебск

Доставка по Беларуси
Комплект для монтажа радиаторов

10 р.

Комплект для монтажа радиаторов

Витебск

Радиатор

150 р.

Радиатор

Витебск

радиатор новый

100 р.

радиатор новый

Витебск

badge-icon
Радиатор биметаллический Royal Thermo MONOBLOK B 500

163 р.

Радиатор биметаллический Royal Thermo MONOBLOK B 500

Витебск

Экран на батарею отопления

10 р.

Экран на батарею отопления

Витебск

badge-icon
Экран для чугунных радиаторов

10 р.

Экран для чугунных радиаторов

Витебск

badge-icon
Батареи отопления новые

220 р.

Батареи отопления новые

Витебск

badge-icon
Футорки радиаторные, ниппеля, муфты, контргайки

2 р.

Футорки радиаторные, ниппеля, муфты, контргайки

Витебск

badge-icon
Экран для батареи

20 р.

Экран для батареи

Витебск

Чугунные батареи

10 р.

Чугунные батареи

Витебск

Радиатор биметаллический

22 р.

Радиатор биметаллический

Витебск

badge-icon
Медный радиатор

80 р.

Медный радиатор

Витебск

Радиатор

100 р.

Радиатор

Витебск

badge-icon
Радиаторы

10 р.

Радиаторы

Витебск

badge-icon
Бинокли для батареи

7 р.

Бинокли для батареи

Витебск

Муфта Комб 32*3/4

4 р.

Муфта Комб 32*3/4

Витебск

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 80 500 мм (8 секций, белый)

Онлайн-заказ

341 р.

Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 80 500 мм (8 секций, белый)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Биметаллический радиатор Oasis 500/80 (биметаллический, 8 секций)

Онлайн-заказ

210.50 р.

Биметаллический радиатор Oasis 500/80 (биметаллический, 8 секций)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 100 500 мм (10 секций, белый)

Онлайн-заказ

347 р.

Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 100 500 мм (10 секций, белый)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Алюминиевый радиатор Standard Hidravlika Classic 100 500 мм (12 секций, белый)

Онлайн-заказ

345 р.

Алюминиевый радиатор Standard Hidravlika Classic 100 500 мм (12 секций, белый)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Биметаллический радиатор Royal Thermo PianoForte 500 Noir Sable (12 секций)

Онлайн-заказ

735.60 р.

Биметаллический радиатор Royal Thermo PianoForte 500 Noir Sable (12 секций)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Алюминиевый радиатор Standard Hidravlika Classic 80 500 мм (12 секций, белый)

Онлайн-заказ

395 р.

Алюминиевый радиатор Standard Hidravlika Classic 80 500 мм (12 секций, белый)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 100 500 мм (8 секций, белый)

Онлайн-заказ

371 р.

Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 100 500 мм (8 секций, белый)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Клапан Afriso 3-х ходовой ARV ProClick 386 1 1/2'' kvs 25 1338610

Онлайн-заказ

381 р.

Клапан Afriso 3-х ходовой ARV ProClick 386 1 1/2'' kvs 25 1338610

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки