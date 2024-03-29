Бытовые услуги, ремонт в Столине
Договорная
Уборка помещений
Витебск
45 р.
Откачка канализаций
Минская, Борисов
Договорная
Откачка канализации
Гомель
Договорная
Клининг Вашего дома. Уборка кухни и санузла. Химчистка мебели
Минск, Первомайский
45 р.
ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ. Цистерна 10 м.куб.
Брест
Договорная
Клининг. Химчистка. Мойка окон
Минск, Фрунзенский
500 р.
Установка кондиционера любой сложности (в течение 5 дней)
Минск, Октябрьский
Договорная
Клининг. Уборка. Мойка окон. Химчистка
Минск, Октябрьский
Договорная
Клининг. Мойка окон. Уборка квартиры. Химчистка
Минск, Первомайский
30 р.
Выгодная установка духовых шкафов
Минск, Фрунзенский
Договорная
Откачка канализации
Минск, Заводской
Договорная
мастер на час,домашний мастер,сборка мебели,и мног
Брест
Договорная
Откачка канализации. Илосос. Гидродинамика
Минск, Фрунзенский
3 р.
Уборка мусора
Брестская, Кобрин
70 р.
Экскаватор погрузчик.
Витебск
Договорная
Окажу Помощь в огороде и по дому
Витебская, Бешенковичи
Договорная
Профессиональный клининг, уборка, химчистка, дезин
Гомель
Договорная
Сборка мебели
Могилев
Договорная
Сборка мебели
Брест
Договорная
Чистка и Покраска кровли любой сложности
Брестская, Барановичи
80 р.
Трубочист. Услуги трубочиста. Чистка дымохода
Минская, Минский район
Договорная
Химчистка и аквачистка мягкой мебели
Витебская, Новополоцк
Договорная
Установка, ремонт и обслуживание кондиционеров
Брест
Договорная
Химчистка мягкой мебели (диванов, матрасов)
Витебская, Полоцк
100 р.
Монтаж и сборка мебели
Минск, Советский
Договорная
Уборка квартир, мойка окон, клининг, все виды уборочных работ. Низкие цены.
Минск, Первомайский
Договорная
Сборка разборка мебели.
Витебск
5 р.
Химчистка мягкой мебели, ковров и ковровых покрыти
Брестская, Барановичи
45 р.
Aренда(прокат) моющий пылесос+пароочиститель
Брестская, Пинск
50 р.
Химчистка мебели
Минск, Партизанский
Договорная
Сборка мебели
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Уборка квартир, домов, химчистка
Минск, Заводской
150 р.
Организатор пространства
Брест
18 р.
Уменьшение и увеличение размера кольца
Минск, Первомайский
Бесплатно
Подберём, доставим Котёл отопительный
Брестская, Барановичи
Договорная
Проф. Химчистка ковров и мягкой мебели, мойка окон
Минск, Ленинский
Договорная
Клининг. После ремонта. Генеральная уборка. Мытье окон
Минск, Центральный
Договорная
КАЧЕСТВЕННАЯ УБОРКА / КЛИНИНГ
Минск, Октябрьский
Договорная
Откачка канализаций, септиков
Гомель
Договорная
Монтаж (установка) кондиционеров
Гомельская, Другие города
50 р.
Химчистка мебели.
Минск, Московский
Договорная
Клининг, уборка. после ремонта, мойка окон. Дома, квартиры, коттеджи. Стоимость не меняется.
Минск, Первомайский
40 р.
Химчистка дивана
Минск, Фрунзенский
10 р.
Ручная заточка Ножей,Ножниц, Секаторов, и т.д
Гомель
9 р.
Стирка ковров на дому и в цеху
Минская, Молодечно
9 р.
Стирка ковров в цеху и на дому
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сборка мебели
Минск, Советский
Договорная
Муж на час
Гомель
Договорная
Химчистка мебели (стульев, диванов, матрасов)
Витебская, Новополоцк
Договорная
Химчистка ковров, подушек ,мягкой мебели Молодечно
Минская, Молодечно
Договорная
Клининг. Генеральная уборка. Химчистка
Минск, Центральный
50 р.
Дезинфекция и дезинсекция от вредителей
Могилев
Договорная
Химчистка дивана
Минск, Фрунзенский
Договорная
Уборка помещений(Клининг)
Витебск
Договорная
СБОРКА МЕБЕЛИ в ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ,ОПЫТНЫЙ
Минск, Фрунзенский
Договорная
Химчистка мягкой мебели, матрасов, стирка ковров
Минск, Фрунзенский
Договорная
Клининг. УБОРКА квартир, домов. МЫТЬЕ ОКОН
Минск, Первомайский
Договорная
Стирка ковров в Бресте
Брест
Договорная
Сборка/ разборка мебели. Навеска бытовых изделий.
Минск, Фрунзенский
Услуги из других регионов
Бесплатно
Подберём, доставим Котёл отопительный
Брестская, Барановичи
Договорная
Монтаж (установка) кондиционеров
Гомельская, Другие города
50 р.
РАБОТАЮ НА ВЫСОТЕ (монтаж.демонтаж.ремонт)
Гродненская, Лида
10 р.
Покраска крыш,фасадов домов . АКЦИЯ СПЕШИТЕ.
Гродненская, Ивье
450 р.
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ
Минск, Центральный
Договорная
Техническое обслуживание (ТО) кондиционеров
Гомельская, Другие города
Договорная
Клининг, Уборка, Химчистка
Минск, Первомайский
Договорная
Продажа и ремонт окон
Могилев