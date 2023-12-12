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Ремонт и стройка

Отделочные материалы в Светлогорске

Линолеум б/у

50 р.

Линолеум б/у

Гомельская, Светлогорск

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Плитка керамическая настенная 300х600

40 р.

Плитка керамическая настенная 300х600

Гомельская, Светлогорск

Отделочные

50 р.

Отделочные

Гомельская, Светлогорск

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Краска акриловая 25 кг

50 р.

Краска акриловая 25 кг

Гомельская, Светлогорск

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линолеум ш1.5м.,д.5.5м.

100 р.

линолеум ш1.5м.,д.5.5м.

Гомельская, Светлогорск

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Саморез кровельный,200шт

25 р.

Саморез кровельный,200шт

Гомельская, Светлогорск

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Двери даром

Бесплатно

Двери даром

Гомельская, Светлогорск

Элетроды.новые.пачка невскрыта.

20 р.

Элетроды.новые.пачка невскрыта.

Гомельская, Светлогорск

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Брендовая краска ral 4006 для пвз Вайлдберриз

80 р.

Брендовая краска ral 4006 для пвз Вайлдберриз

Гомельская, Светлогорск

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Плитка для пола

650 р.

Плитка для пола

Гомельская, Светлогорск

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Плитка облицовочная

16 р.

Плитка облицовочная

Гомельская, Светлогорск

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Паркет Дуб

60 р.

Паркет Дуб

Гомельская, Светлогорск

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Плитка керамическая бордюр 400×16мм

10 р.

Плитка керамическая бордюр 400×16мм

Гомельская, Светлогорск

Механизированная штукатурка Knauf МП-75

13 р.

Механизированная штукатурка Knauf МП-75

Гомельская, Светлогорск

бордюры для керамической плитки(цена за все)

8 р.

бордюры для керамической плитки(цена за все)

Гомельская, Светлогорск

Ламинат

1 100 р.

Ламинат

Гомельская, Светлогорск

Бесплатно

Нуждаюсь в отделочнике по декоративной штукатурке

Гомельская, Светлогорск

Плинтус потолочный 6 руб за всё.

6 р.

Плинтус потолочный 6 руб за всё.

Гомельская, Светлогорск

Грунтующая краска Ceresit

40 р.

Грунтующая краска Ceresit

Гомельская, Светлогорск

Плитка.

25 р.

Плитка.

Гомельская, Светлогорск

Искуственный бетонный камень

Договорная

Искуственный бетонный камень

Гомельская, Светлогорск

Ламинат, подложка под ламинат, остатки ламината

200 р.

Ламинат, подложка под ламинат, остатки ламината

Гомельская, Светлогорск

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3д панели гипсовые

40 р.

3д панели гипсовые

Гомельская, Светлогорск

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Kanon-7 плитка

50 р.

Kanon-7 плитка

Гомельская, Светлогорск

Продам остатки плитки керамической

85 р.

Продам остатки плитки керамической

Гомельская, Светлогорск

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Обои(1катушка)

Договорная

Обои(1катушка)

Гомельская, Светлогорск

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Эмаль краска белая

20 р.

Эмаль краска белая

Гомельская, Светлогорск

Снежка 3 литра

25 р.

Снежка 3 литра

Гомельская, Светлогорск

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Виниловые обои под окраску.

40 р.

Виниловые обои под окраску.

Гомельская, Светлогорск

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Снежка 3 литра

25 р.

Снежка 3 литра

Гомельская, Светлогорск

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Товары с доставкой от магазинов

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

8.50 р.

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

6.50 р.

Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Договорная

Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

10.80 р.

Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

21 р.

KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Договорная

Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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