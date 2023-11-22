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Прочая климатическая техника
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Товары от Куфар Маркета

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Бытовая техникаКлиматическая техника

Прочая климатическая техника в Светлогорске

Метеостанция

15 р.

Метеостанция

Гомельская, Светлогорск

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Теплосушилка для рук ''Рушничок'' новая+обогревате

50 р.

Теплосушилка для рук ''Рушничок'' новая+обогревате

Гомельская, Светлогорск

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Дизельный отопитель

250 р.

Дизельный отопитель

Гомельская, Светлогорск

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no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Биокамин ЛОФТ

1 110.70 р.

Биокамин ЛОФТ

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Осушитель воздуха Royal Clima Carisma Villa RD-CR30-E

Онлайн-заказ

1 030 р.

Осушитель воздуха Royal Clima Carisma Villa RD-CR30-E

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мойка воздуха StarWind SAW5521

Онлайн-заказ

326.73 р.

Мойка воздуха StarWind SAW5521

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мойка воздуха StarWind SAW5522

Онлайн-заказ

333.04 р.

Мойка воздуха StarWind SAW5522

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Климатический комплекс Honeywell CS10XE

Онлайн-заказ

1 195.61 р.

Климатический комплекс Honeywell CS10XE

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Климатический комплекс Honeywell CL30XC

Онлайн-заказ

1 779.02 р.

Климатический комплекс Honeywell CL30XC

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite AC-M17-SC (китайская версия)

Онлайн-заказ

447.10 р.

Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite AC-M17-SC (китайская версия)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мойка воздуха Philips HU5930/10

695 р.

Мойка воздуха Philips HU5930/10

Минск, Советский

Терморегулятор ST 290 v2

200 р.

Терморегулятор ST 290 v2

Минск, Заводской

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Антенна+3головки

90 р.

Антенна+3головки

Брест

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Продам котел Альфа Калор есть дефект

275 р.

Продам котел Альфа Калор есть дефект

Минская, Дзержинск

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Гигрометры ВИТ-2

50 р.

Гигрометры ВИТ-2

Минская, Борисов

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Тепловая пушка

600 р.

Тепловая пушка

Минск, Фрунзенский

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Одеяло с электрическим подогревом Klarstein Dr. Watson XXL 120W 200x180cm Square VTDMBP/30 10035501

155 р.

Одеяло с электрическим подогревом Klarstein Dr. Watson XXL 120W 200x180cm Square VTDMBP/30 10035501

Брест

Термостат

100 р.

Термостат

Могилевская, Быхов

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Термостат

150 р.

Термостат

Могилевская, Быхов

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Запчасти bitzer расходники автоматика

Договорная

Запчасти bitzer расходники автоматика

Минск, Первомайский

Мойка воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH01 НА ГАРАНТИИ

1 650 р.

Мойка воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH01 НА ГАРАНТИИ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Радиочасы с прогнозом погоды, метеостанция PHILIPS

30 р.

Радиочасы с прогнозом погоды, метеостанция PHILIPS

Минск, Советский

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контроллер температуры

Договорная

контроллер температуры

Брестская, Барановичи

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Метеостанция Ritmix CAT-040 (белый)

Онлайн-заказ

22.07 р.

Метеостанция Ritmix CAT-040 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Rexant 70-0505

Онлайн-заказ

23.43 р.

Метеостанция Rexant 70-0505

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-044 (белый)

Онлайн-заказ

22.96 р.

Метеостанция Ritmix CAT-044 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-040 (черный)

Онлайн-заказ

22.07 р.

Метеостанция Ritmix CAT-040 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-044 (черный)

Онлайн-заказ

24.23 р.

Метеостанция Ritmix CAT-044 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-052

Онлайн-заказ

20.79 р.

Метеостанция Ritmix CAT-052

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Rexant 70-0515

Онлайн-заказ

38.33 р.

Метеостанция Rexant 70-0515

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Масло компрессорное LR POE 55 (5L)

100 р.

Масло компрессорное LR POE 55 (5L)

Минск, Октябрьский

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Продам

35 р.

Продам

Витебская, Новополоцк

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Электрический конвектор Баллу (Ballu)

80 р.

Электрический конвектор Баллу (Ballu)

Минск, Первомайский

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Осушитель воздуха Neoclima ND-10AH

149 р.

Осушитель воздуха Neoclima ND-10AH

Минск, Первомайский

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Термометр Hama H-186357 (серебристый/черный)

Онлайн-заказ

13.29 р.

