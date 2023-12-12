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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мамОдежда для девочек

Платья, сарафаны, юбки для девочек в Верхнедвинске

Платье нарядноеПлатье нарядное

15 р.

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Платье нарядное

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Юбка праздничная Юбка праздничная

10 р.

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Юбка праздничная

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

Платье Платье

10 р.

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Платье

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

Платье Платье

20 р.

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Платье

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

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Платье желтое, 42/160Платье желтое, 42/160

10 р.

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Платье желтое, 42/160

158 - 164 (13 лет)

ПлатьяПлатья

Договорная

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Платья

110 - 116 (5-6 лет)

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Платье Платье

50 р.

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Платье

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

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Юбка с карманами, 42/164Юбка с карманами, 42/164

20 р.

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Юбка с карманами, 42/164

158 - 164 (13 лет)

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Сарафан, размер S, новыйСарафан, размер S, новый

35 р.

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Сарафан, размер S, новый

158 - 164 (13 лет)

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Юбка пышнаяЮбка пышная

18 р.

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Юбка пышная

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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платье праздничное платье праздничное

32 р.

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платье праздничное

128 - 134 (8 лет)

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новогоднее платье новогоднее платье

25 р.

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новогоднее платье

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Нарядное платье+ ободокНарядное платье+ ободок

25 р.

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Нарядное платье+ ободок

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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ПлатьеПлатье

12 р.

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Платье

98 - 104 (4 года)

Платье маленькой феиПлатье маленькой феи

25 р.

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Платье маленькой феи

80 - 86 (1-2 года)

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Одежда для девочек Одежда для девочек

30 р.

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Одежда для девочек

86 - 92 (2 года)

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Юбка нарядная для девочки Юбка нарядная для девочки

10 р.

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Юбка нарядная для девочки

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Платье Платье

20 р.

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Платье

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Платье Платье

25 р.

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Платье

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Сарафан школьный Сарафан школьный

30 р.

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Сарафан школьный

140 - 146 (10 лет)

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Юбка эко-кожа, 42/164, новаяЮбка эко-кожа, 42/164, новая

20 р.

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Юбка эко-кожа, 42/164, новая

164 - 170, 158 - 164 (13 лет)

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Платье праздничное Платье праздничное

10 р.

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Платье праздничное

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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Юбка детская Юбка детская

5 р.

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Юбка детская

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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Платье Платье

13 р.

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Платье

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

Платье Платье

17 р.

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Платье

80 - 86 (1-2 года)

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Шикарное платье Шикарное платье

100 р.

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Шикарное платье

80 - 86 (1-2 года)

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Платье для девочки Платье для девочки

25 р.

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Платье для девочки

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Товары с доставкой от магазинов

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

56 р.

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

Гомель

Доставка по Беларуси
Уютное платье TU 104-110 для девочки

14 р.

Уютное платье TU 104-110 для девочки

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

43 р.

Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Нарядное платье

48 р.

Нарядное платье

Брест

Доставка по Беларуси
Платье ''Василёк''

48 р.

Платье ''Василёк''

Брест

Доставка по Беларуси
Платье на утренник

55 р.

Платье на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье для девочки на утренник
vip

59 р.

Платье для девочки на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

75 р.

Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

Могилев

Доставка по Беларуси
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