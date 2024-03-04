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Телефоны и планшеты

Аксессуары для телефонов в Верхнедвинске

Селфи-палка

10 р.

Селфи-палка

Витебская, Верхнедвинск

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Чехол IPhone 11 pro

Бесплатно

Чехол IPhone 11 pro

Витебская, Верхнедвинск

Держатель телефона для велосипеда силиконовый

26 р.

Держатель телефона для велосипеда силиконовый

Витебская, Верхнедвинск

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Автомобильный держатель для телефона

38 р.

Автомобильный держатель для телефона

Витебская, Верхнедвинск

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Аксессуар для фотоапарата

40 р.

Аксессуар для фотоапарата

Витебская, Верхнедвинск

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no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Кабель Apple USB-C to Lightning

14.99 р.

Кабель Apple USB-C to Lightning

Минск, Центральный

Чехол IPhone 14 Pro Max

10 р.

Чехол IPhone 14 Pro Max

Витебск

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Чехол Apple Silicone Case MagSafe 15 pro max (ориг

219 р.

Чехол Apple Silicone Case MagSafe 15 pro max (ориг

Минск, Советский

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БАМПЕРА ДЛЯ HUAWEI P10

7 р.

БАМПЕРА ДЛЯ HUAWEI P10

Брестская, Барановичи

СИЛИКОНОВЫЙ КЕЙС ДЛЯ HONOR X8

18 р.

СИЛИКОНОВЫЙ КЕЙС ДЛЯ HONOR X8

Брестская, Барановичи

СИЛИКОНОВЫЕ КЕЙСЫ ДЛЯ SAMSUNG A72

18 р.

СИЛИКОНОВЫЕ КЕЙСЫ ДЛЯ SAMSUNG A72

Брестская, Барановичи

СИЛИКОНОВЫЕ КЕЙСЫ ДЛЯ SAMSUNG NOTE 10

13 р.

СИЛИКОНОВЫЕ КЕЙСЫ ДЛЯ SAMSUNG NOTE 10

Брестская, Барановичи

СИЛИКОНОВЫЕ КЕЙСЫ ДЛЯ SAMSUNG S10E

13 р.

СИЛИКОНОВЫЕ КЕЙСЫ ДЛЯ SAMSUNG S10E

Брестская, Барановичи

СИЛИКОНОВЫЕ КЕЙСЫ ДЛЯ SAMSUNG S10+

13 р.

СИЛИКОНОВЫЕ КЕЙСЫ ДЛЯ SAMSUNG S10+

Брестская, Барановичи

СИЛИКОНОВЫЙ КЕЙС ДЛЯ SAMSUNG S7 EDGE

9 р.

СИЛИКОНОВЫЙ КЕЙС ДЛЯ SAMSUNG S7 EDGE

Брестская, Барановичи

СИЛИКОНОВЫЕ КЕЙСЫ ДЛЯ IPHONE 11

20 р.

СИЛИКОНОВЫЕ КЕЙСЫ ДЛЯ IPHONE 11

Брестская, Барановичи

Чехлы на IPhone 15 pro max (не оригинал)

30 р.

Чехлы на IPhone 15 pro max (не оригинал)

Минск, Советский

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150 р.

Портативное зарядное повербанк Powerbank Belarus

Минск, Первомайский

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Чехол на iphone 12 GUESS

60 р.

Чехол на iphone 12 GUESS

Минск, Октябрьский

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Чехол iPhone 15 MagSafe

50 р.

Чехол iPhone 15 MagSafe

Минск, Фрунзенский

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Защитная пленка матовая IPhone 6 Plus

2 р.

Защитная пленка матовая IPhone 6 Plus

Минск, Центральный

Защитные стёкла и плёнки в ассортименте

8 р.

Защитные стёкла и плёнки в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Оригинальный блок + провод Samsung 45w

55 р.

Оригинальный блок + провод Samsung 45w

Минск, Заводской

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Палка для селфи

10 р.

Палка для селфи

Минск, Ленинский

Блок 20w USB-C Быстрая Зарядка iPhone Оригинальная

30 р.

Блок 20w USB-C Быстрая Зарядка iPhone Оригинальная

Минск, Октябрьский

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Силиконовые чехлы на iPhone 11

30 р.

Силиконовые чехлы на iPhone 11

Минск, Ленинский

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Кабели USB- Micro USB

10 р.

Кабели USB- Micro USB

Гродно

Чехол для зарядного футляра беспроводных наушников

7 р.

Чехол для зарядного футляра беспроводных наушников

Минск, Ленинский

Бампер/чехол

5 р.

Бампер/чехол

Гродненская, Слоним

Оригинальная зарядка на айфон

95 р.

Оригинальная зарядка на айфон

Минск, Московский

Чехол для телефона на iPhone / айфон 8

5 р.

