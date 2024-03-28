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Пассажирские и грузовые перевозки в Узде

Доставка сыпучих грузов (песка ПГС гравия грунта)

Договорная

Доставка сыпучих грузов (песка ПГС гравия грунта)

Осуществляем доставку сыпучих грузов, вывоз мусора......

Минская, Узда

Манипулятор

Договорная

Манипулятор

Грузоперевозки манипулятором с прицепом. Доставка сыпучих грузов.

Минская, Узда

Грузоперевозки Узда грузовое такси Дзержинск доста

Договорная

Грузоперевозки Узда грузовое такси Дзержинск доста

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК.ГРУЗОВОЕ ТАКСИ.Грузоподъемность 1.5 тонны .Доставка грузов .квартирные переезды.Доставка мебели .бытовой техники ...

Минская, Узда

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Грузоперевозки плиты,кирпич,блоки.
vip

Договорная

Грузоперевозки плиты,кирпич,блоки.

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Грузовые перевозки с грузчиками(Факкини)

Мы команда профессионалов — Facchini.by (подробнее о нас на нашем сайте). У нас вы можете заказать: грузчики, такелажники, грузоперевозки (офисные пер...

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Грузоперевозка до 6 тонн(48м.куб.) Минск, РБ.

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Грузоперевозка до 6 тонн(48м.куб.) Минск, РБ.

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10 р.

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Грузовое такси Брест РБ и РФ доставка сборных грузов Перевозка личных вещей, мебели, запчастей). Перевозка животных. Дачные переезды в любой регион ....

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Минск, Центральный

Аренда самосвала

Договорная

Аренда самосвала

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Минская, Заславль

Договорная

Вывоз мусора г. Барановичи самосвалами

Доставка полусухого бетона (до 3 кубов), раствора (до 3 кубов), камня (до 4 кубов), цемента (до 7 тонн), сеяного песка (до 4,5 куба), песчано цементна...

Брестская, Барановичи

Грузоперевозки ### Грузчики ### Вывоз строительного мусора###

15 р.

Грузоперевозки ### Грузчики ### Вывоз строительного мусора###

грузоперевозки 24/7 по Бресту и Рб. Есть грузчики. Цена договорная. -переезды -мебель -техника -строительные материалы -строительный мусор Наличный и...

Брест

Вывоз мусора, вынос

Договорная

Вывоз мусора, вынос

Вывезем строительный мусор. Можем осуществить вынос мусора. Соберем мусор в мешки.

Брестская, Пинск

Перевозки Брест. Переезды, быстрая подача авто

Договорная

Перевозки Брест. Переезды, быстрая подача авто

‎ Помогу с переездом! ‎ В моей команде только сильные и опытные грузчики! ‎Без посредников и предоплат! ‎ Работаю с физ.лицами\юр.лицами! Своевремен...

Брест

Грузоперевозки. Вывоз мусора. Переезды

Договорная

Грузоперевозки. Вывоз мусора. Переезды

---Грузоперевозки по Гомелю, РБ, РФ Машины от микроавтобуса до фуры. В наличии имеется фура тент, загрузка верхняя, боковая, задняя. ---Вывоз строител...

Гомель

Грузовое такси 24/7. Вывоз мусора. Грузчики.

Договорная

Грузовое такси 24/7. Вывоз мусора. Грузчики.

Грузоперевозки по г. Минску и РБ. Машины разных размеров и тоннажа. Крепкие, опытные грузчики. В наличие спец.инструмент., спец.ремни., упаковка. Нал...

Минск, Советский

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ В МИНСКЕ

15 р.

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ В МИНСКЕ

Услуги грузчиков - Подъем/спуск на этаж стройматериалов. - Подъем ванн. - Подъем плитки. - Разгрузка фур и контейнеров; - ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ. Работа с ...

Минск, Первомайский

Грузовые перевозки, доставка вашего груза

Договорная

Грузовые перевозки, доставка вашего груза

Грузоперевозки любого вашего груза по городу области РБ, доставка любой мебели, крупной бытовой техники, возможна помощь в погрузке разгрузке авто, ес...

Могилев

Грузоперевозки песок,гравий,бетон,раствор,мусор...

Договорная

Грузоперевозки песок,гравий,бетон,раствор,мусор...

Услуги самосвала до 7 тон . Вывоз мусора,доставка стройматериалов и других грузов. Буксировка грузовиков,вагончиков и бытовак. ...

