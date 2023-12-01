Товары от Куфар Маркета
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Оснастка для сверления в Столбцах
65 р.
Бур по бетону,сверло 25мм
Минская, Столбцы
Договорная
Метчик
Минская, Столбцы
7 р.
Сверло новые
Минская, Столбцы
7 р.
Сверло по металлу
Минская, Столбцы
7 р.
Сверла СССР новые
Минская, Столбцы
7 р.
Сверла
Минская, Столбцы
180 р.
Пила дисковая Интекс (для многопильного станка)
Минская, Столбцы
7 р.
Сверло
Минская, Столбцы
3 р.
Бур-сверло Bosch sds plus-1 6x100/160
Минск, Центральный
600 р.
Циркулярная пила
Минская, Другие города
10 р.
Угловая насадка на шуруповерт
Гродненская, Лида
5 р.
Бур по бетону 12
Витебск
65 р.
Универсальный пылеотвод для прямого реза 90 градусов
Минск, Московский
1 р.
Сверло советского качества
Гомель
77 р.
Кондуктор BIHUI для алмазных коронок Ø4-115мм
Минск, Московский
40 р.
Алмазный диск DLT 9 (КОРОЛЬ ДИСКОВ), 125мм
Минск, Московский
5 р.
Буры по бетону
Витебск
55 р.
Шаблон-линейка BIHUI (Алюминий)
Минск, Московский
10 р.
Алмазные коронки по стеклу и керамике
Минск, Московский
34 р.
Коронки алмазные по керамограниту BIHUI
Минск, Московский
19 р.
Универсальный шлифовально-отрезной диск DLT 12 VACUUM, 125мм
Минск, Московский
15 р.
Набор алмазных дисков DLT с титановым покрытием для гравера, 10шт, 18-50мм
Минск, Московский
5 р.
Зачистной диск по металлу Makita
Минская, Борисов
Договорная
Блок питания 2шт.
Гомель
Договорная
Круг
Гомель
Договорная
Диск
Гомель
22 р.
Алмазные коронки по керамограниту вакуумная пайка
Минск, Московский
37 р.
Фрезы алмазные конусная, пальчиковые от BIHUI
Минск, Московский
83 р.
Коронка-фреза алмазная для плитки DLT 10-25мм
Минск, Московский
50 р.
Универсальный шлифовально-отрезной алмазный диск DLT 10 VACUUM
Минск, Московский
600 р.
Дрель алмазного сверления KEN 6110b
Минск, Московский
51 р.
Пылеотвод для коронок BIHUI
Минск, Московский
111 р.
Кожух пылеуловитель для УШМ BIHUI
Минск, Московский
10 р.
Алмазные коронки для плитки и стекла (гальваника)
Минск, Московский
42 р.
Набор алмазных дисков DLT с титановым покрытием для гравера, 10шт, от 16 до 40мм
Минск, Московский
36 р.
Алмазный диск BIHUI MINI THIN TURBO, 50мм
Минск, Московский
35 р.
Сверла ступенчатые. Новые.
Минск, Фрунзенский
60 р.
Батарея Bosch 12v 2,5ah
Минск, Заводской
600 р.
Установки и дрели алмазного сверления KEN
Минск, Московский
32 р.
Алмазные коронки DLT&9plitok, ПРЕМИУМ класса
Минск, Московский
Онлайн-заказ
387.35 р.
Коронки Bosch 2.608.601.741
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
368.62 р.
Коронки Bosch 2.608.601.362
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
382.30 р.
Коронки Bosch 2.608.580.518
Минск, Центральный
70 р.
Буры коронки
Могилев
Онлайн-заказ
351.06 р.
Коронки Total TAC2811221
Минск, Центральный
15 р.
Набор буров'' MAKITA''
Витебская, Полоцк
Онлайн-заказ
240 р.
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
530.76 р.
Коронки AEG Powertools 4932373886
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
305.20 р.
Коронки Bosch 2.608.587.135
Минск, Центральный
65 р.
Пылеотвод для ушм
Гомель
Онлайн-заказ
309.48 р.
Коронки Total TAC2811021
Минск, Центральный
Договорная
Круги отрезные по металлу, ж/б ,зубила SDS MAX
Брестская, Барановичи
35 р.
Круг Алмазный
Минск, Партизанский
20 р.
Диск
Минск, Октябрьский
3 р.
Круг отрезной Pferd
Минск, Фрунзенский
119 р.
Алмазная фреза BIHUI TURBO
Минск, Московский
740 р.
НАБОР АЛМАЗНЫХ КОРОНОК BIHUI, DBDMS10
Минск, Московский
28 р.
Алмазный диск DLT 19 (SUPER THIN TURBO), 125мм
Минск, Московский
65 р.
Шлифовальный круг для плитки и камня BIHUI DGW50
Минск, Московский
25 р.
Диск алмазный для плиткореза, SHIJING, 105мм, Сeramics TOP
Минск, Московский
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
387.35 р.
Коронки Bosch 2.608.601.741
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
368.62 р.
Коронки Bosch 2.608.601.362
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
382.30 р.
Коронки Bosch 2.608.580.518
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
351.06 р.
Коронки Total TAC2811221
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
240 р.
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
530.76 р.
Коронки AEG Powertools 4932373886
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
305.20 р.
Коронки Bosch 2.608.587.135
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
309.48 р.
Коронки Total TAC2811021
Минск, Центральный