Чехол для телефона на iPhone / айфон 8

Минск, Фрунзенский

Быстрое зарядное Apple 20w для iPhone

40 р.

Быстрое зарядное Apple 20w для iPhone

Гомель

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Супер-быстрое зарядное для Samsung 25w

40 р.

Супер-быстрое зарядное для Samsung 25w

Минск, Заводской

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Чехлы

7 р.

Чехлы

Витебск

Кабель USB -Type-C 3A (белый) 1м

10 р.

Кабель USB -Type-C 3A (белый) 1м

Гродно

Чехол

5 р.

Чехол

Брестская, Ивацевичи

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Оригинальное зарядное Xiaomi 67w

55 р.

Оригинальное зарядное Xiaomi 67w

Минск, Заводской

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Безпроводные наушники Hoco W29

50 р.

Безпроводные наушники Hoco W29

Гродно

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алюминиевый чехол для Samsung Galaxy Note 20 Ультр

65 р.

алюминиевый чехол для Samsung Galaxy Note 20 Ультр

Минск, Фрунзенский

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алюминиевый чехол для Samsung Galaxy Note 20 Ультр

65 р.

алюминиевый чехол для Samsung Galaxy Note 20 Ультр

Минск, Фрунзенский

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Коробка от наушников

30 р.

Коробка от наушников

Минск, Заводской

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Bluetooth гарнитура Jabra Talk 25 SE

115 р.

Bluetooth гарнитура Jabra Talk 25 SE

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Чехол-книга к Samsung s9

15 р.

Чехол-книга к Samsung s9

Минск, Московский

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Зарядное устройство Magsafe

45 р.

Зарядное устройство Magsafe

Минск, Фрунзенский

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чехлы на iphone x (iphone 10)

Бесплатно

чехлы на iphone x (iphone 10)

Минск, Фрунзенский

Повербанк

25 р.

Повербанк

Минск, Фрунзенский

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Шнур для зарядки

7 р.

Шнур для зарядки

Минск, Первомайский

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iPhone 14

10 р.

iPhone 14

Минская, Борисов

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Чехлы на iPhone 5S/5C/5E

2 р.

Чехлы на iPhone 5S/5C/5E

Витебская, Толочин

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Шнур для зарядки

7 р.

Шнур для зарядки

Минск, Первомайский

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Чехол для iPhone 15+

12 р.

Чехол для iPhone 15+

Гомель

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оригинальный блок

30 р.

оригинальный блок

Минск, Фрунзенский

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Чехол на телефон redmi note 11 pro

7 р.

Чехол на телефон redmi note 11 pro

Минск, Фрунзенский

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Стабилизатор

Договорная

Стабилизатор

Гродно

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Турбо - зарядное устройство Xiaomi 33w

35 р.

Турбо - зарядное устройство Xiaomi 33w

Минск, Заводской

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Чехол на айфон 11 pro/Xs/X

100 р.

Чехол на айфон 11 pro/Xs/X

Гомель

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зараднае / зарядное

2 р.

зараднае / зарядное

Минск, Фрунзенский

Портативное зарядное устройство

25 р.

Портативное зарядное устройство

Брест

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Чехол на iPhone 6 7 8P

4 р.

Чехол на iPhone 6 7 8P

Гомель

Оригинальный блок для Айфона (iPhone, apple)

45 р.

Оригинальный блок для Айфона (iPhone, apple)

Минск, Заводской

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Товары с доставкой от магазинов

Защитные стёкла и плёнки в ассортименте

8 р.

Защитные стёкла и плёнки в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Bluetooth гарнитура Jabra Talk 25 SE

115 р.

Bluetooth гарнитура Jabra Talk 25 SE

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Apple AirPods 2 НОВЫЕ / ГАРАНТИЯ /ДОСТАВКА

450 р.

Apple AirPods 2 НОВЫЕ / ГАРАНТИЯ /ДОСТАВКА

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Зарядное Xiaomi 33W. ( Реплика, Оригинал)

12 р.

Зарядное Xiaomi 33W. ( Реплика, Оригинал)

Могилев

Доставка по Беларуси
Повербанк Jokade JG021 10000 mAh 22.5w очень быстрая зарядка power bank

65 р.

Повербанк Jokade JG021 10000 mAh 22.5w очень быстрая зарядка power bank

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Блок питания + Кабель (Оригинал)

80 р.

Блок питания + Кабель (Оригинал)

Могилев

Доставка по Беларуси
Повербанк (портативное зарядное) TFN POWER STATION 10 тысяч

18 р.

Повербанк (портативное зарядное) TFN POWER STATION 10 тысяч

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зарядка Apple 20W USB-C Power Adapter Оригинал

70 р.

Зарядка Apple 20W USB-C Power Adapter Оригинал

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
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