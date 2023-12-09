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Телефоны и планшетыКомплектующие для телефонов

Аккумуляторы для телефонов в Витебске

Аккумуляторная батарея BN 30 для Xiaomi Redmi 4a

15 р.

Аккумуляторная батарея BN 30 для Xiaomi Redmi 4a

Витебск

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Аккумулятор для nokia 5230, 5235

8 р.

Аккумулятор для nokia 5230, 5235

Витебск

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Новая батарея для телефона sony z 2

40 р.

Новая батарея для телефона sony z 2

Витебск

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Батарея nokia

5 р.

Батарея nokia

Витебск

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Аккумулятор 5000 mach Samsung galaxy A03s

25 р.

Аккумулятор 5000 mach Samsung galaxy A03s

Витебск

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Новая батарея к леново, зарядное устройство

Договорная

Новая батарея к леново, зарядное устройство

Витебск

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Новая аккумуляторная батарея для LG.

25 р.

Новая аккумуляторная батарея для LG.

Витебск

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аккумулятор(батарейка)для мобильного телефона

2 р.

аккумулятор(батарейка)для мобильного телефона

Витебск

Аккумулятор / батарея для iPhone XS / айфон XS

60 р.

Аккумулятор / батарея для iPhone XS / айфон XS

Витебск

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Новый аккум. (AB2300AWML) для Philips S396

30 р.

Новый аккум. (AB2300AWML) для Philips S396

Витебск

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Батарея LG

16 р.

Батарея LG

Витебск

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Батарея для iPhone X (74%)

10 р.

Батарея для iPhone X (74%)

Витебск

Аккумулятор 3000 mAh

10 р.

Аккумулятор 3000 mAh

Витебск

Аккумулятор Самсунг 18262

9 р.

Аккумулятор Самсунг 18262

Витебск

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Аккумулятор Lenovo BL264

20 р.

Аккумулятор Lenovo BL264

Витебск

Батарея для айфона 5

5 р.

Батарея для айфона 5

Витебск

Батареи для Xiaomi от 30 руб

30 р.

Батареи для Xiaomi от 30 руб

Витебск

Батарея для huawei

20 р.

Батарея для huawei

Витебск

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Батарея Аккумулятор ZTE A610 Blad

25 р.

Батарея Аккумулятор ZTE A610 Blad

Витебск

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Аккумулятор для IPhone

20 р.

Аккумулятор для IPhone

Витебск

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Батарея для Xiaomi redmi 8

40 р.

Батарея для Xiaomi redmi 8

Витебск

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Аккумуляторы для телефонов

Договорная

Аккумуляторы для телефонов

Витебск

ОРИГИНАЛ Аккумулятор Samsung Galaxy Note 4 Note4

25 р.

ОРИГИНАЛ Аккумулятор Samsung Galaxy Note 4 Note4

Витебск

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Аккумулятор для LG K8 LTE

13 р.

Аккумулятор для LG K8 LTE

Витебск

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Батарея к Samsung s9

45 р.

Батарея к Samsung s9

Витебск

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Аккумулятор Samsung BA520BE

35 р.

Аккумулятор Samsung BA520BE

Витебск

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Аккумулятор (батарея) Sony BA900

15 р.

Аккумулятор (батарея) Sony BA900

Витебск

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Аккумулятор Nohon

30 р.

Аккумулятор Nohon

Витебск

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Аккумулятор 3,7 В --- 6000мАh.

Договорная

Аккумулятор 3,7 В --- 6000мАh.

Витебск

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батарея для iphone 6,6s

45 р.

батарея для iphone 6,6s

Витебск

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Аккумуляторы Bebat для Apple iPhone

28 р.

Аккумуляторы Bebat для Apple iPhone

Витебск

Аккумулятор

15 р.

Аккумулятор

Витебск

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Аккумулятор для Самсунг J120

10 р.

Аккумулятор для Самсунг J120

Витебск

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батарея 6400mA для samsung NOTE 3

60 р.

батарея 6400mA для samsung NOTE 3

Витебск

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Аккумулятор батарея Siemens c35

Договорная

Аккумулятор батарея Siemens c35

Витебск

Товары с доставкой от магазинов

Батарея акб для iPhone 6 7 8 x xs xs max xr 11 11

Договорная

Батарея акб для iPhone 6 7 8 x xs xs max xr 11 11

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Батарея АКБ для SAMSUNG Galaxy / САМСУНГ

30 р.

Аккумулятор Батарея АКБ для SAMSUNG Galaxy / САМСУНГ

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Батарея АКБ Аккумулятор iPhone X Xr Xs 11 12 13 Mini Pro Max - оригинал и с увеличенной ёмкостью

50 р.

Батарея АКБ Аккумулятор iPhone X Xr Xs 11 12 13 Mini Pro Max - оригинал и с увеличенной ёмкостью

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Аккумулятор Батарея АКБ для XIAOMI и POCO

25 р.

Аккумулятор Батарея АКБ для XIAOMI и POCO

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Аккумуляторы (АКБ, батареи) Apple Iphone 4/5/6/7/8

30.50 р.

Аккумуляторы (АКБ, батареи) Apple Iphone 4/5/6/7/8

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Аккумуляторы (АКБ, батареи) Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone

30.50 р.

Аккумуляторы (АКБ, батареи) Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Батарея АКБ для HUAWEI и HONOR

25 р.

Аккумулятор Батарея АКБ для HUAWEI и HONOR

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Аккумуляторы Bebat/Deji/Profit для IPhone 5, 5s, S

24.99 р.

Аккумуляторы Bebat/Deji/Profit для IPhone 5, 5s, S

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси

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