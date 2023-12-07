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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Верхнедвинске

Часы Слава кварц

75 р.

Часы Слава кварц

Витебская, Верхнедвинск

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Коллекционные монеты

500 р.

Коллекционные монеты

Витебская, Верхнедвинск

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Портсигар

14 р.

Портсигар

Витебская, Верхнедвинск

Ремень порадный офицерский вмф

45 р.

Ремень порадный офицерский вмф

Витебская, Верхнедвинск

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Какарда МИНФИН

45 р.

Какарда МИНФИН

Витебская, Верхнедвинск

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Аркан с колокольчиками для лошади

185 р.

Аркан с колокольчиками для лошади

Витебская, Верхнедвинск

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рушник ручной работы

30 р.

рушник ручной работы

Витебская, Верхнедвинск

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Лопатка саперная царская

125 р.

Лопатка саперная царская

Витебская, Верхнедвинск

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Подстаканник Скан СССР

35 р.

Подстаканник Скан СССР

Витебская, Верхнедвинск

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Монеты СССР в штемпельной блеске,разные номиналы

5 р.

Монеты СССР в штемпельной блеске,разные номиналы

Витебская, Верхнедвинск

Монета СССР брак выкус

10 р.

Монета СССР брак выкус

Витебская, Верхнедвинск

Ремень солдатский СССР новый

30 р.

Ремень солдатский СССР новый

Витебская, Верхнедвинск

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Мишка Олимпийский настенное панно

25 р.

Мишка Олимпийский настенное панно

Витебская, Верхнедвинск

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Флаг СССР 140*90см

65 р.

Флаг СССР 140*90см

Витебская, Верхнедвинск

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Флаг СССР

50 р.

Флаг СССР

Витебская, Верхнедвинск

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Часы лот-40р.

40 р.

Часы лот-40р.

Витебская, Верхнедвинск

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Роликовые коньки СССР

20 р.

Роликовые коньки СССР

Витебская, Верхнедвинск

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Значки космос СССР

3 р.

Значки космос СССР

Витебская, Верхнедвинск

Медная чеканка Город Волгоград

35 р.

Медная чеканка Город Волгоград

Витебская, Верхнедвинск

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Медная чеканка Атомный Ледокол Россия

60 р.

Медная чеканка Атомный Ледокол Россия

Витебская, Верхнедвинск

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Портсигар СССР Утки Охота

30 р.

Портсигар СССР Утки Охота

Витебская, Верхнедвинск

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Stray kids digipack

60 р.

Stray kids digipack

Витебская, Верхнедвинск

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Запанки в эмалях старые

75 р.

Запанки в эмалях старые

Витебская, Верхнедвинск

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Детская педальная машинка СССР

360 р.

Детская педальная машинка СССР

Витебская, Верхнедвинск

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Скифский крест.

550 р.

Скифский крест.

Витебская, Верхнедвинск

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Манета

Договорная

Манета

Витебская, Верхнедвинск

Продам металический коструктор

10 р.

Продам металический коструктор

Витебская, Верхнедвинск

Продам коллекцию карточек Лиги легенд

30 р.

Продам коллекцию карточек Лиги легенд

Витебская, Верхнедвинск

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Набор стикеров Покемоны

10 р.

Набор стикеров Покемоны

Витебская, Верхнедвинск

Рубли СССР

200 р.

Рубли СССР

Витебская, Верхнедвинск

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Старинная монета

50 р.

Старинная монета

Витебская, Верхнедвинск

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Stray kids pc 5star maxident maniac

25 р.

Stray kids pc 5star maxident maniac

Витебская, Верхнедвинск

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Трубы для декорации

50 р.

Трубы для декорации

Витебская, Верхнедвинск

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Twice pc

12 р.

Twice pc

Витебская, Верхнедвинск

Stray kids ktown pob

35 р.

Stray kids ktown pob

Витебская, Верхнедвинск

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Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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