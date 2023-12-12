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Компьютерная техника

Ноутбуки в Светлогорске

Ноутбук

180 р.

Ноутбук

Гомельская, Светлогорск

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Ноутбук Lenovo ideapad 330

1 350 р.

Ноутбук Lenovo ideapad 330

Гомельская, Светлогорск

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ASUS tyf gaming

1 600 р.

ASUS tyf gaming

Гомельская, Светлогорск

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Ноутбук Toshiba

100 р.

Ноутбук Toshiba

Гомельская, Светлогорск

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Msi Katana gf-76

1 800 р.

Msi Katana gf-76

Гомельская, Светлогорск

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НОУТБУК ДЛЯ РАБОТЫ, УЧЁБЫ, ОФИСА, ИГР

290 р.

НОУТБУК ДЛЯ РАБОТЫ, УЧЁБЫ, ОФИСА, ИГР

Гомельская, Светлогорск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ноутбук Apple Macbook Air 13'' M2 2022 MLXY3

3 800 р.

Ноутбук Apple Macbook Air 13'' M2 2022 MLXY3

Гомельская, Светлогорск

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MacBook 14 pro(2023) 512gb

7 500 р.

MacBook 14 pro(2023) 512gb

Гомельская, Светлогорск

Ноутбук

175 р.

Ноутбук

Гомельская, Светлогорск

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ASUS X53S

450 р.

ASUS X53S

Гомельская, Светлогорск

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Lenovo y700-15

1 700 р.

Lenovo y700-15

Гомельская, Светлогорск

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Ноутбук Asus X555LJ

540 р.

Ноутбук Asus X555LJ

Гомельская, Светлогорск

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Ноутбук

1 450 р.

Ноутбук

Гомельская, Светлогорск

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Ноутбук

450 р.

Ноутбук

Гомельская, Светлогорск

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Ноутбук Digma EVE 15 C407

Договорная

Ноутбук Digma EVE 15 C407

Гомельская, Светлогорск

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Мощный игровой ноутбук Acer nitro 5

Договорная

Мощный игровой ноутбук Acer nitro 5

Гомельская, Светлогорск

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Продам ноутбук Asus TUF Gaming FX505D

1 200 р.

Продам ноутбук Asus TUF Gaming FX505D

Гомельская, Светлогорск

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Ноутбук HP ProBook 4535s

Договорная

Ноутбук HP ProBook 4535s

Гомельская, Светлогорск

Ноутбук ACER

200 р.

Ноутбук ACER

Гомельская, Светлогорск

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Lenovo

Договорная

Lenovo

Гомельская, Светлогорск

Asus tuf gaming

2 100 р.

Asus tuf gaming

Гомельская, Светлогорск

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ASUS ROG Zephyrus S GX502GV-AZ035T

2 700 р.

ASUS ROG Zephyrus S GX502GV-AZ035T

Гомельская, Светлогорск

Ноутбук Асус x550v с SDD накопителем на 480гб SSD

900 р.

Ноутбук Асус x550v с SDD накопителем на 480гб SSD

Гомельская, Светлогорск

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Саб

180 р.

Саб

Гомельская, Светлогорск

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Ноутбук HP Desktop-2ALSI85

564.47 р.

Ноутбук HP Desktop-2ALSI85

Гомельская, Светлогорск

HP STREAM NOTEBOOKS PC 11

400 р.

HP STREAM NOTEBOOKS PC 11

Гомельская, Светлогорск

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Товары с доставкой от магазинов

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

1 740 р.

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

1 079 р.

Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

999 р.

Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

2 100 р.

Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

2 400 р.

Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA
700 р.
590 р.-16%

Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05
1 450 р.
1 290 р.-11%

Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук TERRA Mobile 1513S
500 р.
450 р.-10%

Ноутбук TERRA Mobile 1513S

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

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