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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Прочие инструменты в Светлогорске

Пылесборник Bosch

150 р.

Пылесборник Bosch

Гомельская, Светлогорск

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Ушм(Болгарка) бош, макита Новая

150 р.

Ушм(Болгарка) бош, макита Новая

Гомельская, Светлогорск

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Реечный домкрат

230 р.

Реечный домкрат

Гомельская, Светлогорск

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Анкер распорный грушевый.

35 р.

Анкер распорный грушевый.

Гомельская, Светлогорск

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Шуруп по бетону

25 р.

Шуруп по бетону

Гомельская, Светлогорск

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Гравер

130 р.

Гравер

Гомельская, Светлогорск

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Для гравер

15 р.

Для гравер

Гомельская, Светлогорск

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Пила+стусло

15 р.

Пила+стусло

Гомельская, Светлогорск

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Насос для жидкостей и тд

30 р.

Насос для жидкостей и тд

Гомельская, Светлогорск

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Продам резак

15 р.

Продам резак

Гомельская, Светлогорск

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Ломы

20 р.

Ломы

Гомельская, Светлогорск

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диски

Договорная

диски

Гомельская, Светлогорск

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Ключ комбинированный

9 р.

Ключ комбинированный

Гомельская, Светлогорск

Плоскогубцы диэлектрические

18 р.

Плоскогубцы диэлектрические

Гомельская, Светлогорск

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Комплект для автомоляра

155 р.

Комплект для автомоляра

Гомельская, Светлогорск

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Гайковерт ударный аккумуляторный DECK Omega 21v

120 р.

Гайковерт ударный аккумуляторный DECK Omega 21v

Гомельская, Светлогорск

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Роторазер

90 р.

Роторазер

Гомельская, Светлогорск

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Пила двуручная

20 р.

Пила двуручная

Гомельская, Светлогорск

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Ножницы для резки жести

20 р.

Ножницы для резки жести

Гомельская, Светлогорск

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Пила и молоток.

3 р.

Пила и молоток.

Гомельская, Светлогорск

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Клинья для выравнивания плитки TLS-Profi TLS22016

15 р.

Клинья для выравнивания плитки TLS-Profi TLS22016

Гомельская, Светлогорск

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Стропа,чалки

15 р.

Стропа,чалки

Гомельская, Светлогорск

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патрон ПР-400.120.J11

Договорная

патрон ПР-400.120.J11

Гомельская, Светлогорск

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Вал обрезиненный

300 р.

Вал обрезиненный

Гомельская, Светлогорск

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Лопата 2шт. СССР.

25 р.

Лопата 2шт. СССР.

Гомельская, Светлогорск

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Лом строительный

10 р.

Лом строительный

Гомельская, Светлогорск

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ножовка по металлу

10 р.

ножовка по металлу

Гомельская, Светлогорск

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Индикаторы зарядок литиевых аккумуляторов

6 р.

Индикаторы зарядок литиевых аккумуляторов

Гомельская, Светлогорск

Газовая горелка, кислородный редуктор

20 р.

Газовая горелка, кислородный редуктор

Гомельская, Светлогорск

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Металлические скобы

3 р.

Металлические скобы

Гомельская, Светлогорск

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Труборез для пластиковых труб

30 р.

Труборез для пластиковых труб

Гомельская, Светлогорск

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Размотчик трубы теплого пола

50 р.

Размотчик трубы теплого пола

Гомельская, Светлогорск

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Понижающий модуль

3 р.

Понижающий модуль

Гомельская, Светлогорск

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Товары с доставкой от магазинов

Бороздодел Фиолент Б2-30

Онлайн-заказ

372.50 р.

Бороздодел Фиолент Б2-30

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛК 21-504 тип 21 500x400

Онлайн-заказ

105.15 р.

Радиатор Лидея ЛК 21-504 тип 21 500x400

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор отверточный Hama 00053052

Онлайн-заказ

46.16 р.

Набор отверточный Hama 00053052

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Rommer Plus Bm 200 (6 секций)

Онлайн-заказ

157.51 р.

Радиатор Rommer Plus Bm 200 (6 секций)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500

Онлайн-заказ

129.65 р.

Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)

Онлайн-заказ

58.59 р.

Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бур Milwaukee 4932344296

Онлайн-заказ

24.56 р.

Бур Milwaukee 4932344296

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400

Онлайн-заказ

65.42 р.

Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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