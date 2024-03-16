Товары от Куфар Маркета
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Напольные покрытия в Вилейке
40 р.
Плинтуса бу
Гродно
50 р.
Ламинат
Минск, Октябрьский
50 р.
Линолеум
Минск, Первомайский
115.90 р.
Паркетная доска 16мм масло Чёрная пятница
Минск, Фрунзенский
17.50 р.
Ламинат Egger эггер, акция
Минск, Фрунзенский
39.90 р.
Виниловый пол TARKETT ART VINYL (Влагостойкий)
Могилев
5 р.
Линолеум остатки
Могилев
16.75 р.
Ламинат 32кл/8мм заводская Акция 11 расцветок
Могилев
10 р.
Стяжка бетонирование полов Гродно и РБ
Гродно
106 р.
Паркетная доска Поларвуд 14мм Акция
Минск, Фрунзенский
115 р.
Паркетная доска 14мм Поларвуд Акция
Минск, Фрунзенский
100 р.
Паркетная доска Rezult Ясень Дюнан 600*120*12
Минск, Октябрьский
50 р.
Линолеум размер 3,50*4,80
Гомель
30 р.
Линолеум
Минск, Первомайский
16.40 р.
Ламинат эггер 31класс 6мм
Минск, Фрунзенский
30 р.
Подложка под ламинат (паркет) XXI
Брестская, Столин
18 р.
Паркетная доска
Брест
100 р.
Паркетная доска Rezult Ясень Талас 1200*140*12
Минск, Октябрьский
22 р.
Ламинат 33 класс.
Витебск
5.90 р.
Плинтус напольный
Витебск
25.40 р.
Акция Ламинат + укладка в подарок
Витебск
13.43 р.
Линолеум Juteks. Низкая цена. Акция
Витебск
Договорная
Отделочные материалы
Минск, Первомайский
17.90 р.
Ламинат Акция
Витебск
18 р.
ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ГЛАДИАТОР МИЛЛЕР-3/-1 и МУСКАТ-9/-11-1
Брестская, Барановичи
60 р.
Ламинат
Гомель
550 р.
Напольное покрытие
Минск, Московский
60 р.
Паркет дуб 300х50х15
Брест
50 р.
Линолеум
Витебская, Полоцк
900 р.
Паркет Старая Венеция Дуб
Минск, Фрунзенский
103 р.
Террасная доска из ДПК, грядки, забор,скамейки
Гомель
250 р.
Ламинат б/у
Минск, Советский
20 р.
Плинтуса+ уголки+ заглушки. До конца недели
Могилевская, Бобруйск
20 р.
Ламинат
Минск, Первомайский
35 р.
Отделочные материалы
Минск, Московский
10 р.
Плинтус cezar ,много
Минск, Фрунзенский
131 р.
садовый паркет (декинг) из термоольхи
Брестская, Барановичи
23.50 р.
Плитка керамогранит
Минск, Фрунзенский
33.60 р.
Ламинат 32/33класс Unilin 8мм с фаской 4v
Минск, Фрунзенский
10 р.
Ламинат
Брестская, Столин
Договорная
Паркет
Гродненская, Лида
5 р.
Порог алюминиевый
Минск, Октябрьский
2 р.
Плитка кварц винил SPC (куски)
Минск, Первомайский
14.80 р.
Линолеум 1,5м 2м,2,5м, 3м,3,5м 4м
Минск, Фрунзенский
65 р.
Ламинат 8 мм 2 упаковки фирмы Кастомони цена за 2
Гомельская, Рогачев
75 р.
Пробка. Пробковая подложка.
Минск, Фрунзенский
16.70 р.
Подложка UNDER FLOOR SILVER LINE (остатки)
Минск, Первомайский
55 р.
линолеум
Минск, Первомайский
50 р.
Ламинат Kastamonu, цвет йейл, 33 класс, 1 упаковка
Гомель
22.60 р.
Ламинат эггер 32класс с фаской
Минск, Фрунзенский
25 р.
Ламинат 33класс 8мм с фаской четырёх Еггер
Минск, Фрунзенский
115 р.
Паркетная доска 16мм покрытие масло
Минск, Фрунзенский
200 р.
Ламинат б.у 33 и 18.5кв.м хор сост замки целые
Минск, Партизанский
12 р.
Линолеум
Гомель
26 р.
Линолеум толщина 4,8мм
Гомель
160 р.
Линолеум 2м на 7.5м
Гомель
300 р.
Ламинат Kronospan Super Natural Class Дуб Харлех
Витебская, Орша
12 р.
Линолеум 244*270
Минск, Фрунзенский
19 р.
ЛАМИНАТ С БЕСПЛАТНОЙ УКЛАДКОЙ
Витебск
Товары с доставкой от магазинов
10 р.
Плинтус cezar ,много
Минск, Фрунзенский
131 р.
садовый паркет (декинг) из термоольхи
Брестская, Барановичи
75 р.
Пробка. Пробковая подложка.
Минск, Фрунзенский
31.70 р.
Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской
Минск, Первомайский
14.90 р.
Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой
Минск, Первомайский
13 р.
Бюджетный линолеум Juteks Magnit 2мм толщина 0,2мм защитный слой
Минск, Первомайский
99 р.
Террасная доска Премиум тиснение под дерево, брашированная.
Минск, Центральный
16.50 р.
Ламинат Эггер 7 и 8мм без фаски и с фаской по отличной цене
Минск, Ленинский