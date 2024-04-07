Товары от Куфар Маркета
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Бюро находок в Столбцах
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Потеряшка пес на заправке Беларусь нефть. АЗС 26.
Гомель
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Утеряна карта Сантандер
Витебск
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Бенгальская кошка ПОИСК
Гомель
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Утерян гос номер
Минская, Борисов
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Ищу попугай, пропал на Жесткова
Витебск
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Пропали ключи
Минская, Борисов
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Найдена собака
Витебск
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Пропал кот
Могилев
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Утерян ключ от автомобиля
Брест
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Утеряна серёжка
Могилев
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Найдена карта
Гродно
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Был найден телефон iphone
Брестская, Пинск
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Найден колпак
Брестская, Кобрин
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Связка ключей
Минск, Ленинский
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Нашел паспорт в Могилеве (Отдали в РОВД ленинскога
Могилев
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Карта найдена
Витебск
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Пропал собака
Гомельская, Речица
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Перчатка
Витебск
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Найден ключ. Район Ковалево
Брест
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Утерян паспорт
Брестская, Пинск
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Утерян смартфон redmi 10c
Минск, Первомайский
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Найден телефон
Брест
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Утеряна банковская карта
Брестская, Пинск
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Утеряна
Гродно
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Утеряна связка ключей
Минск, Ленинский
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Утерян мобильный телефон
Минск, Ленинский
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Утерен кошелек с водительским удостоверением
Брестская, Пинск
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Утеряно свидетельство ООО
Минск, Фрунзенский
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Нашёл наушники
Минск, Фрунзенский
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Утерян кошелек на железной молнии с совой .в район
Брест
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Пластиковый жетон Московского Метрополитена 1993 г
Гродно
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Забыли в маршрутке 4
Витебская, Новополоцк
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Утеряны ключи возле 30 школы
Брест
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Наушник найден
Минск, Фрунзенский
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Найдены очки
Минск, Октябрьский
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Потярен телефон
Гомельская, Светлогорск
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Кошка
Могилев
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Пропал кот
Брестская, Барановичи
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Найден зонт
Брестская, Барановичи
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Прошу вернуть
Гомельская, Добруш
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Ручка зелёная
Гомельская, Другие города
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потерялась собака
Гомель
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Утерян мужской кошелёк
Витебск