Термометр Hama H-186357 (серебристый/черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-041 (белый)

Онлайн-заказ

20.19 р.

Метеостанция Ritmix CAT-041 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-041 (черный)

Онлайн-заказ

20.19 р.

Метеостанция Ritmix CAT-041 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-230

Онлайн-заказ

26.57 р.

Метеостанция Ritmix CAT-230

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Xiaomi Mi Smart Air Purifier 4 AC-M16-SC (китайская версия)

Онлайн-заказ

712.95 р.

Очиститель воздуха Xiaomi Mi Smart Air Purifier 4 AC-M16-SC (китайская версия)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термометр-гигрометр YM - FY12

10 р.

Термометр-гигрометр YM - FY12

Гродно

Осушитель воздуха Neoclima FDW03H

Онлайн-заказ

5 979.25 р.

Осушитель воздуха Neoclima FDW03H

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Климатический комплекс Sharp KC-G51RW

Онлайн-заказ

2 013.75 р.

Климатический комплекс Sharp KC-G51RW

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-330 BLACK

Онлайн-заказ

44.66 р.

Метеостанция Ritmix CAT-330 BLACK

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Rexant 70-0511

Онлайн-заказ

38.85 р.

Метеостанция Rexant 70-0511

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термогигрометр Halsa HLS-E-101

Онлайн-заказ

35.60 р.

Термогигрометр Halsa HLS-E-101

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Kitfort KT-2817

Онлайн-заказ

738.64 р.

Очиститель воздуха Kitfort KT-2817

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Kitfort KT-2816

Онлайн-заказ

279.31 р.

Очиститель воздуха Kitfort KT-2816

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Kitfort KT-2826

Онлайн-заказ

250.27 р.

Очиститель воздуха Kitfort KT-2826

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Kitfort KT-2822

Онлайн-заказ

222.60 р.

Очиститель воздуха Kitfort KT-2822

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Kitfort KT-2825

Онлайн-заказ

343.58 р.

Очиститель воздуха Kitfort KT-2825

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Климатический комплекс Philips AMF220/15

Онлайн-заказ

1 229.82 р.

Климатический комплекс Philips AMF220/15

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрический котел с расширительным баком и насосом ElectroVel от 6кВт

870 р.

Электрический котел с расширительным баком и насосом ElectroVel от 6кВт

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Осушитель воздуха Neoclima FDW02H

Онлайн-заказ

4 412.60 р.

Осушитель воздуха Neoclima FDW02H

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Electrolux EAP-2075D Yin&Yang

Онлайн-заказ

740 р.

Очиститель воздуха Electrolux EAP-2075D Yin&Yang

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Тепловая завеса Ballu BHC-L09S05-ST

Онлайн-заказ

425.60 р.

Тепловая завеса Ballu BHC-L09S05-ST

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Хладагент 410

200 р.

Хладагент 410

Могилевская, Кричев

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Термометр, гигрометр, часы, датчик влажности и тем

15 р.

Термометр, гигрометр, часы, датчик влажности и тем

Брест

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Термогигрометр Crown CT44096

Онлайн-заказ

76 р.

Термогигрометр Crown CT44096

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Климатические системы умного дома

20 р.

Климатические системы умного дома

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Климатические системы умного дома

Договорная

Климатические системы умного дома

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Биокамин ЛОФТ

1 110.70 р.

Биокамин ЛОФТ

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Осушитель воздуха Royal Clima Carisma Villa RD-CR30-E

Онлайн-заказ

1 030 р.

Осушитель воздуха Royal Clima Carisma Villa RD-CR30-E

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мойка воздуха StarWind SAW5521

Онлайн-заказ

326.73 р.

Мойка воздуха StarWind SAW5521

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мойка воздуха StarWind SAW5522

Онлайн-заказ

333.04 р.

Мойка воздуха StarWind SAW5522

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Климатический комплекс Honeywell CS10XE

Онлайн-заказ

1 195.61 р.

Климатический комплекс Honeywell CS10XE

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Климатический комплекс Honeywell CL30XC

Онлайн-заказ

1 779.02 р.

Климатический комплекс Honeywell CL30XC

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite AC-M17-SC (китайская версия)

Онлайн-заказ

447.10 р.

Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite AC-M17-SC (китайская версия)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мойка воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH01 НА ГАРАНТИИ

1 650 р.

Мойка воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH01 НА ГАРАНТИИ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
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