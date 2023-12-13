Услуги в Узде
Договорная
Строительные работы любой сложности
Минская, Узда
Договорная
Окна ПВХ в рассрочку в Узде
Минская, Узда
Рассрочка
12 р.
Штукатурка стен
Минская, Узда
12 р.
Штукатурка стен
Минская, Узда
200 р.
Восстановление старых ванн
Минская, Узда
Рассрочка
65 р.
Бурение скважин
Минская, Узда
Договорная
Монтаж канализации под ключ в Узде
Минская, Узда
20 р.
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,НОУТБУКОВ И ТЕЛЕВИЗОРОВ
Минская, Узда
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Сварка,покраска авто. Восстановление после ДТП
Минская, Узда
20 р.
Нейроподготовка к школе, индивидуальные занятия
Минская, Узда
60 р.
Экскаватор-погрузчик, Мини-Экскаватор в Узде
Минская, Узда
50 р.
Ищу работу сиделкой
Минская, Узда
15 р.
Наращивание ресниц
Минская, Узда
Договорная
Доставка сыпучих грузов (песка ПГС гравия грунта)
Минская, Узда
85 р.
Услуги экскаватора-погрузчика CASE 695SR
Минская, Узда
Договорная
Вывоз мусора Дзержинск, Фаниполь, Минск, Узда
Минская, Узда
Договорная
Перетяжка и Ремонт Мягкой Мебели
Минская, Узда
Договорная
Беседка на агроусадьбе ''У Бондара на Загрэблi
Минская, Узда
Договорная
Кровельные работы Узда и район
Минская, Узда
Договорная
Электрик
Минская, Узда
Договорная
Грузоперевозки Узда грузовое такси Дзержинск доста
Минская, Узда
Договорная
Грузоперевозки Минск, Фаниполь, Дзержинск,Узда и Р
Минская, Узда
Договорная
Покос травы..
Минская, Узда
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Перевозка бытовой техники ,грузчики
Минск, Центральный
Услуга с выездом в регионы
10 р.
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом
Могилев
Услуга с выездом в регионы
10 р.
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк
Гомель
Услуга с выездом в регионы
10 р.
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия
Минск, Советский
Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
15 р.
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин
Минск, Первомайский
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
Могилев
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Вывоз мусора с грузчиками и без
Минск, Октябрьский
Услуга с выездом в регионы