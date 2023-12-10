Товары от Куфар Маркета
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Объективы для фотоаппаратов в Светлогорске
860 р.
Canon EF 85mm 1.8 f
Гомельская, Светлогорск
830 р.
Canon EF 85mm f/1.8 USM Made in Japan
Гомельская, Светлогорск
415 р.
Объектив Canon ef 75-300mm f/4-5.6 III
Гомельская, Светлогорск
4 950 р.
Sony FE 24-70 mm F2.8 GM
Минск, Первомайский
1 900 р.
SONY FE 40MM F2.5 G
Минск, Первомайский
900 р.
Продам Объектив Laowa 10-18 мм (L Mount)
Гродненская, Лида
450 р.
Объектив Canon ef 75-300mm f/4-5.6 III
Витебск
1 500 р.
Объектив Canon 16-35 mm, 2,8 F
Гомельская, Рогачев
700 р.
Nikon Nikkor AF-S 50mm f1.4G
Минск, Первомайский
980 р.
Nikon AF-S 85mm f/1.8G
Минск, Первомайский
670 р.
Объектив Canon EF 50 mm f/1.4
Минск, Фрунзенский
1 850 р.
Sigma 50mm F1.4 DG HSM Art для Nikon
Брест
1 450 р.
Новый объектив Canon 70-300 не пользовались
Минск, Советский
350 р.
Объектив Canon EF 50mm f/1.8 STM
Минск, Центральный
350 р.
Объектив на телескоп Auriga
Гомельская, Мозырь
500 р.
объектив Canon 50mm f/1.8 STM
Минск, Московский
1 400 р.
Обьектив Sigma Art 35 1.4 DG Nikon
Минск, Советский
2 300 р.
Обьектив Tamron SP 24-70 2.8 Di VC Usd G2 Nikon
Минск, Советский
370 р.
Объектив Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM
Брест
120 р.
БРОНЬ Гелиос 81Н, объектив на Nikon
Гомель
1 950 р.
Fujinon 33 mm 1.4 LM WR объектив
Брест
50 р.
Гелиос 44-2
Гродно
80 р.
Объектив canon 18-55mm 1:3.5-5.6 ii
Могилев
239 р.
Объектив Soligor 19-35mm f/3.5-4.5 Nikkor
Минск, Центральный
319 р.
Объектив длиннофокусный Takumar 300mm f/4 M42
Минск, Центральный
47 р.
Объектив Гелиос 44-2.
Витебск
600 р.
AF-S NIKKOR 17-55mm 1:2.8G ED 600руб (старик)
Минская, Молодечно
1 800 р.
Sigma 1:2.8DG Macro HSM-EX -NIKON
Минская, Молодечно
2 600 р.
Canon EF 70-200 f 2.8 L IS USM
Минск, Центральный
1 500 р.
Sigma 18-35 f1.8 Art Nikon
Гомель
399 р.
Объектив Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G f1.8
Минск, Московский
1 350 р.
Объектив Canon EF 70-200mm f/4L USM
Минск, Московский
450 р.
Объектив Sigma DC 17-70 1:2.8-4.5 Canon
Брестская, Береза
399 р.
Объектив Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G f1.8
Минск, Московский
990 р.
Объектив Sigma 85mm f/1.4 DG HSM Sigma SA
Минск, Центральный
20 р.
Объектив.
Могилев
444 р.
AF Nikkor 180mm f/2.8 IF-ED
Гродно
1 980 р.
Объектив Canon EF 135mm f/2.0L USM
Минск, Партизанский
650 р.
Объектив SONY FE 50mm F1.8
Минск, Ленинский
1 950 р.
Объектив Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM
Минск, Центральный
500 р.
Sigma 18-250mm f3,5-6,3 DC Macro OS для Canon
Минск, Первомайский
Договорная
Tokina opera 50mm f1.4 для Nikon
Витебская, Полоцк
2 500 р.
Срочно Объектив Tamron 24-70mm F/2.8 G2 для Nikon
Минск, Советский
Договорная
Nikon Nikkor 24mm f1.8
Витебская, Полоцк
500 р.
Объектив SIGMA 10-20MM F4-5.6 EX DC HSM
Минск, Фрунзенский
550 р.
Canon 50mm f1.4
Гомельская, Калинковичи
400 р.
Sigma 30 f1.4 nikon f
Витебск
1 900 р.
Объектив Canon EF 135mm f/2.0L USM
Минск, Партизанский
1 400 р.
Nikon z 5 f1.8
Гродненская, Сморгонь
745 р.
Объектив Samyang AF 12mm f2.0 для Sony E
Минск, Советский
50 р.
Объектив Гелиос 44-2 в корпусе 44-3 + бленда
Гродно
450 р.
Объектив Canon Ef 40mm f2.8
Гродно
3 500 р.
Canon 70 200 2.8 is ii usm
Минск, Московский
25 р.
Объектив МСО УССР УТОГ УПП-1 ХАРЬКОВ F-7 СМ
Гомель
200 р.
Объектив Юпитер-3 1,5/50
Гомель
Договорная
Телеконвертер 2x Kenko под байонет Minolta mc/md
Гомель
1 000 р.
Nikkor 85 1.8 g
Гродненская, Свислочь
2 000 р.
Panasonic LEICA DG 12-60mm F2.8-4.0
Минск, Ленинский
1 600 р.
Объектив Nikkor 24-120 mm
Минская, Солигорск
650 р.
Sigma 17-50mm F2.8 HSM для Nikon
Минск, Заводской
Товары с доставкой от магазинов
450 р.
ОБЪЕКТИВ FUJIFILM FUJINON XC15-45MM F3.5-5.6 OIS PZ BLACK
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 009.90 р.
Объектив Tamron 20mm F/2.8 Di III OSD M1:2 Sony FE (F050SF)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
2 599.90 р.
Объектив Tamron 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD Canon (B028E)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
429.90 р.
Объектив Yongnuo YN 35mm f/2 Canon EF
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
599 р.
Объектив Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Black
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 091 р.
Объектив Panasonic LUMIX G Vario 35-100mm F4-5.6 (H-FS35100E-K)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
608 р.
Объектив Panasonic LUMIX G 25mm F1.7 (H-H025E-K)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 111 р.
Объектив Sony E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS (SELP1650)
Минск, Центральный