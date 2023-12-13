logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииУслуги
Услуги для автоБытовые услугиКомпьютерные услуги, интернетРемонт техники и электроникиКрасота и здоровьеНяни и сиделкиОбразовательные услугиУслуги переводчика, секретаряПеревозки пассажиров и грузовРеклама, полиграфияСтроительные работыРемонт квартиры, домаРемонт мебелиРемонт и пошив одеждыСад, благоустройствоУслуги для животныхУслуги для торжествФото и видеосъемкаЮридические услугиТуристические услугиАренда бань и беседокПрочие услуги
Цена
Продавец

Услуги в Узде

Строительные работы любой сложности

Договорная

Строительные работы любой сложности

Минская, Узда

Окна ПВХ в рассрочку в Узде

Договорная

Окна ПВХ в рассрочку в Узде

Минская, Узда

Рассрочка
Штукатурка стен

12 р.

Штукатурка стен

Минская, Узда

Штукатурка стен

12 р.

Штукатурка стен

Минская, Узда

Восстановление старых ванн

200 р.

Восстановление старых ванн

Минская, Узда

Рассрочка
Бурение скважин

65 р.

Бурение скважин

Минская, Узда

Монтаж канализации под ключ в Узде

Договорная

Монтаж канализации под ключ в Узде

Минская, Узда

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,НОУТБУКОВ И ТЕЛЕВИЗОРОВ

20 р.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,НОУТБУКОВ И ТЕЛЕВИЗОРОВ

Минская, Узда

Услуга с выездом в регионы
Сварка,покраска авто. Восстановление после ДТП

Договорная

Сварка,покраска авто. Восстановление после ДТП

Минская, Узда

Нейроподготовка к школе, индивидуальные занятия

20 р.

Нейроподготовка к школе, индивидуальные занятия

Минская, Узда

Экскаватор-погрузчик, Мини-Экскаватор в Узде

60 р.

Экскаватор-погрузчик, Мини-Экскаватор в Узде

Минская, Узда

50 р.

Ищу работу сиделкой

Минская, Узда

badge-icon
Наращивание ресниц

15 р.

Наращивание ресниц

Минская, Узда

Доставка сыпучих грузов (песка ПГС гравия грунта)

Договорная

Доставка сыпучих грузов (песка ПГС гравия грунта)

Минская, Узда

Услуги экскаватора-погрузчика CASE 695SR

85 р.

Услуги экскаватора-погрузчика CASE 695SR

Минская, Узда

Вывоз мусора Дзержинск, Фаниполь, Минск, Узда

Договорная

Вывоз мусора Дзержинск, Фаниполь, Минск, Узда

Минская, Узда

Перетяжка и Ремонт Мягкой Мебели

Договорная

Перетяжка и Ремонт Мягкой Мебели

Минская, Узда

Беседка на агроусадьбе ''У Бондара на Загрэблi

Договорная

Беседка на агроусадьбе ''У Бондара на Загрэблi

Минская, Узда

badge-icon
Кровельные работы Узда и район

Договорная

Кровельные работы Узда и район

Минская, Узда

Электрик

Договорная

Электрик

Минская, Узда

Грузоперевозки Узда грузовое такси Дзержинск доста

Договорная

Грузоперевозки Узда грузовое такси Дзержинск доста

Минская, Узда

Грузоперевозки Минск, Фаниполь, Дзержинск,Узда и Р

Договорная

Грузоперевозки Минск, Фаниполь, Дзержинск,Узда и Р

Минская, Узда

Покос травы..

Договорная

Покос травы..

Минская, Узда

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Перевозка бытовой техники ,грузчики

Договорная

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Услуги для автоАвтосвет, ремонт фарРемонт электрикиРемонт кондиционераРемонт двигателяТюнинг и допоборудованиеРемонт тормозной системыАвтостеклаРемонт выхлопной системыРемонт топливной системыРемонт трансмиссииДиагностикаМойка и уход за автоРемонт ходовой частиКузовной ремонт и покраскаШиномонтаж
Бытовые услуги
Компьютерные услуги, интернет
Ремонт техники и электроникиРемонт планшетов, мобильных телефоновРемонт бытовой техникиРемонт компьютерной техникиРемонт аудио, видео, фототехникиРемонт электробензоинструментаРемонт другой техники
Красота и здоровьеКосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Няни и сиделки
Образовательные услугиКурсы, семинарыУслуги логопедаУслуги репетитораПрочие образовательные услуги
Услуги переводчика, секретаря
Перевозки пассажиров и грузовГрузоперевозкиПассажирские перевозкиУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Реклама, полиграфия
Строительные работыБуровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Ремонт квартиры, домаДемонтажные работыЗвукоизоляцияМалярные работыМонтаж гипсокартона, перегородокНапольные работыПоклейка обоевПотолкиРемонт "под ключ"Установка и ремонт дверейУстановка и ремонт оконФасадные работыШтукатурные работы и шпатлевкаСантехнические работыЭлектромонтаж, электрикаУкладка плиткиДомашний мастерДругой ремонт квартир, домов
Ремонт мебелиМягкая мебельСпальниКухниКорпусная мебельОфисная мебельПрочая мебель на заказ
Ремонт и пошив одежды
Сад, благоустройство
Услуги для животных
Услуги для торжеств
Фото и видеосъемка
Юридические услуги
Туристические услуги
Аренда бань и беседокБаня, cаунаБеседка
Прочие услуги