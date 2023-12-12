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Товары от Куфар Маркета

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Все для домаПосуда и кухонные аксессуары

Прочее в Столбцах

Ситечко на кружку

10 р.

Ситечко на кружку

Минская, Столбцы

ОТДАМ БЕСПЛАТНО ПРИ ПОКУПКЕ

Бесплатно

ОТДАМ БЕСПЛАТНО ПРИ ПОКУПКЕ

Минская, Столбцы

Поднос

40 р.

Поднос

Минская, Столбцы

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Чашка для сладостей

25 р.

Чашка для сладостей

Минская, Столбцы

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Графин - СССР

19.50 р.

Графин - СССР

Минская, Столбцы

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Качалка,каталка для блинов

19.55 р.

Качалка,каталка для блинов

Минская, Столбцы

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Картофелечистка

119.50 р.

Картофелечистка

Минская, Столбцы

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Блюдо для торта с лопаткой

19.50 р.

Блюдо для торта с лопаткой

Минская, Столбцы

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Открывашка крышек откручивающих банок

19.50 р.

Открывашка крышек откручивающих банок

Минская, Столбцы

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Друшлаг силиконовый новый складной

114.50 р.

Друшлаг силиконовый новый складной

Минская, Столбцы

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Каталка для теста

119.50 р.

Каталка для теста

Минская, Столбцы

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Скороварка

30 р.

Скороварка

Минская, Столбцы

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Банка 5 л. -СССР

4.50 р.

Банка 5 л. -СССР

Минская, Столбцы

Соковарка - СССР

45.50 р.

Соковарка - СССР

Минская, Столбцы

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Столовый набор

120 р.

Столовый набор

Минская, Столбцы

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Ёршик для бутылок особо модный

14.50 р.

Ёршик для бутылок особо модный

Минская, Столбцы

Складная сетка для защиты продуктов от мух

19.50 р.

Складная сетка для защиты продуктов от мух

Минская, Столбцы

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no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Подносы

15 р.

Подносы

Брестская, Барановичи

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колпачки защитные для э/плиты

15 р.

колпачки защитные для э/плиты

Минск, Заводской

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Набор для вакуумирования
vip

75 р.

Набор для вакуумирования

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Ступка с пестиком BAMBOO

45 р.

Ступка с пестиком BAMBOO

Гродно

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Многофункциональный ручной чоппер для измельчения овощей и зелени FOOD CHOPPER 4 в 1 (блендер,овощер

Онлайн-заказ

40 р.

Многофункциональный ручной чоппер для измельчения овощей и зелени FOOD CHOPPER 4 в 1 (блендер,овощер

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силиконовые формочки для приготовления кексов и маффинов (набор из 12 штук)

Онлайн-заказ

9 р.

Силиконовые формочки для приготовления кексов и маффинов (набор из 12 штук)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блендер для приготовления коктейлей и смузи с подзарядкой USB JUICE CUP Голубой

Онлайн-заказ

39 р.

Блендер для приготовления коктейлей и смузи с подзарядкой USB JUICE CUP Голубой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Уникальный коврик для быстрой разморозки мяса Defrost Express 20.5х16.5 см

Онлайн-заказ

39 р.

Уникальный коврик для быстрой разморозки мяса Defrost Express 20.5х16.5 см

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сервиз

Договорная

Сервиз

Минск, Октябрьский

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Компактное мусорное ведро Attach-A-Trash с креплением на дверку шкафчика

Онлайн-заказ

27 р.
17 р.-37%

Компактное мусорное ведро Attach-A-Trash с креплением на дверку шкафчика

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Форма для льда Ice Cube Tray / Контейнер для льда с ручками / 17 шариков льда

Онлайн-заказ

42 р.

Форма для льда Ice Cube Tray / Контейнер для льда с ручками / 17 шариков льда

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная картофелерезка Potato Chipper / Слайсер для картошки фри / 2 насадки из нержавеющей стали

Онлайн-заказ

47 р.

Ручная картофелерезка Potato Chipper / Слайсер для картошки фри / 2 насадки из нержавеющей стали

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор кухонных принадлежностей с подставкой и деревянной ручкой 12 предметов Utensils Set / Подарочн

Онлайн-заказ

41 р.

Набор кухонных принадлежностей с подставкой и деревянной ручкой 12 предметов Utensils Set / Подарочн

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Многофункциональная овощерезка 6в1 Vegetable Cutter / Терка ручная / Слайсер

Онлайн-заказ

35 р.

Многофункциональная овощерезка 6в1 Vegetable Cutter / Терка ручная / Слайсер

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Овощерезка (слайсер) ручная многофункциональная c насадками и контейнером VEGGIE SLICER 14 в 1 / Нас

Онлайн-заказ

43 р.

Овощерезка (слайсер) ручная многофункциональная c насадками и контейнером VEGGIE SLICER 14 в 1 / Нас

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Металлическая подставка для торта/поворотный стол для кондитера на крутящейся ножке, -25см

Онлайн-заказ

57 р.

Металлическая подставка для торта/поворотный стол для кондитера на крутящейся ножке, -25см

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор кухонных принадлежностей с подставкой и деревянной ручкой 12 предметов Utensils Set / Подарочн

Онлайн-заказ

41 р.

