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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Вилейке

Двойки единицы много

Договорная

Двойки единицы много

Минская, Вилейка

Картины на холсте

Договорная

Картины на холсте

Минская, Вилейка

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Немецкий газбак

125 р.

Немецкий газбак

Минская, Вилейка

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Немецкий ящик

75 р.

Немецкий ящик

Минская, Вилейка

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Тарелка РККА

250 р.

Тарелка РККА

Минская, Вилейка

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Фляжка РИА

45 р.

Фляжка РИА

Минская, Вилейка

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Шлем ПМВ ''пикель''

700 р.

Шлем ПМВ ''пикель''

Минская, Вилейка

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шлем Рогач ПМВ

700 р.

шлем Рогач ПМВ

Минская, Вилейка

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Часы Слава. Состояние.

90 р.

Часы Слава. Состояние.

Минская, Вилейка

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Старинный инструмент

Договорная

Старинный инструмент

Минская, Вилейка

Стеклорез старинный

15 р.

Стеклорез старинный

Минская, Вилейка

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Раритетная шкатулка СССР

Договорная

Раритетная шкатулка СССР

Минская, Вилейка

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Альбом BTS

Договорная

Альбом BTS

Минская, Вилейка

Патефон

Договорная

Патефон

Минская, Вилейка

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Монета РИ

200 р.

Монета РИ

Минская, Вилейка

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Пряжка женская,старина

Договорная

Пряжка женская,старина

Минская, Вилейка

часы Восток

99 р.

часы Восток

Минская, Вилейка

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Кажух офицерский р. 50-52

200 р.

Кажух офицерский р. 50-52

Минская, Вилейка

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Часы Ракета 2609

170 р.

Часы Ракета 2609

Минская, Вилейка

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Советский рубль 1965 года

Договорная

Советский рубль 1965 года

Минская, Вилейка

Кинофотопленка бумага

95 р.

Кинофотопленка бумага

Минская, Вилейка

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Часы СССР

8 р.

Часы СССР

Минская, Вилейка

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Часы шахматные , будильник, часы командирские Ссср

20 р.

Часы шахматные , будильник, часы командирские Ссср

Минская, Вилейка

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Форфоровая статуэтка СССР. Годание на ромашке.

Договорная

Форфоровая статуэтка СССР. Годание на ромашке.

Минская, Вилейка

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Серпы 40вых годов

Договорная

Серпы 40вых годов

Минская, Вилейка

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Книга 1945

Договорная

Книга 1945

Минская, Вилейка

Часы Молния

335 р.

Часы Молния

Минская, Вилейка

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Часы Амфибия.

105 р.

Часы Амфибия.

Минская, Вилейка

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Часы Луч с будильником.

28 р.

Часы Луч с будильником.

Минская, Вилейка

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Часы Восток. Стальной корпус.

240 р.

Часы Восток. Стальной корпус.

Минская, Вилейка

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Банкноты

Договорная

Банкноты

Минская, Вилейка

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Пепельница времён СССР

Договорная

Пепельница времён СССР

Минская, Вилейка

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Ёлочные стеклянные игрушки СССР

50 р.

Ёлочные стеклянные игрушки СССР

Минская, Вилейка

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Циферблат на 24 восток

20 р.

Циферблат на 24 восток

Минская, Вилейка

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Часы электроника 79

30 р.

Часы электроника 79

Минская, Вилейка

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Часы командирские

40 р.

Часы командирские

Минская, Вилейка

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Часы электроника 79

50 р.

Часы электроника 79

Минская, Вилейка

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Сундук

Договорная

Сундук

Минская, Вилейка

Виниловые пластинки

70 р.

Виниловые пластинки

Минская, Вилейка

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Пуговица Могилевская губерня

30 р.

Пуговица Могилевская губерня

Минская, Вилейка

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2 копейки 1841г.

45 р.

2 копейки 1841г.

Минская, Вилейка

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Полушка

30 р.

Полушка

Минская, Вилейка

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Бутыль

35 р.

Бутыль

Минская, Вилейка

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Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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