Брестская, Барановичи

Грузоперевозки (услуги грузчиков)

Договорная

Грузоперевозки (услуги грузчиков)

Окажу услуги по перевозке мебели, бытовой техники, строительных материалов, вывоз мусора.

Витебская, Орша

Грузоперевозки, грузчики, переезды

Договорная

Грузоперевозки, грузчики, переезды

Грузоперевозки Барановичи, РБ. Мебельный фургон до 3т, 22м.куб. Гидроборт.Возможны услуги опытных и аккуратных грузчиков. - квартирные (1,2,3-комнатн...

Брестская, Барановичи

Грузоперевозка (изотерма)

2 р.

Грузоперевозка (изотерма)

Длина 7,6м, ширина 2,5м, высота 2,3м. Изотерма Гидроборт. Сан. книжка имеется

Минская, Жодино

Манипулятор 10 тонн

Договорная

Манипулятор 10 тонн

Услуги манипулятора 10 тонн, длинна площадки 6,20 метров., длинна стрелы 8 метров. Доставка по РБ. Нал.безнал.

Могилев

Грузоперевозки, услуги грузчиков 24/7 Минск, РБ и

30 р.

Грузоперевозки, услуги грузчиков 24/7 Минск, РБ и

Грузоперевозки, услуги грузчиков 24/7Минск Рб и РФ ВАШ ГРУЗ - НАША РАБОТА!!! - Квартирный переезд - Офисный переезд - Перевозка Пианино, фортепиан...

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Вывоз/ вынос мебели, хлама, строительного мусора

Договорная

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Грузоперевозки Брест Оказываем услуги по перевозке с дальнейшей утилизацией мусора (отходов). —Вывоз мусора после пожара. —Вывоз хлама/бытового мусора...

Брест

Грузоперевозки Брест/РБ/Утилизация старой мебели

Договорная

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Брест

Грузоперевозки - переезды, грузчики.

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Грузовое такси по городу Могилев, областям и РБ. Так же в наличии опытные , крепкие и вежливые ГРУЗЧИКИ. - ДОСТАВКА мебели, бытовой техники , строймат...

Могилев

Грузоперевозка

2 р.

Грузоперевозка

Машина 47 кубов. Длина 7.50, высота 2.50, ширина 2.50. Услуги по перевозке вещей, мебели, стройматериалов, бытовой техники и т.д.

Минская, Жодино

АРЕНДА МАНИПУЛЯТОРА

60 р.

АРЕНДА МАНИПУЛЯТОРА

г/п авто до 10 тонн, стрела 9м Грузоперевозки с гидроманипулятором... кольца, плиты, блоки ФБС, блоки ПГС, кирпич, плитка, бордюр, срубы, пиломатериа...

Гомель

Грузоперевозки, переезды, грузчики

Договорная

Грузоперевозки, переезды, грузчики

Грузоперевозки по Могилеву, району, РБ,РФ Любые виды перевозок (до 7 м) -квартирные, дачные, офисные перевозки -доставка стройматериалов -ВЫВОЗ МУСОРА...

Могилев

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Грузоперевозки плиты,кирпич,блоки.
vip

Договорная

Грузоперевозки плиты,кирпич,блоки.

Грузоперевозки по РБ. Самосвал грузоподьемность до 28т., ботовой, тентовый. Перевозка любых грузов: -плиты,кольца ЖБИ, блоки,кирпич; -пиломатериалы, о...

Могилев

Услуга с выездом в регионы
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Минск, Центральный

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Рассрочка
eBay. Доставка товаров с eBay в Беларусь.
vip

Договорная

eBay. Доставка товаров с eBay в Беларусь.

Доставка товаров с eBay в Беларусь. Выкупаем, проверяем качество и комплектность, храним на складе в Польше, доставляем в Беларусь. Официально с догов...

Минск, Центральный

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Рассрочка
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Доставка товаров из Китая. Быстрые сроки.

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Минск, Центральный

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Грузоперевозки, Минск

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Грузоперевозки, Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 т...

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Грузовое такси. Доставка, грузоперевозки по Гомелю и РБ.

30 р.

Грузовое такси. Доставка, грузоперевозки по Гомелю и РБ.

Грузоперевозки по Гомелю и РБ. Тентованный автомобиль. Боковая и задняя загрузка. Помощь в погрузке и разгрузке. Вежливый водитель. Перевозка любых г...

Гомель

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