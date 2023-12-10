logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииВсё для детей и мам
Одежда для девочек
Платья, сарафаны, юбки
Цена
Рост
Сезон
Состояние
Продавец

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
new
Всё для детей и мамОдежда для девочек

Платья, сарафаны, юбки для девочек в Узде

Платье нарядное Платье нарядное

45 р.

heart

Платье нарядное

110 - 116 (5-6 лет)

badge-icon
badge-icon
ПлатьеПлатье

30 р.

heart

Платье

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

badge-icon
badge-icon
ПлатьеПлатье

30 р.

heart

Платье

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

badge-icon
badge-icon
Нарядное платье для девочки Нарядное платье для девочки

30 р.

heart

Нарядное платье для девочки

128 - 134 (8 лет)

badge-icon
badge-icon
Платья Платья

45 р.

heart

Платья

116 - 122 (6 лет)

badge-icon
Платья Платья

45 р.

heart

Платья

110 - 116 (5-6 лет)

badge-icon
badge-icon
Платье на рост 110-116.Платье на рост 110-116.

20 р.

heart

Платье на рост 110-116.

110 - 116 (5-6 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Платье на рост 98-104-110.Платье на рост 98-104-110.

25 р.

heart

Платье на рост 98-104-110.

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Платье девочке 86-92Платье девочке 86-92

15 р.

heart

Платье девочке 86-92

86 - 92 (2 года)

badge-icon
Юбочка девочке 98Юбочка девочке 98

10 р.

heart

Юбочка девочке 98

98 - 104 (4 года)

Нарядное платье 86-92-98Нарядное платье 86-92-98

12 р.

heart

Нарядное платье 86-92-98

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

Нарядный комплект 86-92-98Нарядный комплект 86-92-98

12 р.

heart

Нарядный комплект 86-92-98

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

Нарядное платьеНарядное платье

15 р.

heart

Нарядное платье

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

badge-icon
badge-icon
Большой выбор платьев Большой выбор платьев

5 р.

heart

Большой выбор платьев

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

badge-icon
Лот вещей на выход 86-92-98Лот вещей на выход 86-92-98

23 р.

heart

Лот вещей на выход 86-92-98

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

badge-icon
badge-icon
Теплые:Платье,сарафан,штаны,кофта 86-92-98Теплые:Платье,сарафан,штаны,кофта 86-92-98

24 р.

heart

Теплые:Платье,сарафан,штаны,кофта 86-92-98

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

badge-icon
badge-icon
Платья для девочки Платья для девочки

15 р.

heart

Платья для девочки

146 - 152 (11 лет)

badge-icon
Джинсовый сарафан для девочкиДжинсовый сарафан для девочки

15 р.

heart

Джинсовый сарафан для девочки

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Новый шикарный комплект: платье + сумочка. Новый шикарный комплект: платье + сумочка.

50 р.

heart

Новый шикарный комплект: платье + сумочка.

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

badge-icon
Красивое платье. Красивое платье.

15 р.

heart

Красивое платье.

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

badge-icon
Нарядный сарафан 12-18 месяцев Нарядный сарафан 12-18 месяцев

10 р.

heart

Нарядный сарафан 12-18 месяцев

80 - 86 (1-2 года)

Платье 92Платье 92

7 р.

heart

Платье 92

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

Платье детское на лето ,рост 74-80Платье детское на лето ,рост 74-80

10 р.

heart

Платье детское на лето ,рост 74-80

80 - 86 (1-2 года)

Платье для девочки, 86-92Платье для девочки, 86-92

7 р.

heart

Платье для девочки, 86-92

86 - 92 (2 года)

badge-icon
Юбка Acoola, Modis рост 140Юбка Acoola, Modis рост 140

10 р.

heart

Юбка Acoola, Modis рост 140

140 - 146 (10 лет)

Наборы: джут с юбкой 92-98-104Наборы: джут с юбкой 92-98-104

25 р.

heart

Наборы: джут с юбкой 92-98-104

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

badge-icon
badge-icon
Лот: 5 платьев 92-98-104 на выход Лот: 5 платьев 92-98-104 на выход

44 р.

heart

Лот: 5 платьев 92-98-104 на выход

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

badge-icon
badge-icon
Лёгкое платье 86-92Лёгкое платье 86-92

10 р.

