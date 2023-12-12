Товары от Куфар Маркета
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Отделочные материалы в Светлогорске
50 р.
Линолеум б/у
Гомельская, Светлогорск
40 р.
Плитка керамическая настенная 300х600
Гомельская, Светлогорск
50 р.
Отделочные
Гомельская, Светлогорск
50 р.
Краска акриловая 25 кг
Гомельская, Светлогорск
100 р.
линолеум ш1.5м.,д.5.5м.
Гомельская, Светлогорск
25 р.
Саморез кровельный,200шт
Гомельская, Светлогорск
Бесплатно
Двери даром
Гомельская, Светлогорск
20 р.
Элетроды.новые.пачка невскрыта.
Гомельская, Светлогорск
80 р.
Брендовая краска ral 4006 для пвз Вайлдберриз
Гомельская, Светлогорск
650 р.
Плитка для пола
Гомельская, Светлогорск
16 р.
Плитка облицовочная
Гомельская, Светлогорск
60 р.
Паркет Дуб
Гомельская, Светлогорск
10 р.
Плитка керамическая бордюр 400×16мм
Гомельская, Светлогорск
13 р.
Механизированная штукатурка Knauf МП-75
Гомельская, Светлогорск
8 р.
бордюры для керамической плитки(цена за все)
Гомельская, Светлогорск
1 100 р.
Ламинат
Гомельская, Светлогорск
Бесплатно
Нуждаюсь в отделочнике по декоративной штукатурке
Гомельская, Светлогорск
6 р.
Плинтус потолочный 6 руб за всё.
Гомельская, Светлогорск
40 р.
Грунтующая краска Ceresit
Гомельская, Светлогорск
25 р.
Плитка.
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Искуственный бетонный камень
Гомельская, Светлогорск
200 р.
Ламинат, подложка под ламинат, остатки ламината
Гомельская, Светлогорск
40 р.
3д панели гипсовые
Гомельская, Светлогорск
50 р.
Kanon-7 плитка
Гомельская, Светлогорск
85 р.
Продам остатки плитки керамической
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Обои(1катушка)
Гомельская, Светлогорск
20 р.
Эмаль краска белая
Гомельская, Светлогорск
25 р.
Снежка 3 литра
Гомельская, Светлогорск
40 р.
Виниловые обои под окраску.
Гомельская, Светлогорск
25 р.
Снежка 3 литра
Гомельская, Светлогорск
Товары с доставкой от магазинов
8.50 р.
Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18
Минск, Октябрьский
6.50 р.
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка
Минск, Октябрьский
Договорная
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68
Минск, Октябрьский
10.80 р.
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш
Минск, Октябрьский
21 р.
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг
Минск, Октябрьский
Договорная
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная
Минск, Октябрьский
23.90 р.
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм
Минск, Первомайский
14.20 р.
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593
Минск, Первомайский