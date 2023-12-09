Товары от Куфар Маркета
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Прочие инструменты в Светлогорске
150 р.
Пылесборник Bosch
Гомельская, Светлогорск
150 р.
Ушм(Болгарка) бош, макита Новая
Гомельская, Светлогорск
230 р.
Реечный домкрат
Гомельская, Светлогорск
35 р.
Анкер распорный грушевый.
Гомельская, Светлогорск
25 р.
Шуруп по бетону
Гомельская, Светлогорск
130 р.
Гравер
Гомельская, Светлогорск
15 р.
Для гравер
Гомельская, Светлогорск
15 р.
Пила+стусло
Гомельская, Светлогорск
30 р.
Насос для жидкостей и тд
Гомельская, Светлогорск
15 р.
Продам резак
Гомельская, Светлогорск
20 р.
Ломы
Гомельская, Светлогорск
Договорная
диски
Гомельская, Светлогорск
9 р.
Ключ комбинированный
Гомельская, Светлогорск
18 р.
Плоскогубцы диэлектрические
Гомельская, Светлогорск
155 р.
Комплект для автомоляра
Гомельская, Светлогорск
120 р.
Гайковерт ударный аккумуляторный DECK Omega 21v
Гомельская, Светлогорск
90 р.
Роторазер
Гомельская, Светлогорск
20 р.
Пила двуручная
Гомельская, Светлогорск
20 р.
Ножницы для резки жести
Гомельская, Светлогорск
3 р.
Пила и молоток.
Гомельская, Светлогорск
15 р.
Клинья для выравнивания плитки TLS-Profi TLS22016
Гомельская, Светлогорск
15 р.
Стропа,чалки
Гомельская, Светлогорск
Договорная
патрон ПР-400.120.J11
Гомельская, Светлогорск
300 р.
Вал обрезиненный
Гомельская, Светлогорск
25 р.
Лопата 2шт. СССР.
Гомельская, Светлогорск
10 р.
Лом строительный
Гомельская, Светлогорск
10 р.
ножовка по металлу
Гомельская, Светлогорск
6 р.
Индикаторы зарядок литиевых аккумуляторов
Гомельская, Светлогорск
20 р.
Газовая горелка, кислородный редуктор
Гомельская, Светлогорск
3 р.
Металлические скобы
Гомельская, Светлогорск
30 р.
Труборез для пластиковых труб
Гомельская, Светлогорск
50 р.
Размотчик трубы теплого пола
Гомельская, Светлогорск
3 р.
Понижающий модуль
Гомельская, Светлогорск
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
372.50 р.
Бороздодел Фиолент Б2-30
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
105.15 р.
Радиатор Лидея ЛК 21-504 тип 21 500x400
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
46.16 р.
Набор отверточный Hama 00053052
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
157.51 р.
Радиатор Rommer Plus Bm 200 (6 секций)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
129.65 р.
Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
58.59 р.
Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
24.56 р.
Бур Milwaukee 4932344296
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
65.42 р.
Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400
Минск, Центральный