Набор кухонных принадлежностей с подставкой и деревянной ручкой 12 предметов Utensils Set / Подарочн

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чайник 3,5 л.

25 р.

Чайник 3,5 л.

Гомель

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Свеча столовая

10 р.

Свеча столовая

Брест

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Дуршлаг IKEA

12 р.

Дуршлаг IKEA

Минская, Минский район

Диспенсер для моющего средства и губки Soap Dispenser / Дозатор на кухню с губкой 2в1

Онлайн-заказ

29 р.

Диспенсер для моющего средства и губки Soap Dispenser / Дозатор на кухню с губкой 2в1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Отбивной молоток для мяса, топорик

12 р.

Отбивной молоток для мяса, топорик

Гомельская, Жлобин

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ПРОТОЧНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

70 р.

ПРОТОЧНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Гомельская, Жлобин

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Пельменица

10 р.

Пельменица

Гомельская, Жлобин

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поднос

20 р.

поднос

Минск, Ленинский

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Набор посуды

330 р.

Набор посуды

Могилевская, Осиповичи

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Дистиллятор колонного типа

600 р.

Дистиллятор колонного типа

Витебск

Тендерайзер /рыхлитель /стейкер / молоток для мяса / ручной размягчитель мяса, пластик, металл 20х5

Онлайн-заказ

15 р.
11 р.-27%

Тендерайзер /рыхлитель /стейкер / молоток для мяса / ручной размягчитель мяса, пластик, металл 20х5

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Устройство для заворачивания голубцов и долмы Долмер Seewe (лучшее качество)

Онлайн-заказ

26 р.

Устройство для заворачивания голубцов и долмы Долмер Seewe (лучшее качество)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шумовка поварская CS-Kochsysteme 008499

Онлайн-заказ

28.20 р.

Шумовка поварская CS-Kochsysteme 008499

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чайник Webber BE-0520

Онлайн-заказ

54.21 р.

Чайник Webber BE-0520

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чайник со свистком Webber BE-0525

Онлайн-заказ

68.67 р.

Чайник со свистком Webber BE-0525

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос для еды Bekker BK-4346 0.45л (зеленый)

Онлайн-заказ

40.15 р.

Термос для еды Bekker BK-4346 0.45л (зеленый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Щипцы CS-Kochsysteme 036249

Онлайн-заказ

25.31 р.

Щипцы CS-Kochsysteme 036249

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чайник без свистка Agness Секретные ингредиенты 934-420

Онлайн-заказ

52.89 р.

Чайник без свистка Agness Секретные ингредиенты 934-420

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос CS-Kochsysteme 060725

Онлайн-заказ

55.92 р.

Термос CS-Kochsysteme 060725

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шумовка CS-Kochsysteme 033019

Онлайн-заказ

41.97 р.

Шумовка CS-Kochsysteme 033019

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ложка CS-Kochsysteme 008475

Онлайн-заказ

23.68 р.

Ложка CS-Kochsysteme 008475

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аппарат для приготовления творога BRADEX TK 0501

Онлайн-заказ

22.66 р.

Аппарат для приготовления творога BRADEX TK 0501

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Половник LARA LR07-100

Онлайн-заказ

9 р.

Половник LARA LR07-100

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Поварская ложка LARA LR07-104

Онлайн-заказ

9 р.

Поварская ложка LARA LR07-104

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

1 р.

Бутылка ПЭТ 5л

Брестская, Барановичи

Чайник походный с крышкой ECOS CK-071

Онлайн-заказ

45.20 р.

Чайник походный с крышкой ECOS CK-071

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Набор для вакуумирования
vip

75 р.

Набор для вакуумирования

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Многофункциональный ручной чоппер для измельчения овощей и зелени FOOD CHOPPER 4 в 1 (блендер,овощер

Онлайн-заказ

40 р.

Многофункциональный ручной чоппер для измельчения овощей и зелени FOOD CHOPPER 4 в 1 (блендер,овощер

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силиконовые формочки для приготовления кексов и маффинов (набор из 12 штук)

Онлайн-заказ

9 р.

Силиконовые формочки для приготовления кексов и маффинов (набор из 12 штук)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блендер для приготовления коктейлей и смузи с подзарядкой USB JUICE CUP Голубой

Онлайн-заказ

39 р.

Блендер для приготовления коктейлей и смузи с подзарядкой USB JUICE CUP Голубой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Уникальный коврик для быстрой разморозки мяса Defrost Express 20.5х16.5 см

Онлайн-заказ

39 р.

Уникальный коврик для быстрой разморозки мяса Defrost Express 20.5х16.5 см

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Компактное мусорное ведро Attach-A-Trash с креплением на дверку шкафчика

Онлайн-заказ

27 р.
17 р.-37%

Компактное мусорное ведро Attach-A-Trash с креплением на дверку шкафчика

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Форма для льда Ice Cube Tray / Контейнер для льда с ручками / 17 шариков льда

Онлайн-заказ

42 р.

Форма для льда Ice Cube Tray / Контейнер для льда с ручками / 17 шариков льда

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная картофелерезка Potato Chipper / Слайсер для картошки фри / 2 насадки из нержавеющей стали

Онлайн-заказ

47 р.

Ручная картофелерезка Potato Chipper / Слайсер для картошки фри / 2 насадки из нержавеющей стали

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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