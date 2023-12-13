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Работа, бизнес, учёба в Светлогорске

Договорная

Ищу работу/подработку

Гомельская, Светлогорск

Договорная

Окажу услуги по набору текста

Гомельская, Светлогорск

Договорная

Электрик ищет работу можно разовую тел

Гомельская, Светлогорск

Работник склада РФ.

4 300 р.

Работник склада РФ.

Гомельская, Светлогорск

Договорная

Ищу работу

Гомельская, Светлогорск

АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ СВЕРЛЕНИЕ РЕЗКА БЕТОНА

Договорная

АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ СВЕРЛЕНИЕ РЕЗКА БЕТОНА

Гомельская, Светлогорск

Договорная

Возьму машину в аренду.

Гомельская, Светлогорск

Ищу работу вальщиком леса(официально)

Договорная

Ищу работу вальщиком леса(официально)

Гомельская, Светлогорск

Штукатур ищет работу

Договорная

Штукатур ищет работу

Гомельская, Светлогорск

Договорная

Уберу снег

Гомельская, Светлогорск

Договорная

Ищу подработку категория В

Гомельская, Светлогорск

Договорная

Ищу работу уборщицы сторожа,вахтера

Гомельская, Светлогорск

Договорная

подработка

Гомельская, Светлогорск

Устроюсь на работу сутки через трое

Договорная

Устроюсь на работу сутки через трое

Гомельская, Светлогорск

500 р.

Расклейщик объявлений/Промоутер в Светлогорске

Гомельская, Светлогорск

Уберу снег

Договорная

Уберу снег

Гомельская, Светлогорск

Договорная

Ищю подработку

Гомельская, Светлогорск

Договорная

Ищу работу плиточника

Гомельская, Светлогорск

Договорная

Ищу работу автослесаря(большегрузы и т.д)

Гомельская, Светлогорск

Подработка

Договорная

Подработка

Гомельская, Светлогорск

1 000 р.

Веб дизайнер

Гомельская, Светлогорск

Договорная

Ищу подроботку

Гомельская, Светлогорск

Ищу подработку в любой сфере .

Договорная

Ищу подработку в любой сфере .

Гомельская, Светлогорск

Договорная

Ищу работу

Гомельская, Светлогорск

Ищю падработку

Договорная

Ищю падработку

Гомельская, Светлогорск

Водители для Яндекс.Такси

2 000 р.

Водители для Яндекс.Такси

Гомельская, Светлогорск

Договорная

Ищу подработку

Гомельская, Светлогорск

Договорная

Печник, каменщик.

Гомельская, Светлогорск

Договорная

Ищем работу

Гомельская, Светлогорск

Договорная

Ищу подработку

Гомельская, Светлогорск

Сиделка

Договорная

Сиделка

Гомельская, Светлогорск

1 000 р.

Кассир-сборщик заказов

Гомельская, Светлогорск

Повар-сушист

1 100 р.

Повар-сушист

Гомельская, Светлогорск

Шпаклёвка стен

Договорная

Шпаклёвка стен

Гомельская, Светлогорск

Договорная

Ищу работу, уборщицы,сторож,упаковщицы

Гомельская, Светлогорск

Договорная

Работа

Гомельская, Светлогорск

Любую частную и не только работу39 лет.

Договорная

Любую частную и не только работу39 лет.

Гомельская, Светлогорск

Договорная

Ищу подработку убрать мусор, любая помощь по хоз.

Гомельская, Светлогорск

Договорная

Ищу работу или Подработку

Гомельская, Светлогорск

Грузчик разнорабочий

Договорная

Грузчик разнорабочий

Гомельская, Светлогорск

Договорная

Ищу интересную работу

Гомельская, Светлогорск

Спил деревьев.

Договорная

Спил деревьев.

Гомельская, Светлогорск

Договорная

Ищу подработку

Гомельская, Светлогорск

Вакансии в других регионах

Бухгалтер (первичная документация)

1 500 р.

Бухгалтер (первичная документация)

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Отделочник (Бригада)

Могилев

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик/упаковщик на склад

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на склад

Могилев

Вакансия в другом регионе

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Мозырь

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Требуется швея.

1 500 р.

Требуется швея.

Минск, Фрунзенский

Вакансия в другом регионе
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Договорная

ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Гомельская, Жлобин

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