heart

Лёгкое платье 86-92

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

Юбочка для девочки 98-104Юбочка для девочки 98-104

10 р.

heart

Юбочка для девочки 98-104

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

ПлатьеПлатье

20 р.

heart

Платье

80 - 86 (1-2 года)

badge-icon
Народное платье для девочки Народное платье для девочки

45 р.

heart

Народное платье для девочки

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Нарядное платье для девочкиНарядное платье для девочки

35 р.

heart

Нарядное платье для девочки

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Продам новогоднее платье на девочку Продам новогоднее платье на девочку

10 р.

heart

Продам новогоднее платье на девочку

80 - 86 (1-2 года)

badge-icon
Новое плотное платье 86-92-98Новое плотное платье 86-92-98

14 р.

heart

Новое плотное платье 86-92-98

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

Школьный сарафанШкольный сарафан

10 р.

heart

Школьный сарафан

116 - 122 (6 лет)

badge-icon
СарафанСарафан

30 р.

heart

Сарафан

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

badge-icon
badge-icon
Нарядное платье для девочки, р.92Нарядное платье для девочки, р.92

40 р.

heart

Нарядное платье для девочки, р.92

92 - 98 (3 года), 86 - 92 (2 года)

badge-icon
badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

56 р.

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

Гомель

Доставка по Беларуси
Уютное платье TU 104-110 для девочки

14 р.

Уютное платье TU 104-110 для девочки

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

43 р.

Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Нарядное платье

48 р.

Нарядное платье

Брест

Доставка по Беларуси
Платье ''Василёк''

48 р.

Платье ''Василёк''

Брест

Доставка по Беларуси
Платье на утренник

55 р.

Платье на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье для девочки на утренник
vip

59 р.

Платье для девочки на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

75 р.

Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

Могилев

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Одежда до 1 годаВерхняя одеждаКомбинезоныКостюмчикиКофточкиДжинсы, брюки, шортыПлатья, юбкиМайки, бодиСлипыПолзункиБелье, пижамы, халатыНоски, колготки, леггинсыОдежда для крещенияПрочая одежда до 1 года
Одежда для девочекВерхняя одеждаКомбинезоныКостюмы, пиджаки, блузкиКофты, свитеры, жилеткиДжинсы, брюки, шортыПлатья, сарафаны, юбкиРубашки, майки, топыСпортивная одеждаБелье, пижамы, халатыНоски, колготки, леггинсыКупальникиПрочая одежда для девочек
Одежда для мальчиковВерхняя одеждаКомбинезоныКостюмы, пиджакиКофты, свитеры, жилеткиДжинсы, брюки, шортыРубашки, майки, футболкиСпортивная одеждаБелье, пижамы, халатыНоски, колготки, леггинсыПлавкиПрочая одежда для мальчиков
Аксессуары для детейАксессуары для волосГалстуки и бабочкиГоловные уборыШарфы и платкиРюкзакиСумкиУкрашенияОчкиЧасыПерчатки и варежкиРемни и поясаЗонтикиПрочие аксессуары для детей
Детская обувьБосоножки, сандалииТуфлиБотинкиПолусапожкиСапоги, валенкиТапочки, шлепанцыСпортивная обувьПинеткиПрочая детская обувь
Ходунки, шезлонги, качелиХодункиШезлонгиКачели
КоляскиЛюлькиМодульные (2 в 1, 3 в 1)Джипы, трансформерыПрогулочныеТростиДля двойниАксессуары для колясокЗапчасти для колясокПереноски
Автокресла и бустерыЛюлькаКреслоБустерТрансформер
Кормление и уход
Текстиль для детейБалдахиныБортикиКоконыКонвертыОдеяла, подушкиПеленкиПледыПолотенцаПостельное бельеПрочее
Сумки-кенгуру и слинги
Игрушки и книгиИгрушкиКниги
Детский транспорт
Товары для мам
Одежда для беременныхБельеБлузкиВерхняя одеждаДжинсы, брюкиДомашняя одеждаКолготки, леггинсы, носкиКомбинезоныКостюмы, пиджакиКупальникиМайки и топыПлатья, сарафаныРубашкиСвитеры и толстовкиСпортивная одеждаТуникиШорты, юбки
Прочие товары для детей
Детская мебель