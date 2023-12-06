Товары от Куфар Маркета
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Прочее в Светлогорске
45 р.
Yatour
Гомельская, Светлогорск
150 р.
Громкоговоритель.
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Радиола
Гомельская, Светлогорск
120 р.
Акустика 5.1
Гомельская, Светлогорск
10 р.
Блютуз модуль стерео без помех
Гомельская, Светлогорск
150 р.
Мегафон
Гомельская, Светлогорск
Бесплатно
Аккумулятор
Гомельская, Светлогорск
250 р.
Колонки
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Радио
Гомельская, Светлогорск
100 р.
Транзисторные Модули JGBT 0232A
Гомельская, Светлогорск
2.70 р.
Модуль зарядки для литиевых аккумуляторов TP4056
Гомельская, Светлогорск
8 р.
BMS плата зарядки
Гомельская, Светлогорск
130 р.
Проигрыватель
Гомельская, Светлогорск
650 р.
Саундбар Samsung HW-B550
Витебск
Договорная
Умная колонка Алиса
Минская, Слуцк
20 р.
Радио-часы, будильник
Минск, Центральный
20 р.
Весы ювелирные
Брестская, Барановичи
600 р.
Проигрыватель Technics
Минск, Заводской
40 р.
Портативная CD-стереосистема Panasonic RX-29
Минск, Первомайский
65 р.
Умная световая звуковая колонка Smart Light BT 2301
Минск, Московский
185.22 р.
Портативная колонка Ritmix SP-870B (черный)
Минск, Центральный
100 р.
Цифровой диктофон
Минск, Октябрьский
150 р.
Магнитола JVC
Минск, Заводской
15 р.
Аудиотехника
Могилевская, Бобруйск
135 р.
iRig Keys 37
Минск, Первомайский
110 р.
Wi-Fi-пульт для iTunes для Аудио Меломанов
Минск, Ленинский
180 р.
ПУЛЬТ ПРЯМЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ
Брестская, Другие города
180 р.
СТРОБОСКОП световой прибор
Брестская, Другие города
490 р.
Яндекс Станция Миди (новая) покупали в 5 элементе
Минск, Октябрьский
420 р.
Микшерный пульт Behringer Xenyx 802
Минск, Фрунзенский
420 р.
Аудиоинтерфейс Behringer U-Phoria UMC204HD
Минск, Фрунзенский
1 900 р.
Микшерный пульт Allen Heath pa 12
Брестская, Барановичи
140 р.
проигрыватель винила WEGA,C.E.C 8003,ВЕГА 109
Минск, Заводской
900 р.
Pioneer DDJ-400
Минск, Первомайский
1 398 р.
Супер Мик Shure ksm 8 ориг
Минск, Центральный
1 200 р.
Рекордер ZOOM H8
Минск, Ленинский
200 р.
Колонка в т4
Витебская, Новополоцк
270 р.
Виниловый проигрыватель Lenco led-40 +3 пластинки
Минск, Центральный
Договорная
Микшер
Могилевская, Глуск
4 100 р.
Мytek Вrооklyn
Гомельская, Речица
45 р.
Фонари для светомузыки
Витебская, Другие города
Договорная
Запчасти от магнитолы пежо 406
Гомельская, Жлобин
1 500 р.
Акустическая система (активная)
Минск, Заводской
550 р.
саундбар SAMSUNG HW-A550
Минская, Минский район
350 р.
Ресивер,усилитель,дека,тюнер,сиди
Минск, Центральный
720 р.
проигрыватель винила pioneer PL30
Минск, Фрунзенский
400 р.
Пульт микшерный
Могилевская, Хотимск
480 р.
Сабвуфер активный CANTON
Витебская, Орша
170 р.
Гитарная педаль BOSS OverDrive/Distortion OS-2
Минск, Ленинский
900 р.
Электро товары
Минск, Первомайский
Договорная
Магнитофон Sony б/у 1968 года
Брест
Договорная
Музыкальные комплексы, бабиный магнитофон РОСТОВ
Брестская, Пинск
2 000 р.
ЦАП DAC10 dual ES9038PRO
Минск, Центральный
49 р.
Диктофон panasonic панасоник, отличный
Минск, Первомайский
Договорная
Мини акустика
Брестская, Барановичи
50 р.
Динамик
Витебская, Полоцк
400 р.
Аудиоинтерфейс Akai Professional EIE Pro
Минская, Солигорск
845 р.
Проигрыватель винила TELEFUNKEN S 900
Минск, Советский
450 р.
Яндекс Станция Миди
Могилев
260 р.
Колонка и Караоке-система Peterhot А100
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
65 р.
Умная световая звуковая колонка Smart Light BT 2301
Минск, Московский
185.22 р.
Портативная колонка Ritmix SP-870B (черный)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
13.34 р.
Пульт ДУ Rexant 38-0014
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
10.26 р.
Пульт Rexant RX-188
Минск, Центральный
25 р.
Радиочасы Miru CR-1009
Минская, Минский район
251 р.
Виниловый проигрыватель DENON DP-29FE2
Минск, Первомайский
Онлайн-заказ
369.90 р.
Диктофон Saramonic SR-Q2M
Минск, Центральный
780 р.
Саундбар Polk Audio Signa S2 уценка с витрины
Минск, Партизанский