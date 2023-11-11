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Продавец

Работа, бизнес, учёба в Узде

Договорная

Расклейщик объявлений/Промоутер

Минская, Узда

Договорная

Ищу работу слесаря

Минская, Узда

Договорная

Ищу подработку

Минская, Узда

Договорная

Бурильщик

Минская, Узда

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Сантехник.Подключение гидрофоров насосных станций

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Сантехник.Подключение гидрофоров насосных станций

Брестская, Кобрин

Ремонтные и отделочные работы

Договорная

Ремонтные и отделочные работы

Минск, Первомайский

Договорная

Бухгалтер

Брестская, Кобрин

Договорная

Строитель ищет работу

Гродно

Договорная

Уборка снега

Витебская, Орша

Водитель категория С, Орша

Договорная

Водитель категория С, Орша

Витебская, Орша

Замерщик

1 500 р.

Замерщик

Могилев

Договорная

Чистка снега не дорого

Гродненская, Ошмяны

Специалист по продажам

1 500 р.

Специалист по продажам

Минск, Центральный

Приглашаем на работу

Договорная

Приглашаем на работу

Витебск

Договорная

Ищу работу

Гродненская, Лида

Комплектовщик на вахту с питанием и проживанием

7 900 р.

Комплектовщик на вахту с питанием и проживанием

Гомель

Комплектовщик на вахту с питанием и проживанием

7 900 р.

Комплектовщик на вахту с питанием и проживанием

Гродно

Упаковщик на вахту с питанием и проживанием

7 900 р.

Упаковщик на вахту с питанием и проживанием

Могилев

Договорная

Приглашаем швею на производство мебели

Минск, Заводской

Договорная

сочинение для школьников

Минск, Центральный

Договорная

Ищу работу водителем

Витебск

Бухгалтер для ИП на подоходном налоге

Договорная

Бухгалтер для ИП на подоходном налоге

Могилев

Фотограф-администратор
vip

Договорная

Фотограф-администратор

Гродно

2 000 р.

работа сварщик авто, разборщик, маляр

Витебск

Договорная

Ищу подработку по будним дням

Гомельская, Мозырь

Договорная

Работа.

Гомельская, Добруш

Повар

1 200 р.

Повар

Витебск

Услуги грузчиков

Договорная

Услуги грузчиков

Могилев

Разработка сайтов на WordPress

Договорная

Разработка сайтов на WordPress

Гродно

900 р.

Курьер

Гомель

Договорная

Ищу подроботку Могилёв НА ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Могилев

Бухгалтер (первичная документация)

1 500 р.

Бухгалтер (первичная документация)

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе
Услуги грузчиков

Договорная

Услуги грузчиков

Могилев

Сварщик(аргон)

Договорная

Сварщик(аргон)

Витебск

Договорная

Отделочник (Бригада)

Могилев

Вакансия в другом регионе
Каменьщики .

Договорная

Каменьщики .

Минск, Советский

3 000 р.

Сборщик бытовок

Минск, Центральный

Кровельщик-жестянщик

Договорная

Кровельщик-жестянщик

Минск, Первомайский

Комплектовщик/упаковщик на склад

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на склад

Могилев

Вакансия в другом регионе
Сварщик

1 400 р.

Сварщик

Брест

Договорная

ищу работу, девушка 16 лет

Брест

1 500 р.

Требуется Столяр

Минск, Партизанский

Швея

2 500 р.

Швея

Брест

Станочник деревообрабатывающих станков

2 500 р.

Станочник деревообрабатывающих станков

Брест

Слесарь механосборочных работ / слесарь МСР

2 000 р.

Слесарь механосборочных работ / слесарь МСР

Брест

Электромонтёр

1 200 р.

Электромонтёр

Брест

Маляр по металлу

2 300 р.

Маляр по металлу

Брест

Сварщик-аргонщик

2 200 р.

Сварщик-аргонщик

Брест

Штамповщик холодной штамповки

1 400 р.

Штамповщик холодной штамповки

Брест

Обивщик (сборщик) мебели

3 000 р.

Обивщик (сборщик) мебели

Брест

Уборщица служебных помещений

700 р.

Уборщица служебных помещений

Брест

Мастер смены

1 500 р.

Мастер смены

Брест

Ищу Работу,Рассмотрю Варианты

Договорная

Ищу Работу,Рассмотрю Варианты

Витебск

Договорная

Установщик Сборщик фабричных кухонь

Минская, Логойск

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе
Продавец в продовольственный магазин

900 р.

Продавец в продовольственный магазин

Могилев

Договорная

Ищу подработку на выходных

Минская, Смолевичи

Ищу подработку

Договорная

Ищу подработку

Гродно

Вакансия портная

Договорная

Вакансия портная

Гродно

водитель категории СЕ
vip

1 500 р.

водитель категории СЕ

Витебск

Вакансии в других регионах

Бухгалтер (первичная документация)

1 500 р.

Бухгалтер (первичная документация)

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Отделочник (Бригада)

Могилев

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик/упаковщик на склад

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на склад

Могилев

Вакансия в другом регионе

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
Требуется швея.

1 500 р.

Требуется швея.

Минск, Фрунзенский

Вакансия в другом регионе
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Договорная

ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Гомельская, Жлобин

Вакансия в другом регионе
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