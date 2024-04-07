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Красота и здоровьеМедицинские товары

Бандажи в Толочине

no-resultsВ Толочине нет таких объявлений, но они есть в других городахВы можете договориться с продавцом о доставке
Бандаж

15 р.

Бандаж

Минск, Первомайский

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Корректор осанки, корсет ортопедический

70 р.

Корректор осанки, корсет ортопедический

Минск, Ленинский

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Новый корсет

15 р.

Новый корсет

Минск, Центральный

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Бандаж на тазобедренные суставы

15 р.

Бандаж на тазобедренные суставы

Гомель

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Бандаж дородовый. Как новый. Смотрите все мои лоты

20 р.

Бандаж дородовый. Как новый. Смотрите все мои лоты

Минск, Фрунзенский

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Бандаж для беременных

20 р.

Бандаж для беременных

Минск, Советский

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Повязка при травме руки

15 р.

Повязка при травме руки

Брест

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Бандаж при опущении органов малого таза

25 р.

Бандаж при опущении органов малого таза

Гомель

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Бандаж шейный

75 р.

Бандаж шейный

Гомельская, Жлобин

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Бандаж

20 р.

Бандаж

Гродно

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Корректор осанки

10 р.

Корректор осанки

Могилев

бандаж для стомы

35 р.

бандаж для стомы

Минск, Партизанский

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Бандаж послеоперационный

20 р.

Бандаж послеоперационный

Минск, Московский

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Бандаж

60 р.

Бандаж

Могилев

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Фиксатор-поддерживатель руки (косыночная повязка)

20 р.

Фиксатор-поддерживатель руки (косыночная повязка)

Гродненская, Лида

Карсет

30 р.

Карсет

Могилев

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Корректор осанки

5 р.

Корректор осанки

Минск, Фрунзенский

Пояс ортопедический

65 р.

Пояс ортопедический

Гомель

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Бандаж для беременных

10 р.

Бандаж для беременных

Минск, Советский

Ортопедический корсет optio

50 р.

Ортопедический корсет optio

Минск, Московский

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Бандаж пояснично-крестцовый

20 р.

Бандаж пояснично-крестцовый

Минск, Советский

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Корректор осанки

5 р.

Корректор осанки

Минск, Партизанский

Медицина

80 р.

Медицина

Могилев

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Бандаж для беременных и после родов

20 р.

Бандаж для беременных и после родов

Брест

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Корректор для спины

20 р.

Корректор для спины

Минск, Московский

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Бандаж послеоперационный

25 р.

Бандаж послеоперационный

Минск, Заводской

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Тренажер-корректор Spinomed для лечения остеопороз

1 000 р.

Тренажер-корректор Spinomed для лечения остеопороз

Минск, Фрунзенский

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Продам пояс бандажный

25 р.

Продам пояс бандажный

Витебская, Орша

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Бандаж

20 р.

Бандаж

Минск, Заводской

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Корсет для осанки BioFeedBac, Корея

25 р.

Корсет для осанки BioFeedBac, Корея

Брест

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Корсет грудопоясничный размер 7.

50 р.

Корсет грудопоясничный размер 7.

Минская, Марьина Горка

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Бандаж на локтевой сустав Orlett TEL-104

40 р.

Бандаж на локтевой сустав Orlett TEL-104

Минск, Советский

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Корсет для осанки

5 р.

Корсет для осанки

Брест

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Наколенник

300 р.

Наколенник

Минск, Фрунзенский

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Бандаж для беременных

10 р.

Бандаж для беременных

Минск, Московский

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Бандаж коленный

65 р.

Бандаж коленный

Могилев

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Бандаж для беременных

45 р.

Бандаж для беременных

Гомельская, Светлогорск

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Бандаж новый, послеоперационный

55 р.

Бандаж новый, послеоперационный

Гомельская, Светлогорск

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Бандаж компрессионный на пояс, размер 2

30 р.

Бандаж компрессионный на пояс, размер 2

Брестская, Барановичи

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Компрессионные чулки

100 р.

Компрессионные чулки

Брест

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Повязка ключичная Orlett - Германия (Б/У)

70 р.

Повязка ключичная Orlett - Германия (Б/У)

Минск, Заводской

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Бандаж плечевой типа Дезо (Б/У)

40 р.

Бандаж плечевой типа Дезо (Б/У)

Минск, Заводской

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Корректор осанки

10 р.

Корректор осанки

Минск, Московский

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